Η Ρούλη Μπουραντά παρουσιάζει την πρώτη της solo stand-up παράσταση «ΠΥΡ ΓΥΝΗ & COMEDY»

Σε αυτή την παράσταση τα λέμε ΟΛΑ χωρίς φίλτρα, χωρίς ντροπές και χωρίς «τι θα πει ο κόσμος». Σπάμε ό,τι μας κρατάει πίσω και αφήνουμε πίσω ό,τι μας σπάει.

Η «ΠΥΡ ΓΥΝΗ & COMEDY» είναι μια παράσταση για:

γυναίκες που θέλουν να ξαναβρούν τη φωνή τους

όποιον θέλει να γελάσει δυνατά, να θυμώσει, να αναπνεύσει και να δει τον κόσμο χωρίς φίλτρα

κερατωμένες, χωρισμένες, αφηρημένες, αγριεμένες, επιζήσασες και όσες μεγάλωσαν απότομα

🚫 Δεν είναι για σεξιστές, ομοφοβικούς, οδοντιάτρους… ή τον πατέρα της.

Αν έχεις φύγει ποτέ από μια έκρηξη παίζοντας το cool και θες μια νύχτα για να ξεδώσεις αυτή η παράσταση είναι για σένα.

❗️Προσοχή: Μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτο γέλιο, απελευθέρωση και την αίσθηση ότι έχασες κάτι τεράστιο αν δεν ήσουν εκεί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

🗓Από 3 Μαρτίου – κάθε Τρίτη

📍 ΚαφεΘέατρο – Κοδριγκτώνος 2, Αθήνα

🕘 Προσέλευση 21:00 – Έναρξη 21:30

📲Προπώληση 8€ | Ταμείο 10€

🎟 Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/offer/rouli-mpouranta-pyr-gyni-comedy/

Η Ρούλη Μπουραντά



