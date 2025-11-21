Ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια της παράστασης Festen, που ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άλμα, οδηγεί σε μικρή αναβολή των παραστάσεων.

Κατά τη διάρκεια της παράστασης που είναι άκρως διαδραστική, σε μία σκηνή που έρχονται στα χέρια τα δύο αδέλφια που υποδύονται οι Προμηθέας Αλειφερόπουλος και Νίκος Μήλιας, έγινε πιο έντονη και οδήγησε στον τραυματισμό τους.

Οι δύο ηθοποιοί είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο θα χρειαστεί να μείνουν για λίγες ημέρες εκτός σκηνής για να αναρρώσουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Θέατρου Άλμα, οι παραστάσεις θα συνεχιστούν κανονικά από την Τετάρτη 26/11, ενώ όσοι είχαν κλείσει τα εισιτήριά τους για να την παρακολουθήσουν μέχρι την Κυριακή 23/11 θα ενημερωθούν για τις επιλογές τους.

Η ανακοίνωση του θεάτρου για το ατύχημα Αλειφερόπουλου- Μήλια

«Κατά τη διάρκεια της χθεσινής παράστασης του Festen στο Θέατρο Άλμα, οι ηθοποιοί Προμηθέας Αλειφερόπουλος και Νίκος Μήλιας είχαν ένα ατύχημα, ευτυχώς όχι σοβαρό, που μας υποχρεώνει να αναβάλουμε τις παραστάσεις ως την Κυριακή 23/11, παρότι οι δύο ηθοποιοί είναι καλά στην υγεία τους.

Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν κανονικά από την Τετάρτη 26/11. Οι θεατές των παραστάσεων που αναβάλλονται θα ενημερωθούν μέσω προσωπικού email και sms για τη διαδικασία μεταφοράς των εισιτηρίων τους σε επόμενες παραστάσεις.

Ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση».