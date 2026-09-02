Νεφέλη Φασούλη & Πάνος Παπαδόπουλος: Οι Μικρές Ταπεινώσεις επιστρέφουν στο Baumstrasse

Μετά τον περσινό επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων, οι «Μικρές Ταπεινώσεις» των Πάνου Παπαδόπουλου και Νεφέλης Φασούλη επιστρέφουν στη σκηνή του Baumstrasse από τις 12 Οκτωβρίου και για 11 συλλεκτικές παραστάσεις.

«Ένα ημερολόγιο του παππού μου Νίκου, στάθηκε σαν αφορμή για να φτιάξουμε με τη Νεφέλη αυτή την παράσταση. Η λεπτομερής καταγραφή των περιστατικών της καθημερινότητας του, μέσα από την ευγενική του ματιά, με κάνει να σκέφτομαι πόσο πολύπλοκος και όμορφος μηχανισμός είναι στο βάθος του ο άνθρωπος.



Με τη ξεχωριστή γραφή της Λένας Κιτσοπούλου και δύο εξαιρετικούς μουσικούς επί σκηνής, τον Κωστή Χριστοδούλου και τον Κίμωνα Καρούτζο, θα επιχειρήσουμε να εκφράσουμε όλα εκείνα τα «σ’ αγαπώ» που δεν τολμήσαμε

να εκμυστηρευτούμε στην ώρα τους.»

Πάνος Παπαδόπουλος



Η Νεφέλη Φασούλη και ο Πάνος Παπαδόπουλος συναντώνται για 2η χρονιά επί σκηνής και επισκέπτονται ξανά τις Μικρές Ταπεινώσεις τους. Μια τρυφερή και μοναδική παράσταση έρχεται ξανά αυτή τη σεζόν.

Ένα ημερολόγιο ενός ανθρώπου που καταγράφει μέρα προς μέρα τη ζωή του, δυο μουσικοί, η Νεφέλη, ο Πάνος και όλες οι μικρές ταπεινώσεις της ζωής. Η παράσταση που αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό και σημείωσε απανωτά sold out, επιστρέφει στο Baumstrasse.

Μη τη χάσετε!

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου



Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου



Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Τρίτη 3 Νοεμβρίου

