Η θεατρική παράσταση «Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir» κάνει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα

Η θεατρική παράσταση «Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir», που είναι μία από τις δημοφιλέστερες σειρές κινουμένων σχεδίων, ζωντανεύει επί σκηνής για να συνεπάρει μικρούς και μεγάλους θεατές σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά.

Μετά τις εξαιρετικά επιτυχημένες sold out παραστάσεις στο εξωτερικό, σε Ισπανία, Γαλλία, Αργεντινή, το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την παράσταση που βραβεύτηκε στην Ισπανία από τους θεατές ως το καλύτερο θεατρικό γεγονός (Broadway World SpainAward for Best TheatricalEvent).

Η Ladybug, ο CatNoir, η Chloé, ο Hawkmoth, η Tikki, o Plagg και όλοι οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές έρχονται για να σας συναντήσουν σε όλη την Ελλάδα.

Πρόκειται για ένα φαντασμαγορικό μιούζικαλ για όλη την οικογένεια. Μια περιοδεία ηρωικών διαστάσεων στη μεγαλύτερη παραγωγή που έχει παρουσιάσει η Kolossaion Productions μέχρι σήμερα.

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Εμβληματικές σκηνές από την τηλεοπτική σειρά αναδημιουργούνται με απόλυτη πιστότητα, φέρνοντας τους αγαπημένους χαρακτήρες ακόμη πιο κοντά στους θαυμαστές τους. H Ladybug, o Cat Noir και οι φίλοι τους ταξιδεύουν στην Ελλάδα και την Κύπρο, συνεχίζοντας τη διεθνή τους περιοδεία.

Το φαντασμαγορικό show θα φιλοξενηθεί σε περισσότερες από 50 πόλεις, χαρίζοντας στο κοινό μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Η παράσταση μεταφέρει τους θεατές στο μαγευτικό Παρίσι, όπου η έφηβη Μαρινέτ μεταμορφώνεται στη θρυλική Ladybug, στο πλευρό του μυστηριώδους CatNoir.

Η Μαρινέτ ετοιμάζεται να γιορτάσει τα γενέθλια της μα το Παρίσι κινδυνεύει ξανά από τις δυνάμεις του κακού. Χάρη στις σκοτεινές δυνάμεις του Hawkmoth ο κόσμος μας χάνει τα χρώματα του.

Η Μάρινετ και ο Άντριεν πρέπει να αναζητήσουν τον ήρωα μέσα τους, να ξεπεράσουν κάθε φόβο και να εκπληρώσουν το πεπρωμένο τους παλεύοντας για έναν καλύτερο κόσμο. Τα Miraculous θα είναι ο οδηγός τους στη μεγαλύτερη μάχη για να σώσουν όλους εκείνους που αγαπούν.

Πρωταγωνιστούν: Τάσος Αθανασέλος, Δημήτρης Δανάμπασης, Αγγελική Δεληγιάννη, Βασιλική Ζαφειρίου, Ελβίρα Πολυτίμη Θεμελή, Γιώργος Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνα Λάγγη, Αρετή Μακρολειβαδίτη, Λούνα Παπαγεωργίου, Νίκος Χρηστίδης.

Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir: Το τρέιλερ της παράστασης

Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir: Το πρόγραμμα της περιοδείας

ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

Κυριακή 29/6 ΚΙΛΚΙΣ, Ανοιχτό Θέατρο Λόφου

Δευτέρα 30/6 ΒΕΡΟΙΑ, Θέατρο Άλσους «Μελίνα Μερκούρη»

ΙΟΥΛΙΟΣ 2025

Τρίτη 1/7 ΒΟΛΟΣ, Θερινό Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη»

Τετάρτη 2/7 ΛΑΡΙΣΑ, Κηποθέατρο Αλκαζάρ

Πέμπτη 3/7 ΝΙΚΑΙΑ, Κατράκειο Θέατρο

Παρασκευή 4/7 ΛΑΜΙΑ, Θερινό Δημοτικό Θέατρο

Τετάρτη 9/7 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, Κινηματοθέατρο ΑΛΕΞ

Πέμπτη 10/7 ΛΑΥΡΙΟ, ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΕΛ

Παρασκευή 11/7 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Ν. Μάκρης

Κυριακή 13/7 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δημοτικό Θέατρο Άλσους «Δημήτρης Κιντής»

Δευτέρα 14/7 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών

Τρίτη 15/7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- Συκιές, Ανοιχτό Θέατρο Συκεών «Μάνος Κατράκης»

Τετάρτη 16/7 ΞΑΝΘΗ, Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης

Πέμπτη 17/7 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, Θερινό Δημoτικό Θέατρο Κομοτηνής

Παρασκευή 18/7 ΣΕΡΡΕΣ, Θερινό Αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ

Σάββατο 19/7 ΠΑΠΑΓΟΥ, Κηποθέατρο Παπάγου

Δευτέρα 21/7 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας

Τρίτη 22/7 ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τεχνόπολις

Τετάρτη 23/7 ΧΑΝΙΑ, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

Πέμπτη 24/7 ΡΕΘΥΜΝΟ, Θέατρο «Ερωφίλη» Φρούριο Φορτέτζα

Παρασκευή 25/7 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης»

Δευτέρα 28/7 ΠΡΕΒΕΖΑ, Κηποθέατρο «Γιάννης Ρίτσος»

Τρίτη 29/7 ΛΕΥΚΑΔΑ, Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας

Τετάρτη 30/7 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Αύλειος χώρος ΞΕΝΙΑ

Πέμπτη 31/7 ΖΑΚΥΝΘΟΣ, Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025

Σάββατο 2/8 ΚΕΡΚΥΡΑ, Θέατρο ΜΟΝ ΡΕΠΟ «Ρένα Βλαχοπούλου»

Τρίτη 5/8 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ, Αμφιθέατρο Ασπροβάλτας

Τετάρτη 6/8 ΚΑΒΑΛΑ, Φρούριο Καβάλας

Πέμπτη 7/8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Θέατρο Αλτιναλμάζη

Σάββατο 9/8 ΧΙΟΣ, Θέατρο Καστρομηνά - «Μίκης Θεοδωράκης»

Δευτέρα 11/8 ΣΑΜΟΣ - ΒΑΘΥ Προαύλιο 1ου και 2ου Γυμνασίου

Τρίτη 12/8 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, Πορφυριάδα Σχολή

Τετάρτη 13/8 ΡΟΔΟΣ, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου «Μελίνα Μερκούρη»

Κυριακή 17/8 ΜΟΥΔΑΝΙΑ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ , Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών»

Δευτέρα 18/8 ΚΑΤΕΡΙΝΗ, Θέατρο Πάρκου Κατερίνης

Τρίτη 19/8 ΚΑΛΑΜΑΤΑ, Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Τετάρτη 20/8 ΛΟΥΤΡΑΚΙ, Ανοιχτό Θέατρο Wyndham Loutraki Poseidon Resort

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025

Τρίτη 2/9 ΚΟΖΑΝΗ, Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Κοζάνης

Τετάρτη 3/9 ΑΧΑΡΝΕΣ, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης

Πέμπτη 4/9 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Ανοιχτό Θέατρο ΕΗΜ - ΦΡΟΝΤΖΟΥ

Παρασκευή 5/9 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Βεάκειο Θέατρο

Σάββατο 6/9 ΑΓΡΙΝΙΟ, Κηποθέατρο Πάρκου Αγρινίου

Κυριακή 7/9 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, Ανοιχτό Θέατρο «Θανάσης Βέγγος»

Δευτέρα 8/9ΧΑΛΚΙΔΑ, Θέατρο Ορέστης Μακρής

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025

Σάββατο 4/10 & Κυριακή 5/10 ΠΑΤΡΑ, Κινηματοθέατρο Πάνθεον