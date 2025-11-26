Η θεατρική παράσταση «Ψ.» της Άλκηστης Ηλιάδη επιστρέφει στο Studio Μαυρομιχάλη

Μετά τη μεγάλη θεατρική επιτυχία, το πρωτότυπο έργο της Άλκηστης Ηλιάδη με τίτλο «Ψ.» παρουσιάζεται ξανά με ανανεωμένη διανομή από 10 Δεκεμβρίου 2025 στο Studio Μαυρομιχάλη κάθε Τετάρτη και Πέμπτη για λίγες παραστάσεις!



"Τα σκιάχτρα πέτα στα πιο βαθιά πηγάδια, ελευθερώσου και ανάπνεε τα βράδια."

Το «Ψ.» είναι ένα σύγχρονο θεατρικό έργο για δύο πρόσωπα, που με χιούμορ, συγκίνηση, ανατροπές και τραγούδια που ερμηνεύονται ζωντανά μάς ταξιδεύει ανάγλυφα στην Ψυχή όσων μεγάλωσαν σιωπώντας μα παλεύουν να ελευθερωθούν από τις μέσα Ντουλάπες.

Μια ιαματική παράσταση για τη σχέση με τον Άλλο μα και με τον Εαυτό μας, ψηλαφώντας τη φωνή που ζητά να ακουστεί. Πλήρως ανανεωμένο, με νέα διανομή και σκηνοθετική ματιά, το Ψ. πλάθει ανάγλυφα μια ιστορία για τα στόματα που (μας) κλείνουν και (μας) κλείνουμε και αναρωτιέται «Ως πότε;»

Αν έχεις κρυφτεί ποτέ σε ντουλάπα, αν έχεις μιλήσει φωναχτά μόνο από μέσα σου, αν έχεις γελάσει ενώ πονούσες — τότε ξέρεις. Το «Ψ.» σε αναγνωρίζει. Και σου κλείνει το μάτι.



Μία γλυκόπικρη εξομολόγηση σαν βουτιά προς τα μέσα, αναδεικνύοντας την προσωπική ευθύνη ως καταλύτη για την απελευθέρωση από τους δαίμονές μας.

Πόσο βίαιο είναι το παιχνίδι με τον εαυτό μας; Μπορούν να μας απελευθερώσουν από τις «ντουλάπες» μας οι αλήθειες που φοβόμαστε να αντικρίσουμε;

ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το «Ψ.» είναι ένα θεατρικό «pasodoble».

Μία νεαρή γυναίκα συναντά αναπάντεχα ένα υπερβατικό μα και οικείο Πλάσμα.

Μαζί επιδίδονται σε μία γοητευτική και οδυνηρή ταυρομαχία, με διακύβευμα την επιβίωση.

Εκείνη αποπειράται να ξεμυτίσει από το λαβύρινθο της Ντουλάπας της.

Εκείνος της προσφέρει τρυφερά ως μίτο το ταξίδι τους προς το Μέσα.

Θα τα καταφέρουν;



Ψ. Το παρελθόν είναι άτακτο παιδί. Δε βολεύεται σε συρταράκια. Καθαρίζεις και τακτοποιείς συνέχεια νομίζοντας πως έχεις τον έλεγχο της ζωής σου. Κι έτσι τα συρταράκια σου μένουν κλειστά. Τίποτα δε σε αιφνιδιάζει. Γιατί φοβάσαι να κοιτάξεις κατάματα την αλήθεια. Το ίδιο κάνει και η στρουθοκάμηλος.

ΨΟΥΨΟΥΛΑ: Μπα, καθαρίζει συνέχεια κι η στρουθοκάμηλος;

Οι ήρωες:

Ψουψούλα Καθαρίζου – Παρκετέζα

Το καλύτερο Φτερό στην πιάτσα. Βρωμίζει τα καθαρά για να τα ξανακαθαρίζει. Μεγαλωμένη τη δεκαετία του ’90, αγαπάει τον Πάτρικ Σουέιζι και το Χάρη Χάρμα. Ζει πολλές παράλληλες ζωές (μέσα στη ντουλάπα της) αλλά έξω από αυτήν…σιωπή. Καλή η φαντασία, αλλά και η πραγματικότητα-πραγματικότητα.

Ψ.

Μυστήριος τύπος με πολλά πρόσωπα. Εμφανίζεται απρόσκλητος και ρωτάει ασταμάτητα.

Συνέντευξη, συνεδρία, συγκατοίκηση ή συνενοχή;

Μεταξύ τους αναπτύσσεται μια σχέση βίαια ιαματική.

Χάρης Χάρμας

Ο δάσκαλος της 6ης Δημοτικού. Ο Χάρης ήταν Χάρμα, αλλά είχε χάλια κάρμα.

Λιλίκα Καλημέρη

Influencer της Ανατολικής Πελοποννήσου. Οι Λιλίκες και οι Αυλές έχουν τις τύχες τις καλές.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο - Σκηνοθεσία: Άλκηστη Ηλιάδη

Σκηνογραφική επιμέλεια: Πηνελόπη Μωρούτ

Σχεδιασμός φωτισμού: Άλκηστη Ηλιάδη|Τάσος Αλατζάς

Κινησιολογία – Χορός: Πηνελόπη Μωρούτ

Πρωτότυπη μουσική & ενορχήστρωση: Οδυσσέας Αποστολόπουλος

Στίχοι: Άλκηστη Ηλιάδη

Artwork: Δήμητρα Αποστολοπούλου

Ειδικές κατασκευές: Χρήστος Αποστολόπουλος | Αναστασία Κουρή

Φωτογραφία: Δώρα Δημητρίου

Φωτογραφία: Elisabeth Papagiannidi

Videography - Video editing : Γεράσιμος Δ. Κολαΐτης

Υπεύθυνος Social Media: Δημήτρης Μιχαηλίδης

Make-up artist: Μαρία Νόρρα

Ηχογραφήσεις|Μastering: PROVA MUSIC STUDIOS – Λουκάς Λυμπέρης | Χρήστος Βεντουράς

Κιθάρες: Νίκος Αρβανίτης

Φωνητικά: Οδυσσέας Αποστολόπουλος - Άρις Λεοντόπουλος

Οργάνωση παραγωγής: CICADART

Παίζουν: Τάσος Αλατζάς | Άλκηστη Ηλιάδη

Το κείμενο της παράστασης κυκλοφορεί από τις Eκδόσεις Σοκόλη

INFO

Studio Mαυρομιχάλη

Μαυρομιχάλη 134, Αθήνα 11472 , 210 6453330

Πρεμιέρα: 10 Δεκεμβρίου

Παραστάσεις: κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21.00

Τιμές εισιτηρίων: 18 ευρώ (γενική είσοδος),15 ευρώ (μειωμένο)

Διάρκεια παράστασης: 80 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ | ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Η Ψουψούλα ζει μέσα μου χρόνια. Μα και μέσα στον καθένα μας. Και παρέα της ζει κι ο Ψ.. Θέλουν – δε θέλουν, το παιχνίδι είναι για δύο. Και κάποτε πρέπει να τα βρουν.

Αν δεν αλληλοφαγωθούν. Μέχρι τότε, εκείνη θα καθαρίζει μανιωδώς πνίγοντας βουβά τον εαυτό της στη σαπουνάδα. Δεν θα αντέχει τα στραβά κάδρα μα θα κάνει τα στραβά μάτια. Μια στρουθοκάμηλος με τα όλα της. Κι εκείνος περιμένει. Υπομένει. Επιμένει. Εμμένει. Αλλά τελικά μένει;



Το τρυφερό και βίαιο ταξίδι προς τα μέσα μας δεν έχει επιστροφή. Είναι αστείο και πικρό. Σαν παραμύθι με χίλια πρόσωπα που ζουν μόνο γιατί τα θυμόμαστε. Στην κατάδυση αυτή, γνώριμοι συνοδοιπόροι τα τραύματά μας, στερημένα από το φως, ξεπηδούν αγκαθωτά. Πώς να τα ψηλαφίσεις χωρίς να τρυπηθείς;

Ας γίνει σαν παιχνίδι. Για να ειπωθούν τα απλά, για να κριθούν τα μεγάλα. Δίαυλος μυστικός προς το παρελθόν μια ντουλάπα. Και στο τέρμα του, στέκει ζωντανός ο μικρός μας εαυτός. «Παί-ζουμε; Κι απ’ το παιχνίδι, να βγούμε στο φως. Κι αν δε βγω εγώ, τουλάχιστον να με κουβαλάς μέσα σου.» H φαντασία ανάβει τους φακούς. Τα όνειρα είναι χάρμα. Αλλά αν τα φάει το κάρμα; Αμπεμπαμπλόμ. Ποιος θα κερδίσει; Μην το σκέφτεσαι. Όσο κρατάει το ταξίδι, ας παίξουμε έστω μαζί.



Κι ανάμεσα στα παιχνίδια μας, τραγούδια. Νησίδες ασφαλείας. Μες το σκοτάδι της ντουλάπας, μία ελεύθερη αναπνοή. Δύο ηθοποιοί παίζουν με τις φωνές και τις σκιές που κρύβουν μέσα τους. Δύο άνθρωποι κρύβονται στη ντουλάπα, ώσπου να τρυπώσει το φως.

Το "Ψ." είναι παιδί της απελπισίας. Αλλά κοιτάζει προς το φως. Και αυτή είναι, νομίζω, η αξία του.

Ότι ισορροπεί μεταξύ ξεσκονόπανου και αστερόσκονης. Πάντα στην κόψη.

Άλκηστη Ηλιάδη