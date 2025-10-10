Η Μονίκ Δραπετεύει του Εντουάρ Λουί για πρώτη φορά στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως συνεχίζει για δεύτερη χρονιά την επιτυχημένη συνεργασία του με το Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας και παρουσιάζει για πρώτη φορά σε θεατρική απόδοση το ομότιτλο βιβλίο του αγαπητού στο ελληνικό κοινό Γάλλου συγγραφέα Εντουάρ Λουί («Ποιος σκότωσε τον πατέρα μου», «Να τελειώνουμε με τον Εντύ Μπελγκέλ») σε σκηνοθεσία του ταλαντούχου σκηνοθέτη Γιώργου Σουλεϊμάν ("Βlue train", "Μαμά", "Ουρανία" κ.α).

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους η Θέμις Μπαζάκα και ο Δημήτρης Φουρλής.

Επί σκηνής ο Capétte, ένας ιδιαίτερα επιδραστικός νέος μουσικός

Λίγα λόγια για το έργο

Ένα μεταμεσονύκτιο τηλεφώνημα από το Παρίσι βρίσκει τον συγγραφέα Εντουάρ Λουί, στην Αθήνα. Η μητέρα του βρίσκεται σε κίνδυνο. Εγκλωβισμένη στο σπίτι του νέου της συντρόφου, ομολογεί πως δέχεται βία.

Ο Λουί, ως γιος σωτήρας, ενορχηστρώνει την απόδραση της από την καταπίεση, καθοδηγώντας την στο προνόμιο της προσωπικής της ελευθερίας. Τι σημαίνει όμως η πραγματική ελευθερία αν δεν είναι συνειδητή επιλογή; Και πόσο κινδυνεύει ο «σωτήρας» να μετατραπεί σε «εξουσιαστή»;

Η παράσταση «Η Μονίκ Δραπετεύει» βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Εντουάρ Λουί εξετάζει με ευαισθησία και ειλικρίνεια την σύνθετη και οικουμενική σχέση μητέρας και γιου. Μια αμφίσημη σχέση που περικλείει τρυφερότητα, μα και τραύμα, αγάπη, μα και οργή, μπορεί όμως να αποτελέσει και πεδίο για ένα ουσιαστικό ταξίδι σύνδεσης και αυτογνωσίας.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Η αληθινή ιστορία του Εντουάρ Λουί στο βιβλίο του “Η Μονίκ δραπετεύει” στέκεται ως αφορμή για να συναντηθούν μητέρα και γιος σ’ ένα εικοσιτετράωρο φαστφουντάδικο κάποια χαράματα μιας Κυριακής μπορεί και Δευτέρας και να προσπαθήσουν να μιλήσουν για όλα τα μικρά και μεγάλα τραύματα μιας ζωής που δεν ειπώθηκαν ποτέ.

Είναι ένα «πριν χαθούμε, προσωρινά ή οριστικά, θέλω κάτι να σου πω, για να μην το κουβαλάω μέσα μου αιώνες».

Είναι αυτή η κουβέντα που οφείλουμε να κάνουμε με τους γονείς μας.

Οφείλουμε;

Και αν την κάνουμε τι θα λυθεί;

Γιώργος Σουλεϊμάν

Συντελεστές

Ηθοποιοί: Θέμις Μπαζάκα, Δημήτρης Φουρλής

Παραστάσεις: Από Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

Ημέρες & ώρες παραστάσεων

Πέμπτη-Παρασκευή: 20:30

Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 19:00

Διάρκεια παράστασης: 75 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Μετάφραση: Στέλλα Ζουμπουλάκη

Σκηνοθεσία-Διασκευή: Γιώργος Σουλεϊμάν

Σκηνογραφία: Θάλεια Μέλισσα

Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη

Μουσική (και live on stage): Capétte

Ενδυματολόγος: Αλέξανδρος Γαρνάβος

Κινησιολόγος: Αγγελική Τρομπούκη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Αλέξανδρος Κώτης

Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας

Κεφαλληνίας 18, Κυψέλη

Τηλέφωνο: 21 0883 8727