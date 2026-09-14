Οι Δωσίλογοι του Μενέλαου Χαραλαμπίδη μεταφέρονται για πρώτη φορά στο θέατρο

Το βιβλίο - σταθμός του ιστορικού Μενέλαου Χαραλαμπίδη «Οι δωσίλογοι: Ένοπλη, πολιτική και οικονομική συνεργασία στα χρόνια της Κατοχής», μια από τις μεγαλύτερες εκδοτικές επιτυχίες των τελευταίων ετών, θα μεταφερθεί για πρώτη φορά στο θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγαρτζίδη και Δέσποινας Αναστάσογλου της ομάδας Elephas tiliensis.

Η παράσταση θα ανέβει στο Θέατρο Χώρα και θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Η ομάδα Elephas tiliensis μεταφέρει για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή το βιβλίο και σύμφωνα με το Θέατρο του Νέου Κόσμου το οποίο έχει αναλάβει την παραγωγή, η παράσταση θα παραμείνει πιστή, αποδίδοντας με θεατρικά μέσα, την έρευνα του διακεκριμένου ιστορικού, συνδυάζοντας ντοκουμέντα, μαρτυρίες και δραματοποιημένες σκηνές.

Το έργο του Μενέλαου Χαραλαμπίδη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, αποτελεί ένα σπάνιο φαινόμενο για τα ελληνικά ιστορικά χρονικά, αφού μέσα σε λίγους μόνο μήνες από την κυκλοφορία του τον Δεκέμβρη του 2023, έγινε best seller, πραγματοποιώντας αλλεπάλληλες εκδόσεις.

Μέσα από τις 448 σελίδες του βιβλίου, διαβάζουμε για ένα από τα πιο σκοτεινά και για δεκαετίες αποσιωπημένα κεφάλαια της νεότερης ελληνικής Ιστορίας· την πολιτική, οικονομική και ένοπλη συνεργασία με τον κατακτητή, του ζήτημα δηλαδή του δωσιλογισμού, όπως εκδηλώθηκε στον νομό Αττικής.

Ένα ζήτημα - ταμπού το οποίο μέχρι και πριν την κυκλοφορία του βιβλίου δεν έχει αναλυθεί διεξοδικά. Μέσα από τη μελέτη αρχείων που για πρώτη φορά δημοσιοποιούνται, περιγράφεται η δράση αυτών που συνεργάστηκαν, εξετάζονται οι λόγοι και οι μηχανισμοί ανάπτυξης του φαινομένου της συνεργασίας καθώς και οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που ευνόησαν την εμφάνισή της.

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Η παράσταση

Συνεχίζοντας την έρευνά τους πάνω στο αρχειακό υλικό και το πολιτικό θέατρο, μετά τα Μαγικά Βουνά του Γιώργου Κοτζιούλα και Τα γενέθλια της Ζωρζ Σαρή, οι Elephas tiliensis δουλεύουν πάνω στην ιστορική μελέτη του Μενέλαου Χαραλαμπίδη και επιστρέφουν στις πρωτογενείς πηγές, τις ιστορικές μαρτυρίες και τα ντοκουμέντα της εποχής.

Μέσα από αυτά τα υλικά επιχειρούν να προσεγγίσουν τη σκληρή πραγματικότητα της Κατοχής, παρακολουθώντας την πορεία που οδήγησε από τη συνεργασία με τις δυνάμεις Κατοχής στα ειδικά δικαστήρια των δωσίλογων και στους μηχανισμούς εξουσίας που συνέβαλαν στην ατιμωρησία.

Μεταφέροντας για πρώτη φορά αυτό το θέμα-ταμπού στη θεατρική σκηνή, η παράσταση αναμετριέται με τη συνεργασία, την προδοσία και την Αντίσταση, τη δικαιοσύνη και την ατιμωρησία, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για ένα από τα πιο σύνθετα και τραυματικά κεφάλαια της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας.

*Η παράσταση περιέχει γυμνό και σκηνές βίας.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Μενέλαου Χαραλαμπίδη

Σκηνοθεσία - Δραματουργία Δημήτρης Αγαρτζίδης, Δέσποινα Αναστάσογλου

Επιστημονικός σύμβουλος Παναγιώτης Μιχαλόπουλος

Μουσική - Φωνητική προετοιμασία Μάρθα Μαυροειδή

Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος Μαγδαληνή Αυγερινού

Βίντεο Μικαέλα Λιακατά

Σχεδιασμός φωτισμών Τάσος Παλαιορούτας, Ιωάννα Αθανασίου

Επιμέλεια κίνησης - Τεχνική Alexander Δέσποινα Αναστάσογλου

Βοηθός σκηνοθέτη Φαίδρα Φασούλα

Βοηθός σκηνογράφου - ενδυματολόγου Κυριακή Φόρτη

Παίζουν Δημήτρης Αγαρτζίδης, Δέσποινα Αναστάσογλου, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Τόλης Μπριασούλης, Βίκυ Κατσίκα, Εμμανουήλ Κοντός, Άρης Λάσκος.

Θέατρο του Νέου Κόσμου - 30 χρόνια παρουσίας

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου βρίσκεται στην οδό Αντισθένους και Θαρύπου 7, στην ομώνυμη περιοχή της Αθήνας. Η ιστορία ξεκινά το 1995, όταν με πρωτοβουλία του σκηνοθέτη και ηθοποιού Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου ιδρύεται η «Νέα Σκηνή Τέχνης» και ανεβάζει την πρώτη της παράσταση, τη Φιλονικία του Μαριβώ, στον «ΤΕΧΝΟΧΩΡΟ υπό σκιάν».

Δύο χρόνια αργότερα, η νεοσύστατη εταιρεία αποκτά τη δική της μόνιμη στέγη: Μια ερειπωμένη αποθήκη, η πρώτη ζυθαποθήκη του ΦΙΞ, κηρύσσεται διατηρητέα ως αξιόλογο βιομηχανικό κτίσμα των αρχών του 20ού αιώνα και στη συνέχεια μετατρέπεται με όλες τις αναγκαίες προσθήκες σε ένα λειτουργικό θέατρο, το Θέατρο του Νέου Κόσμου, με τρεις σκηνές: το Δώμα, το Κάτω Χώρο και την Κεντρική Σκηνή των 38, των 55 και των 127 θέσεων αντίστοιχα.

Η θεατρική περίοδος 2026-2027 είναι μια ξεχωριστή, εορταστική χρονιά για το Θέατρο του Νέου Κόσμου, που συμπληρώνει 30 χρόνια αδιάλειπτης δημιουργικής παρουσίας. Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα παραστάσεων.