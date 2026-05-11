Με κούκλες, όπερα και φαντασία: η Πάρος ζει τον πολιτισμό και τον χειμώνα

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Πάρου, που πραγματοποιήθηκε από 1 έως 3 Μαΐου 2026 από το Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου, μετατρέποντας για τρεις ημέρες το νησί σε έναν ζωντανό τόπο τέχνης, δημιουργίας και συνάντησης.

Καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσίασαν παραστάσεις, δράσεις και διαδραστικά εργαστήρια που αγκαλιάστηκαν θερμά από το κοινό. Το Φεστιβάλ παρακολούθησαν άνθρωποι όλων των ηλικιών, σχολικές κοινότητες, εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά, επιβεβαιώνοντας πως το κουκλοθέατρο αποτελεί μια τέχνη που ενώνει γενιές και δημιουργεί κοινές εμπειρίες έκφρασης και φαντασίας.

Ιδιαίτερα συγκινητική και ξεχωριστή στιγμή του Φεστιβάλ αποτέλεσε η δράση που πραγματοποιήθηκε στο Γηροκομείο Πάρου, όπου η τέχνη του κουκλοθεάτρου λειτούργησε ως γέφυρα επικοινωνίας, μνήμης και συναισθήματος, προσφέροντας στιγμές χαράς και συμμετοχής στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας.

Η ανταπόκριση του κοινού ανέδειξε τη σημασία τέτοιων πολιτιστικών πρωτοβουλιών για την τοπική κοινωνία της Πάρου, ιδιαίτερα εκτός της τουριστικής περιόδου, όταν οι ρυθμοί του νησιού ηρεμούν και τα «φώτα» χαμηλώνουν. Δράσεις όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου δίνουν ζωή στον τόπο, ενισχύουν την πολιτιστική εξωστρέφεια του νησιού και δημιουργούν ευκαιρίες ουσιαστικής συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες.

Με τη δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωσή του, το Φεστιβάλ δείχνει πλέον να εδραιώνεται ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για την Πάρο, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση μιας σταθερής πολιτιστικής ταυτότητας για το νησί και ανοίγοντας τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Στην ίδια κατεύθυνση της ενεργοποίησης του νησιού κατά τη χειμερινή περίοδο και της ουσιαστικής επαφής της τοπικής κοινότητας με τις τέχνες-που αποτελεί σταθερό σκοπό και προσανατολισμό του Περιβαλλοντικού & Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου— εντάχθηκε και η σημαντική συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, τον Μάρτιο του 2026.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Πάρκο Πάρου συνεργάστηκε με την Εθνική Λυρική Σκηνή και φιλοξένησε στην Πάρο τις Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές της Δράσεις και συγκεκριμένα το νέο πρόγραμμα διακαλλιτεχνικής εκπαίδευσης «Όπερα σε 3 τάξεις» ενισχύοντας έμπρακτα την πρόσβαση παιδιών και νέων στον σύγχρονο πολιτισμό και τη μουσική δημιουργία.

Μέσα από μια βιωματική και συμμετοχική εκπαιδευτική διαδικασία διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, οι μαθητές και οι μαθήτριες ήρθαν σε επαφή με βασικά εργαλεία και αισθητικές αρχές της όπερας και του μουσικού θεάτρου, συμμετέχοντας ενεργά σε μια συλλογική δημιουργική εμπειρία που ανέδειξε τη φωνή, τις σκέψεις και τον εσωτερικό κόσμο των εφήβων.

Το πρόγραμμα, που πραγματοποιήθηκε δωρεάν εντός του σχολικού ωραρίου και κορυφώθηκε με παρουσίαση στη σχολική και τοπική κοινότητα, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον ενεργό ρόλο του Πάρκου Πάρου ως φορέα πολιτισμού και εκπαίδευσης, που δημιουργεί σταθερές γέφυρες ανάμεσα στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, τη σχολική ζωή και την τοπική κοινωνία.