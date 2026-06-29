Μαρίνα Καλογήρου και String Demons σε μία site-specific παράσταση στον Αρχαιολογικό Χώρο της Δήλου

Στη Δήλο. Σ’ ένα νησί πρώην άδηλο, μα τώρα φανερό, που προσπάθησε να νικήσει τον χρόνο. Τον θάνατο. Μέσα απ’ τον οποίο περνάει η γλώσσα, διατηρώντας τον πυρήνα της απρόσβλητο. Τώρα τρία σώματα ανθίζουν μουσική. Δίπλα στη θάλασσα. Η θάλασσα, το μόνο επουλωτικό στοιχείο. Τρία σώματα χορεύουν κάτω απ’ τον ήλιο, πάνω στον βράχο.

Μέσα σε μια Ελλάδα, τώρα ξεχειλωμένο συνονθύλευμα τραυμάτων και δανείων. Κυρίως τρόπων ύπαρξης και λιγότερο χρηματικών. Τρία σώματα μέσα στην περιπέτεια της γλώσσας. Τρία σώματα ανάμεσα σε μια γλώσσα τόσο ενθουσιωδώς φρέσκια, την αρχαία ελληνική και μια τόσο γερασμένη, τη νέα ελληνική. Τρία σώματα ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Πάνω στο μάρμαρο. Πάνω σε τόπο προσευχής.

Η Oneness Act παρουσιάζει τη νέα site-specific παράσταση «Δήλος», μια πρωτότυπη σκηνική σύνθεση που συνδυάζει θέατρο και ζωντανή μουσική στον Αρχαιολογικό Χώρο της Δήλου, στις 1 και 2 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο του προγράμματος 2026 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός».

Η παράσταση φέρει τη δραματουργική και σκηνοθετική υπογραφή των Αλέξανδρου Αβρανά και Χάρη Φραγκούλη, δύο δημιουργών με διακριτή παρουσία στον σύγχρονο κινηματογράφο και θέατρο, και συνδιαμορφώνεται από τη σκηνική παρουσία της Μαρίνας Καλογήρου και τη ζωντανή μουσική των String Demons.

Σε αυτή τη συνάντηση λόγου, σώματος και μουσικής, η Δήλος μετατρέπεται σε τόπο καλλιτεχνικής συνύπαρξης, όπου ο αρχαιολογικός χώρος δεν φιλοξενεί απλώς την παράσταση, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή της.

Οι συντελεστές

Δραματουργία – Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Αβρανάς, Χάρης Φραγκούλης

Σύλληψη, Ερμηνεία: Μαρίνα Καλογήρου

Σύνθεση – Μουσικοί επί σκηνής: String Demons

(Κωνσταντίνος Μπουντούνης & Λυδία Μπουντούνη)

Ενδυματολογική επιμέλεια: Αλεξία Κιρμίτση

Ηχοληψία: Γιώργος Χατζηπολυχρόνης

Ηχητικός εξοπλισμός: Θέσκρη – Κωνσταντίνος Ι. Μπαμπούλας

Φωτογραφίες: Πηνελόπη Γερασίμου

Διεύθυνση παραγωγής: Έλενα Ντόσα

Εκτέλεση παραγωγής: Μορφούλα Γαλοπούλου

Εταιρεία παραγωγής: Oneness Act ΑΜΚΕ

Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Μυκόνου

Χορηγός Θαλάσσιων Μετακινήσεων: Delos Tours

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ημερομηνίες: 1 & 2 Ιουλίου 2026

Ώρα έναρξης: 18:15

Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά

Κόστος συμμετοχής:

Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Δήλου (€20 ανά άτομο). Η προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.

Μετακίνηση προς Δήλο:

Παρέχεται δωρεάν ακτοπλοϊκή μετακίνηση από και προς τη Δήλο με την επίδειξη της κράτησης για την παράσταση.

Αναχώρηση από Μύκονο: 17:00

Παλιό Λιμάνι Μυκόνου (Δηλιανά)

Αναχώρηση από Δήλο: 20:00

Διάρκεια διαδρομής: 30–40 λεπτά (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες)

Η παραγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 2026 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός».

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