Μετά την παράσταση «Astoria», ένα κομμάτι μας έμεινε για πάντα στο Παλλάς

Το κοινό καταχειροκροτεί τον θίασο, άλλοι τραβούν βίντεο και φωτογραφίες, άλλοι ένθερμα φωνάζουν τα ονόματα των συντελεστών. Η παράσταση «Astoria» έχει τελειώσει αλλά κάτω από τη σκηνή, επικρατεί ακόμη ενθουσιασμός και συγκίνηση. Όσο κατευθυνόμαστε προς την έξοδο, το κοινό συνεχίζει να σιγοτραγουδά τα κομμάτια που η ζωντανή ορχήστρα έπαιζε κατά τη διάρκεια της παράστασης και να συζητά για το έργο.

Λίγες φορές είναι οι φορές που το κοινό βγαίνει από μια παράσταση και θέλει πραγματικά να συνεχίσει να μιλάει για τα όσα είδε νωρίτερα. Γι' αυτό, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους, το «Astoria» είναι αναμφισβήτητα ένα από τα διαμάντια της φετινής θεατρική σεζόν.

©Patroklos_Skafidas

Ιστορίες ανθρώπων που υφαίνουν μια ολόκληρη εποχή και συνθέτουν το μεγάλο κεφάλαιο του απόδημου ελληνισμού. Μεταφερόμαστε στις αρχές του 20 αιώνα και σ' ένα από τα μεγαλύτερα κύματα μετανάστευσης, όταν δεκάδες χιλιάδες Έλληνες εγκατέλειπαν τον τόπο τους για την Αμερική, για μια καλύτερη ζωή. Η Αστόρια αποτέλεσε τον βασικό πυρήνα της ομογένειας. Εκεί, οι Έλληνες μετανάστες εργάστηκαν και δημιούργησαν τη δική τους κοινότητα.

Έχοντας αυτά ως φόντο, το μουσικοθεατρικό υπερθέαμα «Astoria» σε πρωτότυπο κείμενο Κωνσταντίνου Σαμαρά και σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου, επικεντρώνεται στην ιστορία της Τασούλας, ένα κορίτσι που εξαναγκάζεται από τη μητέρα της να εγκαταλείψει τον τόπο της για να αναζητήσει μια καλύτερη ζωή στη Νέα Υόρκη.

Φτάνοντας εκεί, η νεαρή γυναίκα θα κληθεί να επιβιώσει ανάμεσα σε ίντριγκες, παιχνίδια εξουσίας και ανθρώπινες αδυναμίες και θα διεκδικήσει τη φωνή της για να εξασφαλίσει το μέλλον της με τους δικούς της όρους. Ένα ελληνικό καφενείο γίνεται το καταφύγιό της και ένας τόπος συνάντησης, εξομολόγησης και μνήμης, όπου και εκτυλίσσεται και το μεγαλύτερο μέρος του έργου.

©Patroklos_Skafidas

Ο πολυπληθής θίασος και οι ερμηνείες, είναι σημεία αναφοράς της παράστασης. Την Τασούλα ερμηνεύουν σε διπλή διανομή οι συγκλονιστικές Έβελυν Ασουάντ και η Θεοδoσία Σαββάκη που σε καθηλώνουν με τον τρόπο που παίζουν και τραγουδούν αλλά και με τον τρόπο που χρησιμοποιούν το σώμα τους στις ερμηνείες τους.

Η Μαρία Κεχαγιόγλου σε διπλό ρόλο μάνας - προξενήτρας είναι απολαυστική και εξαιρετική στις μεταβάσεις της από την εσωτερικότητα του ενός ρόλου στην ένταση του άλλου. Η Μπέσυ Μάλφα ως ντίβα του τραγουδιού κυριαρχεί εμφατικά επί σκηνής ενώ ο Χρήστος Στεργιόγλου φωτίζει έναν χαρακτήρα με γνήσια καλοσύνη και ανθρωπιά από την αρχή ως το τέλος.

©Patroklos_Skafidas



​

©Patroklos_Skafidas

Οι ηθοποιοί είναι ντυμένοι με κοστούμια εποχής του 1920, 1930 και κάποια του 1950 προς το τέλος της ιστορίας. Όλα τα κοστούμια, ράφτηκαν ειδικά για τη μεγάλη παραγωγή του Παλλάς. Τα φώτα αναδεικνύουν τα αφηγηματικά τοπία της ιστορίας, ενώ τα φαντασμαγορικά τρισδιάστατα σκηνικά με βίντεο, δημιουργούν πράγματι την αίσθηση ότι ταξιδεύουμε στον τόπο και τον χρόνο.

Ιδιαίτερη αναφορά στη ζωντανή ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Νίκου Στρατηγού και στη ζωντανή σκηνική εμπειρία όπου το ελληνικό λαϊκό τραγούδι συναντά την αμερικανική μουσική ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης και μάς συμπαρασύρει στον παλμό μιας ολόκληρης εποχής. Παράλληλα με τις ιστορίες που βλέπουμε επί σκηνής, το τραγούδι είναι αυτό που είναι πάντα εκεί να μάς συντροφεύει, είτε πρόκειται για χαρές είτε για λύπες.

©Patroklos_Skafidas



©Patroklos_Skafidas

Μια παράσταση που τη διαπερνά μια τέτοια δημιουργική πνοή, που δεν την αφήνει να κυλήσει και να προσαρμοστεί στα μέτρα μιας ακόμη μουσικοθεατρική παράστασης. Είναι πληθωρική, πολυσύνθετη, χορταστική, συγκινητική. Είναι μια παράσταση που δεν μπορείς, παρά να κουβαλάς μέσα σου για μέρες.

©Patroklos_Skafidas



​

ASTORIA

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου

Κείμενο: Κωνσταντίνος Σαμαράς

Πρωτοτυπη μουσική - Μουσικές διασκευές: Νίκος Στρατηγός

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Kοστούμια: Αλεξία Θεοδωράκη

Video art: Παντελής Μάκκας

Χορογραφία: Πάρης Μαντόπουλος

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Υπεύθυνη Φροντιστηρίου: Ανεστίνα Αργυροπούλου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Τσιναρέλη, Ανατολή Τσελαρίδου

Συνεργάτης σκηνογράφος: Ελίνα Δράκου

Φωτογραφίες/video trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας

Σχεδιασμός αφίσας - Οπτική ταυτότητα: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Πρωταγωνιστούν :

Έβελυν Ασουάντ/ Θεοδoσία Σαββάκη

Χρήστος Στέργιογλου

Μπέσσυ Μάλφα

Μαρία Κεχαγιόγλου

Μιχάλης Αλικάκος

Γιάννης Τσουμαράκης

Αριάδνη Καβαλιέρου

Φωτεινή Παπαθεοδώρου

Δημήτρης Μαχαίρας

Δημήτρης Γαλανάκης

Θεανώ Κλάδη

Γιάννης Μπισμπικόπουλος

Νίκος Δερτιλής

Μιχάλης Κουτσκούδης

Λεωνίδας Μπακάλης

Ανατολή Τσελαρίδου

Ελένη Τσιναρέλη

Με ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής

Προπώληση εισιτηρίων: pallastheater.com και στα ταμεία του Θεάτρου