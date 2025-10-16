Ατυχές πήδημα ή Παλαβό πορνό: Η βραβευμένη ταινία ανεβαίνει στο ΠΛΥΦΑ σε σκηνοθεσία Σωτήρη Ρουμελιώτη

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, παρουσιάζεται στο θέατρο η κοινωνική κωμωδία «Ατυχές πήδημα ή Παλαβό πορνό», που βασίζεται στο σενάριο της ομότιτλης, βραβευμένης με τη Χρυσή Άρκτο του Φεστιβάλ Βερολίνου 2021, κινηματογραφικής ταινίας του Radu Jude.

Η παράσταση σε σκηνοθεσία Σωτήρη Ρουμελιώτη, ανεβαίνει στο ΠΛΥΦΑ, από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου. Τους ρόλους ερμηνεύει ένα εξαιρετικό σύνολο ηθοποιών: Άγγελος Ανδριόπουλος, Ελένη Βαΐτσου, Ελένη Δαφνή, Σπύρος Σουρβίνος.

Υπόθεση

Όταν ένα βίντεο με ιδιωτικές ερωτικές στιγμές μιας δασκάλας δημοτικού διαρρέει στο διαδίκτυο, οι γονείς των μαθητών αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους!

Σχολική συνέλευση ή λαϊκό δικαστήριο; Αγωνία για το μέλλον των παιδιών μας ή μια ακόμη αφορμή για δημόσιο κανιβαλισμό; Κοινωνικό δράμα ή σουρεαλιστική κωμωδία;

Βασισμένη στο ανατρεπτικό σενάριο του βραβευμένου Ρουμάνου δημιουργού Radu Jude, η θεατρική διασκευή φέρνει την ιστορία στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Με καυστικό χιούμορ, απρόσμενες ανατροπές και διαρκείς συγκρούσεις, μια απλή συζήτηση γονέων και εκπαιδευτικών μετατρέπεται σε αληθινή μονομαχία γύρω από τα ταμπού της σεξουαλικότητας, τους κοινωνικούς ρόλους, την ευθύνη του γονέα και τα όρια ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο βίο.

Σε μια κοινωνία που ζει μέσα από εικόνες και εύκολες κρίσεις, οι άνθρωποι βρίσκονται όλο και πιο εκτεθειμένοι στην αδηφάγα αγοραία κριτική, ειδικά μέσω του διαδικτύου. Όταν όμως έρχεται η ώρα να συζητήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο – χωρίς να παρεμβάλλονται αναμεσά μας οθόνες και εφαρμογές – οι μάσκες της προοδευτικότητας πέφτουν με θόρυβο και οι βαθιά ριζωμένες κοινωνικές προκαταλήψεις αποκαλύπτονται με τραγελαφική γλαφυρότητα.



Διασκευή: Κατερίνα Παπαναστασάτου

Σκηνοθεσία/ Σχεδιασμός φωτισμών: Σωτήρης Ρουμελιώτης

Σκηνικά: Αιμιλία Κακουριώτη

Κοστούμια: Θεανώ Τσαλόγλου

Μουσική: Τίτος Γρηγορόπουλος

Παίζουν: Άγγελος Ανδριόπουλος, Ελένη Βαΐτσου, Ελένη Δαφνή, Σπύρος Σουρβίνος

Φωτογραφίες/ trailer: Αναστασία Γιαννάκη

Γραφιστική επιμέλεια: Βάγια Κεκέ

Επικοινωνία-Προβολή στα Μ.Μ.Ε: Ανζελίκα Καψαμπέλη

Παραγωγή: Θεατρική Ομάδα Γέφυρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΠΛΥΦΑ ΚΤΗΡΙΟ 7Γ

Κορυτσάς 39, Αθήνα 104 47

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Πρεμιέρα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

Δευτέρα & Τρίτη, 21.00



ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 70’

TRAILER: https://youtu.be/hxHvp-YDwcs

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

15 ευρώ

12 ευρώ (μειωμένο)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: ΑΤΥΧΕΣ ΠΗΔΗΜΑ Η' ΠΑΛΑΒΟ ΠΟΡΝΟ | Εισιτήρια online! | More.com