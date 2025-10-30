Η νέα χοροθεατρική σύνθεση «ΣΤΟ ΣΩΜΑ» εστιάζει στην έννοια της θηλυκότητας

Μετά τις επιτυχημένες παρουσιάσεις των παραστάσεων ΤΗΣ ΛΗΘΗΣ και ΡΩΓΜΕΣ σε Αθήνα, Βερολίνο, Κρακοβία, Σμύρνη και Νέα Υόρκη, με διεθνείς διακρίσεις όπως το βραβείο “Best International Show” στο United Solo Festival της Νέας Υόρκης και το “Special Jury’s Award” στο SITFY Poland International Monodrama Festival, η τριλογία της Χριστίνας Κυριαζίδη ολοκληρώνεται με την νέα χοροθεατρική σύνθεση ΣΤΟ ΣΩΜΑ. Πρόκειται για μια σόλο δημιουργία που εστιάζει στην προβληματική της γυναικείας ταυτότητας — πολιτικής, κοινωνικής και υπαρξιακής.

Η παράσταση επιχειρεί να χαρτογραφήσει την έννοια της θηλυκότητας, εμβαθύνοντας στο αποτύπωμα του χρόνου και της μνήμης πάνω στο γυναικείο σώμα. Το σώμα εδώ δεν είναι απλός φορέας δράσης· μετατρέπεται σε ποιητικό πεδίο, σε τοπίο ψυχικό, σε δοχείο βιώματος.

«Το σώμα -λέει- στην γενική του σώματος και γενικά το σώμα — άλλη λέξη πυκνότερη δεν έχω.» — Γ. Ρίτσος

Το σώμα φέρει τις ρωγμές του προσωπικού και συλλογικού ασυνείδητου, τις σκιές της νιότης, τους σιωπηλούς πολέμους, τα ανομολόγητα και τα ανεκπλήρωτα — όλα όσα εγγράφονται αθόρυβα μέσα μας και συνθέτουν τη σωματική, άλογη μνήμη, που αποτελεί την κινητήρια δύναμη, την πρώτη ύλη της ζωής μας. Με άξονα την κίνηση, την ποίηση και τον ήχο, η Χριστίνα Κυριαζίδη συνθέτει έναν σωματικό μονόλογο, όπου το προσωπικό συναντά το αρχετυπικό και το πολιτικό. ΣΤΟ ΣΩΜΑ βασίζεται στην ποιητική συλλογή «Στα Μέσα Σώμα» της δημιουργού, με αναφορές στο έργο των Κωνσταντίνου Καβάφη και Γιάννη Ρίτσου.

Οι λέξεις, η κίνηση και η μουσική συνθέτουν ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον που καλεί τον θεατή σε μια προσωπική και συλλογική εμπειρία, αγγίζοντας αρχετυπικά στοιχεία της θηλυκότητας και γυναικείες τελετουργίες. Η πρωτότυπη μουσική του Ισλανδού συνθέτη Smári Gudmundson συνομιλεί οργανικά με την ερμηνεία, υφαίνοντας ένα ηχητικό σύμπαν, όπου το σώμα και ο ήχος συνυπάρχουν ως ρευστές μορφές, σε μια αέναη πράξη μεταμόρφωσης.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη / Ποίηση / Ερμηνεία: Χριστίνα Κυριαζίδη

Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση: Smári Gudmundson

Φωτισμοί: Μαρία Αθανασοπούλου Φωτογραφίες: Κατερίνα Αρβανίτη

Επικοινωνία: Μαριάννα Παπάκη, Νώντας Δουζίνας Παραγωγή: OurStories ΑΜΚΕ

Info: Τοποθεσία: Rabbithole, Γερμανικού 20, Αθήνα

Ημερομηνία: 3 - 18 Δεκεμβρίου 2025 & 7 - 22 Ιανουαρίου 2026.

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, ώρα: 21.00. Διάρκεια: 45’ Πληροφορίες: Τηλ.: 21 0524 9903 Τ

ιμές εισιτηρίων: 13€ Κανονικό, 10€ Μειωμένο [φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ, συνοδός ΑμεΑ, άνω των 65]