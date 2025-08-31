Οι 9 παραστάσεις που θα γίνουν talk of the town τη νέα θεατρική σεζόν

Η άφιξη του φθινοπώρου είναι συνυφασμένη στο μυαλό μας με την έναρξη της νέας θεατρικής σεζόν. Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο περιοδείες, ταξίδια και συναντήσεις με το κοινό εκτός Αθηνών, ηθοποιοί και συντελεστές επιστρέφουν στη βάση τους, ξεκινώντας πρόβες με τους «καινούργιους» ήρωες που ενσαρκώνουν.

Και αυτή τη σεζόν, η ατζέντα της πόλης είναι πλούσια, αφού πέρα από τις παραστάσεις που σημείωσαν επιτυχία την προηγούμενη/-ες σεζόν και σηκώνουν ξανά αυλαία, προστέθηκαν στη λίστα και πολλές νέες.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr