Το ευρύ κοινό γνώρισε την Εβελίνα Παπούλια μέσα από την κωμική σειρά, «Δύο Ξένοι», η οποία προβλήθηκε τις σεζόν 1997-1998 και 1998-1999 και έκτοτε έχει παιχτεί αμέτρητες φορές σε επανάληψη με πιο πρόσφατη την επαναπροβολή της το τελευταίο διάστημα καθημερινά τα μεσημέρια στο Mega.

Λίγα χρόνια πριν και συγκεκριμένα το φθινόπωρο του 1993 η Εβελίνα Παπούλια είχε κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο, συμμετέχοντας στην παράσταση «Ωραία Μου Κυρία» με πρωταγωνίστρια την αξέχαστη Αλίκη Βουγιουκλάκη στον ρόλο της Ελάιζας Ντούλιτλ, μιας φτωχής και αμόρφωτης ανθοπώλισσας την οποία αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει - μετα από στοίχημα που έχει βάλει - ο Καθηγητής Χίγκινς (Στέφανος Ληναίος) για να τη συστήσει ως κυρία στην καλή κοινωνία του Λονδίνου.

Το 1993 η Εβελίνα Παπούλια είχε μόλις γυρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου είχε σπουδάσει και ασχοληθεί με τον χορό και το μουσικό θέατρο επειδή δεν είχε ανανεωθεί η άδεια εργασίας της.

Πέρασε από οντισιόν στο θέατρο Αλίκη και μπήκε στον θίασο της «εθνικής σταρ», συμμετέχοντας στην «Ωραία μου Κυρία» σε σκηνοθεσία Ρούλας Πατεράκη που εκείνη τη χρονιά η Αλίκη Βουγιουκλάκη ανέβαζε για να γιορτάσει τα 35 χρόνια της στο θέατρο, υποδυόμενη τον ρόλος της Ελάιζας, ο οποίος ήταν και ο πρώτος της ως πρωταγωνίστρια το μακρινό 1958.

Στην παράσταση η Εβελίνα Παπούλια δεν είχε έναν συγκεκριμένο ρόλο, αλλά περνούσε αρκετό χρόνο πάνω στη σκηνή, αλλάζοντας ρούχα και μαζί και «πρόσωπα», όπως και άλλοι νέοι ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων η Φαίη Κοκκινοπούλου και ο Ισίδωρος Σταμούλης, όπως μπορεί να προσέξει κανείς στο παρακάτω βίντεο.

Στην έναρξη της παράστασης με το που ανοίγει η αυλαία βλέπουμε τη γνωστή ηθοποιό ως μια περαστική κοπέλα με την ομπρέλα στο χέρι να ανταλλάσσει ματιές με έναν νεαρό που ψάχνει ταξί, ενώ σε όλη τη πρώτη σκηνή (από το 3ο έως το 19ο λεπτό του βίντεο) υποδύεται μια ανθοπώλισσα, φίλη της Ελάιζας Ντούλιτλ.

Στη συνέχεια την ξαναβλέπουμε στο σπίτι του Καθηγητή Χίγκινς ως μέλος του υπηρετικού προσωπικού, από το 69ο έως το 72ο λεπτό της παράστασης, αλλά και στο τέλος ως μέλος του χορού.

Σε συνέντευξή της στον Πρωινό Καφέ με οικοδέσποινα τότε τη Ρούλα Κορομηλά η Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν είχε κρύψει πως είχαν γίνει δύο - τρεις οντισιόν και τόσο η Εβελίνα Παπούλια όσο και η Φαίη Κοκκινοπούλου είχαν ξεχωρίσει ήδη από την πρώτη οντισιόν.

Από πλευράς της δε η Εβελίνα Παπούλια είχε εξομολογηθεί πως νιώθει τυχερή που έπαιζε με την Αλίκη «γιατί είμαι πρωτοεμφανιζόμενη στον χώρο», όπως είχε πει χαρακτηριστικά.

Σε συνέντευξή της πριν από δύο χρόνια στην εκπομπή «Art Week», η Εβελίνα Παπούλια, μιλώντας για τη συμμετοχή της στο Ωραία Μου Κυρία, είχε πει με μεγάλη δόση αυτοσαρκασμού: «Δεν έκανα τίποτα, το κοντάρι κράταγα. Δεν είχα κάποιο ρόλο».

«Μετά ήρθαν πολύ εύκολα τα πράγματα γιατί είχα πολύ μεγάλη στήριξη από την Αλίκη για κάποιον λόγο. Έκανα οντισιόν, με πήρε ο Γιώργος Λεμπέσης, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος. Η Αλίκη είπε τα καλύτερα λόγια για μένα και μετά ξεκίνησα σταθερά στον χώρο», πρόσθεσε η Εβλίνα Παπούλια.