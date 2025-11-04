Μενού

Είδαμε την παράσταση «Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού»: 95 λεπτά αλήθειας, αγάπης και συγκίνησης

Αν ψάχνετε την επόμενη παράσταση που θα δειτε, μην το σκέφτεστε άλλο.

Υπάρχουν μερικές παραστάσεις που δεν μπορείς να τις «χωρέσεις» σε λόγια. Το μέγεθος, η ποιότητα, η αρτιότητα και το βάθος τους σε ξεπερνούν - και ενώ έχεις τόσα να πεις, τελικά προτιμάς να σωπάσεις.

Αυτό ακριβώς ένιωσα την ημέρα που βρέθηκα στο θέατρο Άλφα - Ληναίος - Φωτίου, προκειμένου να παρακολουθήσω τα «Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού» σε σκηνοθεσία Δημοσθένη Παπαδόπουλου.

Όταν η τέχνη «μιλάει», σε μια παράσταση που οι λέξεις περισσεύουν, τότε καταλαβαίνεις πως κάτι πολύ καλό σε περιμένει, περνώντας το κατώφλι της θεατρικής αίθουσας.

