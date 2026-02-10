«Μια αχόρταγη σκιά» του Mariano Pensotti - Η παράσταση του διακεκριμένου σκηνοθέτη ανεβαίνει στη Στέγη

Ο διεθνώς διακεκριμένος Αργεντινός σκηνοθέτης και συγγραφέας και η ελληνική εκδοχή του νέου έργου του με τους βραβευμένους ηθοποιούς της νεότερης γενιάς Γιάννη Νιάρρο και Κώστα Νικούλι ως ορειβάτες, ηθοποιούς και γιους που ζουν κάτω από την «αχόρταγη σκιά» ενός βουνού, μιας καριέρας και ενός πατέρα. Μνήμη, ταυτότητα, πατρότητα. Στη Μικρή Σκηνή της Στέγης.

Μία εμπειρία, δύο εκδοχές. Ένας ορειβάτης που έζησε μια απίστευτη περιπέτεια στο βουνό. Και ένας ηθοποιός που ενσάρκωσε την ιστορία του στο σινεμά. Ο Μαριάνο Πενσόττι σκηνοθετεί στη Στέγη για τρίτη φορά και από 5 Μαρτίου έως 24 Απριλίου μας χαρίζει Μια αχόρταγη σκιά, μια ιστορία φορτισμένη με ένταση αλλά και τρυφερότητα, με αμείωτη αγωνία και καταιγιστικό σαρκασμό.

Πατέρες και γιοι. Ορειβασίες και πτώσεις. Παγόβουνα, φαντάσματα, η αλήθεια και η κινηματογραφημένη εκδοχή της, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και κωμικές ανατροπές, με ένα tour de force ντουέτο, τους Γιάννη Νιάρρο και Κώστα Νικούλι, στην πρώτη τους θεατρική συνύπαρξη.

Μετά την πρεμιέρα του έργου στην Αβινιόν το 2024 και τις ξεχωριστές εκδοχές του για την Αυστρία και την Αργεντινή, τη σκυτάλη παίρνουν δύο ηθοποιοί στην Ελλάδα για να μιλήσουν, μεταξύ άλλων, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Πενσόττι, «για απόντες πατέρες που τα παιδιά τούς μυθοποιούν και παρόντες πατέρες που τα παιδιά τούς περιφρονούν. Όπως η κλιματική αλλαγή λιώνει τους πάγους του κόσμου, έτσι και ο χρόνος φαίνεται να αποδομεί τους μύθους που οι οικογένειες πλάθουν γύρω τους».

Οι εμπειρίες που μας χώρισαν, οι κοινές πορείες που μας ένωσαν, οι πόθοι και τα πάθη μας, η αλήθεια και η μυθοπλασία, με φόντο μια ιστορία που δένει τις ζωές των ανθρώπων με έναν άρρηκτο δεσμό. Με επιρροές από τον Σταντάλ, τον Μπαλζάκ και τον Τολστόι, ο Πενσόττι θέλησε να γράψει ένα έργο που να θυμίζει ένα ανέφικτο μυθιστόρημα, μια ιστορία μέσα στην οποία υπάρχει ένα παλίμψηστο από άλλες ιστορίες, σαν ρωγμές που ανοίγουν περάσματα σε λησμονημένες ζωές και ανείπωτες αλήθειες. Γιατί η ανάβαση σε ένα βουνό και τα γυρίσματα μιας ταινίας μετατρέπονται τελικά σε μια υπαρξιακή πρόκληση: να αντιμετωπίσεις το ύψος και να αφουγκραστείς το βάθος.

Συντελεστές

Μετάφραση στα ελληνικά: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Κείμενο & Σκηνοθεσία: Mariano Pensotti

Σχεδιασμός Σκηνικών & Κοστουμιών: Mariana Tirantte

Μουσική & Ήχος: Diego Vainer

Καλλιτεχνική Σύμβουλος & Παραγωγός: Florencia Wasser

Φωτισμοί: David Seldes

Δραματουργία: Aljoscha Begrich

Συνεργάτρια Σκηνοθέτρια: Γιολάντα Μαρκοπούλου

Εκτέλεση Παραγωγής: POLYPLANITY Productions

Ερμηνεύουν: Γιάννης Νιάρρος, Κώστας Νικούλι

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Στο «Μια αχόρταγη σκιά» βλέπουμε μόνο δύο ανθρώπους επί σκηνής: έναν πραγματικό άνθρωπο στον οποίο συνέβη κάτι εξαιρετικό και έναν ηθοποιό που ενσάρκωσε αυτόν τον άνθρωπο και την ιστορία του σε μια ταινία. Και οι δύο αφηγούνται και αναπαριστούν τις εμπειρίες τους, αλληλεπιδρώντας κατά διαστήματα και δημιουργώντας μια ανταλλαγή ανάμεσα στο πρωτότυπο και το είδωλό του.

Πάντα με συνάρπαζαν οι ταινίες που απεικονίζουν τις ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι είναι ακόμα ζωντανοί. Τι συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους όταν βλέπουν τη μυθοπλαστική απεικόνισή τους; Τι συμβαίνει στους ηθοποιούς που υποδύονται το πραγματικό πρόσωπο; Σε ποιον βαθμό αλλάζει η ζωή και των δυο τους; Το να σκεφτόμαστε πώς η μυθοπλασία μεταμορφώνει την πραγματικότητα είναι επίσης ένας τρόπος να αναλογιστούμε πώς αφηγούμαστε μια ζωή, πώς αφηγούμαστε τον εαυτό μας.

Το «Μια αχόρταγη σκιά» είναι ακριβώς ένα πρότζεκτ που διερευνά τη φόρμα της «μυθοπλαστικής ντοκιμαντερίστικης αφήγησης», κάτι που παρουσιάζεται στο κοινό ως αληθινό αλλά το μυθοπλαστικό του στοιχείο είναι σχεδόν απόλυτο.

-Mariano Pensotti

Είναι η 3η φορά που η Στέγη συνεργάζεται με τον Αργεντίνο δημιουργό. O Μαριάνο Πενσόττι παρουσίασε στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης τον Νοέμβριο του 2014, την παράσταση Το παρελθόν είναι ένα ζώο αλλόκοτο, στο πλαίσιο του φεστιβάλ της σύγχρονης, ανεξάρτητης λατινοαμερικανικής σκηνής Transitions 2: Latin America.

Ακολούθησε μια δεύτερη συνεργασία το 2019, με τη site-specific ταινία “The Audience” όπου σκιαγράφησε ένα δικό του πορτραίτο της Αθήνας. Μετά από επισκέψεις του ίδιου στην Αθήνα, πολύμηνη έρευνα στο κέντρο της πόλης και μια σειρά συνεντεύξεων με κατοίκους της, ο Πενσόττι δημιούργησε 11 ταινίες μικρού μήκους, με ελληνικό cast, συνδέοντας μικροϊστορίες ετερόκλητων ανθρώπων που αλληλοεπιδρούν με την πόλη. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2020 στο deSingel της Αμβέρσας, και παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Η ιστορία της Αχόρταγης σκιάς: Ο Γιώργος Σταματιάδης είναι ορειβάτης, γιος ενός διάσημου αλπινιστή που εξαφανίστηκε το 1989, στην προσπάθειά του να κατακτήσει την κορυφή της Ανναπούρνα, όταν εκείνος ήταν ακόμη μικρό παιδί. Το 2021, ο ορειβάτης αποφασίζει να ολοκληρώσει την ανάβαση στην οποία έχασε τη ζωή του ο πατέρας του. Όμως, κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας, του συμβαίνει κάτι ασυνήθιστο, που κάνει την ιστορία του παγκοσμίως γνωστή. Το 2023 γυρίζεται μια ταινία βασισμένη σε όσα συνέβησαν στον ορειβάτη. Τον ρόλο καλείται να ερμηνεύσει ο Μάνος Ρούσσος, ένας ηθοποιός του οποίου η καριέρα είναι στάσιμη τα τελευταία χρόνια. Η συμμετοχή του στην ταινία θα αλλάξει τη ζωή του και θα ανακαλύψει πολλά κοινά με την ιστορία του ορειβάτη. Κατά τη διάρκεια του έργου, βλέπουμε στη σκηνή μαζί τον ορειβάτη και τον ηθοποιό. Ο καθένας αφηγείται τη δική του εκδοχή. Οι δύο ιστορίες ξετυλίγονται παράλληλα και εναλλάξ, αναδεικνύοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στην πραγματικότητα και την κινηματογραφική αναπαράσταση των γεγονότων.

Λίγα λόγια για τον Mariano Pensotti

Ο Mariano Pensotti είναι Αργεντινός συγγραφέας και θεατρικός σκηνοθέτης.

Συνίδρυσε την ομάδα Grupo Marea μαζί με τη σκηνογράφο Mariana Tirantte, τον μουσικό Diego Vainer και την καλλιτεχνική παραγωγό Florencia Wasser. Μεταξύ των πρόσφατων έργων του συγκαταλέγονται τα “La Obra” (2023), “Los Años” (2021), “Diamante” (2018), “El Público” (2018/2020/2021), “Arde brillante en los bosques de la noche” (2017), “Cuando vuelva a casa voy a ser otro” (2015), “Cineastas” (2013), “El pasado es un animal grotesco” («Το παρελθόν είναι ένα ζώο αλλόκοτο», 2011· παρουσιάστηκε στη Στέγη το 2014) και “La Marea.”

Όλες του οι παραγωγές έχουν παρουσιαστεί στην Αργεντινή και σε πολλά φεστιβάλ και θέατρα ανά τον κόσμο. Την πρώτη του όπερα ως σκηνοθέτης, “Beatrix Cenci”, την παρουσίασε τον Μάρτιο του 2019 στην Opéra National du Rhin του Στρασβούργου. Τον Ιούνιο του 2021 παρουσίασε στον ίδιο χώρο τη δεύτερη σκηνοθεσία του σε όπερα, τη “Madame Butterfly”, που το 2024 φιλοξενήθηκε και στο Opera Ballet Vlaanderen της Αμβέρσας.

MASTERCLASS

Subtitling Reality

Με τον Mariano Pensotti

Σάββατο 7 Μαρτίου | 16:00-18:00

Μικρή Σκηνή

Δύο ημέρες μετά την πρεμιέρα του έργου του, «Μια αχόρταγη σκιά», ο διακεκριμένος Αργεντινός θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης μοιράζεται με το ελληνικό κοινό τη σκηνική του εμπειρία στη Μικρή Σκηνή της Στέγης.

Στο masterclass, με τίτλο “Subtitling Reality”, ο Mariano Pensotti θα μοιραστεί την εμπειρία του από τη σκηνοθεσία και τη θεατρική συγγραφή, συζητώντας για μερικά από τα έργα που ανέπτυξε μαζί με την Grupo Marea τα τελευταία χρόνια. Η Grupo Marea είναι μια διατομεακή ομάδα καλλιτεχνών με έδρα το Μπουένος Άιρες, η οποία αναπτύσσει θεατρικά έργα, ταινίες, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις και τοποειδικά πρότζεκτ. Δημιουργούν από κοινού διάφορα έργα που εξερευνούν τη σύνθετη σχέση μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας, αντλώντας συχνά έμπνευση από εμπειρίες που συνδέονται με την κοινωνική κατάσταση στην Αργεντινή. Τα περισσότερα από τα έργα τους έχουν παρουσιαστεί σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ.

To masterclass απευθύνεται σε σκηνοθέτες, θεατρικούς συγγραφείς, καλλιτέχνες από διάφορα πεδία, αλλά είναι επίσης ανοιχτό σε όσους/όσες ενδιαφέρονται να μάθουν για αυτή τη συγκεκριμένη δημιουργική διαδικασία.