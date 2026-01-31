Μενού

Είδαμε την παράσταση «Λόλα» στο θέατρο Παλλάς και ξέρουμε γιατί θα μιλάνε όλοι γι’ αυτή

Η θεατρική παράσταση «Λόλα» άνοιξε αυλαία, χθές στο θέατρο Παλλάς και σε λίγο είναι σίγουρο πως όλοι θα μιλάνε γι΄αυτή.

Reader symbol
Newsroom
Αίθουσα θεάτρου
Αίθουσα θεάτρου | ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  • Α-
  • Α+

Πέμπτη, και έξω από το θέατρο Παλλάς πλήθος κόσμου περιμένει στωικά να δει την τελευταία πρόβα της παράστασης «Λόλα», λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα της Παρασκευής. Ο Χρήστος Σουγάρης έφερε την θρυλική ηρωίδα της Τρούμπας, έξι δεκαετίες από τότε που συστήθηκε για πρώτη φορά στους θεατές.

Αν και η παράσταση βασίζεται στο εμβληματικό κινηματογραφικό φιλμ, με τη νουάρ ατμόσφαιρα, η παράσταση τοποθετείται καθολικά στο σήμερα.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

ΘΕΑΤΡΟ