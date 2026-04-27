Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έδωσε μια συνέντευξη - ποτάμι στο κανάλι του δημοσιογράφου Γιάννη Δαββέτα (Johnny@TheMovies). Ο τηλεοπτικός και κινηματογραφικός δημιουργός αφηγήθηκε τη ζωή του, με σταθμούς όπως η Κρήτη, η Νότια Αφρική, η Αθήνα και το Λος Άντζελες και φυσικά μίλησε πολύ, πάρα πολύ, για σινεμά, τηλεόραση, Netflix και όχι μόνο.

Παρ' ότι βρίσκεται πια, παραπάνω από 30 χρόνια στην υποκριτική και παραπάνω από 20 στη δημιουργία τηλεοπτικών σειρών, ο Χριστόφορος μας έδωσε την αίσθηση ότι παραμένει ένα μικρό παιδί, που επιδιώκει να παρακολουθεί γυρίσματα σειρών και ταινιών στην Ελλάδα ή στην Αμερική, όπως όταν ήταν πέντε ετών και επεδιώκε να βλέπει θέατρο και σινεμά μαζί με την μητέρα του, για να «τσιμπάει» από παντού ιδέες και αναφορές.

Μια ιστορία που αλιεύσαμε από τη συνέντευξη, έχει να κάνει με την παράσταση «Ο Μιχάλης ο Σφυρίχτρας», που ανέβηκε το 1978 από το Παιδικό Θέατρο Ξένιας Καλογεροπούλου. Σε αυτή την παράσταση, θεατής ήταν και ο τετράχρονος τότε, Χριστόφορος, μαζί με την μαμά του. Σε μια σπάνια στιγμή ηρεμίας, παρακολούθησε κάτι που για πρώτη φορά στη ζωή του, του φανέρωσε ένα δρόμο, του έδειξε ότι «εκεί», πάνω στο σανίδι, ήθελε να βρίσκεται.

Το πιο εντυπωσιακό, είναι πως στην παράσταση αυτή πρωταγωνιστούσαν ηθοποιοί όπως η Άννα Παναγιωτοπούλου (συνεργάστηκαν στη σειρά «Ντόλτσε Βίτα»), η Μίνα Αδαμάκη και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου, η οποία αργότερα αντιλήφθηκε το ταλέντο του Χριστόφορου και τον βοήθησε ώστε να παίξει για πρώτη φορά στο θέατρο. Αργότερα, όταν ο μικρός Χριστόφορος είδε και την ταινία «Ε.Τ Ο Εξωγήινος» στο σινεμά, ήξερε πια τι θα κάνει όταν θα μεγαλώσει.