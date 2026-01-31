Είδαμε την παράσταση «Λόλα» στο θέατρο Παλλάς και ξέρουμε γιατί θα μιλάνε όλοι γι’ αυτή

Πέμπτη, και έξω από το θέατρο Παλλάς πλήθος κόσμου περιμένει στωικά να δει την τελευταία πρόβα της παράστασης «Λόλα», λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα της Παρασκευής. Ο Χρήστος Σουγάρης έφερε την θρυλική ηρωίδα της Τρούμπας, έξι δεκαετίες από τότε που συστήθηκε για πρώτη φορά στους θεατές.
Αν και η παράσταση βασίζεται στο εμβληματικό κινηματογραφικό φιλμ, με τη νουάρ ατμόσφαιρα, η παράσταση τοποθετείται καθολικά στο σήμερα.
