Είδαμε την πολυσυζητημένη παράσταση της σεζόν «Τέλος του Παιχνιδιού» - Τελικά, ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες;

Ο Οκτώβριος κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας, αφού αποτελεί τον μήνα που - επιτέλους - επιστρέφουμε στα κλειστά θέατρα της πόλης, κλείνοντας τα βράδια της εβδομάδας μας με λίγο «άρωμα» Τέχνης.

Αν ο αλγόριθμος έχει φέρει ξανά τα κείμενα αυτής της κατηγορίας στο κινητό σου, τότε γνωρίζεις καλά, πόσο απολαμβάνουμε να βλέπουμε παραστάσεις - όλων των ειδών, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση - αλλά και με πόση χαρά μοιραζόμαστε τις προτάσεις μας για όσα τραβούν το ενδιαφέρον μας στον πολιτιστικό χάρτη της πρωτεύουσας.

Κάπως έτσι, πέσαμε πάνω στην παράσταση «Τέλος του Παιχνιδιού», που ανεβαίνει στο θέατρο Ιλίσια και φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Μάκη Παπαδημητρίου, ο οποίος συμπρωταγωνιστεί με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.

