Ο Άμλετ στο Θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Ριχάρδου ΙΙΙ* που παίχτηκε για δύο σεζόν στο Σύγχρονο Θέατρο η σκηνοθέτης Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη ανεβάζει με τον ίδιο ανατρεπτικό τρόπο τον Άμλετ* σε μια συμπαραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, του ΔΗΠΕΘΕ Σερρών και της Animatheater, που θα συζητηθεί.

Πρόκειται για μεταγραφή του κλασικού αριστουργήματος του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Άμλετ», από τον Ανδρέα Φλουράκη. Η δράση μεταφέρεται από τα ανάκτορα της Δανίας στα γραφεία και στα υπόγεια μιας σύγχρονης πολυεθνικής εταιρείας, διατηρώντας τη βασική πλοκή και τα πρόσωπα της ιστορίας.

Στον κόσμο αυτό, οι μηχανορραφίες, οι συμμαχίες και οι προδοσίες δεν διαδραματίζονται πια σε θρόνους και παλάτια, αλλά σε διοικητικά συμβούλια και σε υπουργεία ξένων χωρών.

Ο Άμλετ καλείται να αντιμετωπίσει όχι μόνο τον θάνατο του πατέρα του και τον γάμο της μητέρας του με τον Κλαύδιο, αλλά και την αποκάλυψη πως ο ίδιος ο πατέρας του δολοφονήθηκε για να καλυφθούν πιθανά εγκλήματα στα οποία ήταν μπλεγμένη η κατασκευαστική τους εταιρεία.

Με αναφορές στη σημερινή κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα, η μεταγραφή φωτίζει τα διαχρονικά ερωτήματα του έργου: την αλήθεια και το ψέμα, την ευθύνη και τη συνενοχή, την προσωπική ηθική απέναντι στο δράμα του συνανθρώπου, τη λογική και την τρέλα.

Ο Άμλετ του Φλουράκη παλεύει μέσα σε έναν κόσμο όπου η εξουσία εξαγοράζει συνειδήσεις και οι φανταστικές φιγούρες μπερδεύονται με τις ενοχές των ζωντανών.

Η σκηνοθεσία της Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη αναδεικνύει το πώς το σαιξπηρικό δράμα παραμένει επίκαιρο, δίνοντας νέα πνοή σε ένα κείμενο που συνεχίζει να συνομιλεί με τους αγώνες του σήμερα. Ένα έργο για τον κυνισμό, τον αμοραλισμό και την ανάγκη για αλήθεια, σε μια τολμηρή θεατρική ανάγνωση που συνδυάζει την κλασική τραγωδία με το σύγχρονο πολιτικό θέατρο.

Ιδιαίτερα ελκυστική για το νεανικό κοινό, η παράσταση προσφέρει έναν Άμλετ κοντά στις ανησυχίες των εφήβων: την ανάγκη για ταυτότητα και δικαιοσύνη, την αγωνία τους για το μέλλον. Η σημερινή γλώσσα, το αιχμηρό χιούμορ, οι αιφνιδιαστικές ανατροπές και τα σύγχρονα σκηνικά καθιστούν το έργο προσιτό και οικείο, δημιουργώντας μια θεατρική εμπειρία που μπορεί να αποτελέσει αφορμή για προβληματισμό των ενηλίκων, αλλά και για γόνιμο διάλογο με τη νέα γενιά.

Ο Άμλετ στο Θέατρο Ελέρ για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

Οι συντελεστές της παράστασης

Ελεύθερη διασκευή: Ανδρέας Φλουράκης, από το ομώνυμο έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ

Σκηνοθέτιδα: Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη

Σκηνικά-Κοστούμια: Έλλη Εμπεδοκλή

Πρωτότυπη Μουσική: Κώστας Νικολόπουλος

Επιμέλεια Κίνησης: Φαίδρα Νταϊόγλου

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ανδρομάχη Κωστογιαννοπούλου

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Μαΐδης (φώτο promo), Αλέξανδρος Βρεττάκος (φώτο παράστασης)

Επικοινωνία: Χρύσα Ματσαγκάνη

Συμπαραγωγή Δη.Πε.Θε. Κοζάνης και Δη.Πε.Θε. Σερρών, σε συνεργασία με την AnimaTheater

Ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Κάππας, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Χρήστος Διαμαντούδης, Κωνσταντίνα Λάλλου, Σίμος Κωστάκογλου, Δημήτρης Κουστολίδης, Χαράλαμπος Παυλίδης, Αντωνία Γκούβη

Πληροφορίες παράστασης

Παραστάσεις: Από Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 έως Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ημέρες & ώρες παραστάσεων

Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00

Κυριακή στις 19:00

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική Είσοδος: 17 ευρώ

Μειωμένο: 14€

Ομαδικό: 12€

Ατέλειες: 8 ευρώ

Διάρκεια παράστασης: 105 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Για προπώληση εισιτηρίων πατήστε εδώ

Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού

Θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου

Φρυνίχου 10, Αθήνα

Τηλέφωνο: 21 1735 3928