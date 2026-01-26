Το Lemon αγκυροβολεί για 8 + 1 μοναδικές παραστάσεις στο ΠΛΥΦΑ από 31 Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου

Το Lemon, η ανεξάρτητη και χειροποίητη καλλιτεχνική παραγωγή του performer και πιανίστα Μελαχρινού Βελέντζα, συνεχίζει να ενώνει τα σημεία του συλλογικού μας χάρτη διευρύνοντας το όριο μεταξύ θεάτρου και πραγματικής ζωής. Προτείνοντας ένα θέατρο ενεργό, με κοινωνικό αποτύπωμα και πολιτικό πρόσημο.

Μετά από 8 χρόνια πρωτότυπων παραστάσεων ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα, η απίστευτη ιστορία του πιανίστα 1900 -που δεν κατέβηκε ποτέ από το καράβι στο οποίο γεννήθηκε- αγκυροβολεί για 8 + 1 μοναδικές παραστάσεις στο ΠΛΥΦΑ από 31 Ιανουαρίου έως 28.

Φεβρουαρίου, κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00. Ο ακατέργαστος και ατμοσφαιρικός βιομηχανικός χώρος του ΠΛΥΦΑ στο Βοτανικό θα αποτελέσει το ιδανικό σκηνικό τόσο για την ιστορία του σπουδαιότερου πιανίστα του Ωκεανού όσο και για την ιστορία του ταξιδιού του Lemon. Η παράσταση παρουσιάζεται με αγγλικούς υπέρτιτλους.

Η Αθήνα γίνεται επετειακός σταθμός της site-adaptive καλλιτεχνικής πρότασης Lemon, η οποία επιστρέφει στην πρωτεύουσα μετά τις 42 συνεχόμενες sold-out παραστάσεις στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο Μπάγκειον την περίοδο 2019-2020, όπου η παράσταση ταξίδεψε από στόμα σε στόμα.

«Θέατρο υπάρχει όπου υπάρχουν θεατές»

Το 2018, το Lemon ξεκίνησε το ταξίδι του κατεβαίνοντας από το θεατρικό καράβι της Αθήνας από ανάγκη να βρεθεί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για να προσφέρει μία πολιτιστική δυνατότητα στους κατοίκους αποκεντρωμένων περιοχών. Με την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων, συνεχίζει το ερευνητικό του ταξίδι πότε στη στεριά, πότε στη θάλασσα και πότε κάπου ανάμεσα: εν πλω, σε ναυάγια πλοίων και αγκυροβολημένα καράβια, σε παραλίες και λιμενοβραχίονες καθώς επίσης σε πλατείες χωριών, σ' ένα κτήμα λεμονιών, σ' εγκαταλελειμμένα σημεία όπου για πρώτη φορά παρουσιάζεται μία θεατρική παράσταση.

Η βραβευμένη παράσταση-εμπειρία ενθουσιάζει τους θεατές όπου κι αν παρουσιάζεται αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές. Ενέργεια που κατακλύζει τη σκηνή, συγκινεί και συναρπάζει σε 70 καταιγιστικά λεπτά μιας βαθιά ανθρώπινης ιστορίας που φέρνει στην επιφάνεια το υπαρξιακό ερώτημα:

«Εσείς πού νιώθετε ευτυχισμένοι;»

Την ιστορία του πιανίστα 1900, σε πρωτότυπο κείμενο του Ιταλού συγγραφέα Alessandro Baricco (μετάφραση: Σταύρος Παπασταύρου) και σε διασκευή-σκηνοθεσία-κίνηση της Γεωργίας Τσαγκαράκη ενσαρκώνουν επί σκηνής ο Μελαχρινός Βελέντζας στο ρόλο του 1900 και ο Γιώργος Δρίβας στο ρόλο του τρομπετίστα Τιμ Τούνυ.

Υπόθεση του έργου

Το έργο εξελίσσεται στις αρχές του προηγούμενου αιώνα πάνω στο ατμόπλοιο Βιρτζίνιαν, το οποίο πραγματοποιεί το υπερατλαντικό ταξίδι από την Ευρώπη στην Αμερική. Ένα νεογέννητο μωρό εγκαταλείπεται από τους μετανάστες γονείς του μέσα σε μια κούτα από λεμόνια πάνω στο πιάνο με την ουρά, στην αίθουσα χορού της πρώτης θέσης. Ο ναύτης που το βρίσκει του δίνει το δικό του όνομα: Ντάννυ Μπούντμαν και μαζί το παρατσούκλι Τι Ντι Λέμον (από την κούτα των λεμονιών) προσθέτοντας και το 1900 (από τη χρονιά που το βρήκε). Ο Ντάννυ Μπούντμαν Τι Ντι Λέμον 1900 θα γίνει ο σπουδαιότερος πιανίστας του Ωκεανού. Ο τρομπετίστας Τιμ Τούνυ -μοναδικός φίλος του 1900- παροτρύνει τον τελευταίο να κατέβει στη στεριά για να γνωρίσει μία άλλη ζωή.

Special Lemon Piano Night

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, μετά το τέλος της τελευταίας παράστασης, θα ακολουθήσει live piano με τον Μελαχρινό Βελέντζα να μας ταξιδεύει σε μία special βραδιά παρέα με το πιάνο του και τις προσωπικές του αφηγήσεις: ιστορίες γεμάτες μνήμες από αυτά τα 8 χρόνια ταξιδιών με το Lemon σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλες δράσεις

Πριν την έναρξη κάθε παράστασης, οι θεατές θα μπορούν να προσέρχονται νωρίτερα στο ΠΛΥΦΑ για να ταξιδέψουν σε αυτά τα 8 χρόνια μέσα από φωτογραφίες και videos που θα προβάλλονται στο χώρο.

Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την παράσταση χωρίς το κινητό τους τηλέφωνο μέσα από την πρωτότυπη δράση #theatroxwriskinto. Το σύνολο των παράλληλων δράσεων στοχεύει στην ενεργοποίηση των αισθήσεων με στόχο μία αγνή συλλογική παραστασιακή εμπειρία, που θα μας υπενθυμίσει τον τελετουργικό χαρακτήρα του θεάτρου.

«Παίζαμε για να μη νιώθει ο κόσμος το πέρασμα του χρόνου»

Το Lemon στο χωριό των 25 μόνιμων κατοίκων και του μοναδικού παιδιού

https://www.youtube.com/watch?v=oJMy3VAIZ30

Είπαν για το Lemon

https://www.youtube.com/watch?v=E0aqpYX111U&t=2s

Πληροφορίες παραστάσεων

Το Lemon στο ΠΛΥΦΑ

31 Ιανουαρίου – 28 Φεβρουαρίου

8 + 1 παραστάσεις για τα 8 χρόνια ταξιδιών

Σάββατο (21:00) & Κυριακή (20:00)

Διάρκεια: 70 λεπτά

*η παράσταση παρουσιάζεται με αγγλικούς υπέρτιτλους

Εισιτήρια

Κανονικό: 18 ευρώ

Μειωμένο: 15 ευρώ (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, άνω των 65, κάτω των 18, οικογένεια 4 μελών και

άνω)

*γενική Είσοδος για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου (παράσταση & live piano): 20 ευρώ

Ηλεκτρονικά: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/tour/lemon-2025/

Πληροφορίες - Προαγορές: 6977 77 38 75 & melachrinos.velentzas@gmail.com

ΠΛΥΦΑ | Κτίριο 7Γ | Βοτανικός, Κορυτσάς 39, Αθήνα, ΤΚ 104 47

Τηλέφωνο: 2103473642

https://plyfa.space/