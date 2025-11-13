«Λατρεύω τον συνδυασμό πειθαρχίας και ελευθερίας στο θέατρο»: Μιλήσαμε με την ανερχόμενη ηθοποιό Αναστασία Πετροπούλου

Η Αναστασία Πετροπούλου είναι 23 ετών, είναι ηθοποιός και ζει στην Αθήνα. Έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στην δραματική σχολή, συμμετείχε πρόσφατα στην παράσταση «Dramodé» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Είναι επίσης απόφοιτη του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ.

Στον χώρο της μόδας, έχει λάβει μέρος σε επιδείξεις στο Athens Fashion Week για διάφορους σχεδιαστές. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια παραστατικών τεχνών στο Βερολίνο, όπως τα «The Dramaturgy of Space» και «Intimacy Coordination» με τους Jelle De Wit και Sara Arrhusius. Παράλληλα, έχει σπουδές στη μουσική και έχει συμμετάσχει σε χορωδίες.

Είναι μια φοβερά δημιουργική προσωπικότητα που δεν σταματάει να εξελίσσεται και είχα την χαρά να μιλήσω μαζί της για τις δραστηριότητές της.

Αρχικά, πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με το θέατρο;

Εγώ ξεκίνησα από τα 13 μου. Είχα αλλάξει σχολείο λόγω μετακόμισης και έψαχνα μια διέξοδο, έναν δημιουργικό χώρο για να εκφραστώ και έτσι με την παρότρυνση μιας φίλης μπήκα στις πρώτες μου παραστάσεις. Από τότε ήξερα ότι αυτό ήθελα να κάνω στη ζωή μου.

Η ενασχόληση με το μόντελινγκ πώς προέκυψε;

Έχω περπατήσει στην Athens Fashion Week για αρκετούς σχεδιαστές, εντελώς τυχαία. Με είχε ανακαλύψει ένας σχεδιαστής κι έτσι ξεκίνησα και το συνέχισα. Πήγαινα σε casting και κάπως με τράβηξε.

Αυτά τα δύο συμβαίνουν παράλληλα; Ποιο θα διάλεγες πιο πολύ;

Ναι, είναι παράλληλα. Περισσότερα χρόνια ασχολούμαι με το θέατρο γιατί από εκεί ξεκίνησα, ήταν αυτό που ήθελα να κάνω. Μου αρέσει ο συνδυασμός πειθαρχίας και ελευθερίας στο θέατρο. Δουλεύεις με ακρίβεια, χρειάζεται να μπορείς την σωστή στιγμή να αφήνεσαι. Είναι αυτό που έχω σπουδάσει άλλωστε. Βέβαια και το μόντελινγκ έχει πράγματα που μου αρέσουν πολύ. Έχει οργάνωση, ακρίβεια, μου αρέσει το ένδυμα, η αισθητική που έχουν οι συλλογές των σχεδιαστών.

Τι είναι αυτό που σε εμπνέει πιο πολύ στο θέατρο; Τι είναι αυτό που σε κρατάει εκεί;

Αυτό που με τράβηξε και συνεχίζει να με εμπνέει, είναι η δυνατότητα να βρίσκω γλώσσα για τα δύσκολα συναισθήματα και να εμπνέομαι από πραγματικούς ανθρώπους και τις ιστορίες τους. Και σίγουρα, το κομμάτι της πειθαρχίας που προανέφερα.

Σε αυτό το κομμάτι της δουλειάς, πώς διαχειρίζεσαι τα όποια αρνητικά σχόλια;

Ευτυχώς τα περισσότερα σχόλια είναι θετικά αλλά όταν προκύπτει κάτι αρνητικό, εξαρτάται πάντα από την πρόθεση. Αν κάποιος ενδεχομένως κάνει καλοπροαίρετη κριτική θέλοντας να δώσει μια συμβουλή αλλά το λέει με άσχημο τρόπο, το φιλτράρω για να βελτιωθώ. Σε περίπτωση που κάποιος απλώς μιλάει αρνητικά, το αφήνω πίσω μου, το προσπερνάω.

Πώς ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκες στη σκηνή για πρώτη φορά στην καριέρα σου;

Νομίζω θα κρατήσω την πιο πρόσφατη παράσταση που ήταν στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών/Επιδαύρου, το «Dramodé» σε σκηνοθεσία Ζωής Χατζηαντωνίου, γιατί πέραν του ότι ήταν η πρώτη μου επαγγελματική δουλειά μετά την σχολή, βρέθηκα ανάμεσα σε μεγάλους ηθοποιούς. Μέσα από αυτή την παράσταση, απέκτησα και μέτρο σύγκρισης και είδα και τον πήχη που θέλω να κυνηγάω στο μέλλον. Αυτό μου έδωσε νοοτροπία και αίσθηση ευθύνης απέναντι στο κοινό επειδή κατάλαβα ότι πρέπει να πηγαίνω έτοιμη εκεί, όχι απλώς να είμαι παρούσα. Ήταν μια εμπειρία που με πήγε μπροστά.

Πώς ήταν για σένα αυτή η εμπειρία ανάμεσα σε μεγάλα ονόματα του χώρου;

Ήταν σίγουρα ένα μεγάλο μάθημα, με πήγε ένα βήμα μπροστά, με έβγαλε από το comfort zone και ήταν σίγουρα μεγάλη τιμή. Είδα πως μπορώ να είμαι πάνω στη σκηνή με τους άλλους που είναι πολύ σημαντικό.

Ποια ηθοποιός θα έλεγες ότι σου δίνει έμπνευση ή είναι το είδωλό σου;

Μου έρχονται δύο στο μυαλό. Θα έλεγα αρχικά την Σάρα Πόλσον. Μου αρέσουν οι μεταμορφώσεις της και το εύρος που έχει ως ηθοποιός. Από Ελληνίδες, σίγουρα η Έλλη Λαμπέτη γιατί περνάει μια αλήθεια χωρίς υπερβολές.

Ποια είναι τα σχέδια σου για το μέλλον;

Θα ήθελα να βρίσκομαι σε μια συνεχή δημιουργική φάση, να συνεχίσω να μαθαίνω.

Αν μπορούσες να μιλήσεις στον παιδικό στον παιδικό σου εαυτό, τι θα έλεγες;

Να πιστεύει στις δυνατότητες της, να δουλεύει συνεχώς και με πειθαρχία, να μην έχει φόβο να ακολουθήσει τα όνειρά της. Και να μην βάζει πρέπει στην εμφάνιση της αλλά να κοιτάει την ουσία. Να κάνει πάντα τα πράγματα που αγαπάει!