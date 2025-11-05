Οι θεατρικές παραστάσεις που είναι ήδη sold out - Ποιες προσθέτουν νέες ημερομηνίες

Αν βάλουμε στο μικροσκόπιο, το πώς καταναλώνουμε σήμερα τα πολιτιστικά θεάματα, θα δούμε διαδικτυακές ουρές, μαρκαρισμένες ημερομηνίες μετά από τρεις και τέσσερις μήνες, κατακόκκινα «sold out» να γεμίζουν τις οθόνες και ένα ατελείωτο «fomo» να πλανάται στην ατμόσφαιρα.

Το πολυπαραγοντικό αυτό φαινόμενο των sold out καθορίζεται από μια αλυσίδα γεγονότων. Είναι οι συντελεστές που φέρουν το μεγαλύτερο μερίδιο της επιτυχίας, η προώθηση και η επικοινωνία της παράστασης μέσα από τις πλατφόρμες, το story που χτίζεται γύρω από αυτήν και το έργο στη συνέχεια. Οι φετινές sold out παραστάσεις φαίνεται ότι πληρούν μάλλον όλα εκείνα τα κριτήρια που κάνουν το θεατρόφιλο κοινό να σπεύδει να κλείσει εισιτήρια 3 μήνες πριν.

Παρακάτω θα βρείτε τις θεατρικές παραστάσεις που παίζονται ή πρόκειται να ανέβουν στις σκηνές της Αθήνας και είναι ήδη sold out, ενώ σε κάποιες από αυτές έχουν προστεθεί νέες ημερομηνίες.

1. Δίκη, Θέατρο ARK

Στη σκηνή του θεάτρου ARK όπου ο Άρης Μπινιάρης παρουσίασε τον «Άνοδο του Αρτούρο Ούι» – μια παράσταση που για τρία συναπτά έτη παρέμεινε αδιάλειπτα sold out – ο δημιουργός επιστρέφει τώρα με τη «Δίκη» του Φραντς Κάφκα, ένα από τα εμβληματικά έργα του 20ού αιώνα. Τα εισιτήρια της προπώλησης εξαφανίστηκαν πριν καν κυκλοφορήσουν οι promo φωτογραφίες και το υλικό της παράστασης, ενώ οι νέες ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν πριν από μερικές ημέρες, έγιναν ένα ακόμη γρήγορο sold out. Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου προστέθηκαν νέες ημερομηνίες για τον Φεβρουάριο.

Εισιτήρια εδώ

2. Άνθρωποι και Ποντίκια, Τεχνοχώρος CARTEL

Η παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη στο Cartel κατέκτησε και πάλι το κοινό, σημειώνοντας sold out σε όλες τις προγραμματισμένες ημερομηνίες έως 30 Νοεμβρίου.

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου ξεκινάει η προπώληση για νέες ημερομηνίες, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους θεατές να ζήσουν αυτήν τη συνταρακτική θεατρική εμπειρία.

Εισιτήρια εδώ

3. Ανεξάρτητα Κράτη, Θέατρο ΧΩΡΑ

Μετά την περσινή του επιτυχία, το δημοσιογραφικό δράμα «Ανεξάρτητα Κράτη» των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου συνεχίστηκε και φέτος στο Θέατρο Χώρα, με τις παραστάσεις να γίνονται sold out αρκετά νωρίς και χωρίς να έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κάποια παράταση.

Παίζουν Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος, Βασιλική Διαλυνά, Άλκηστις Ζιρώ, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκης Παπαδημητράτος, Στάθης Σταμουλακάτος και Αντώνης Τσιοτσιόπουλος.

4. Το Τέλος του Παιχνιδιού, Θέατρο Ιλίσια

Ο Μάκης Παπαδημητρίου συναντά επί σκηνής τον Γιώργο Χρυσοστόμου οκτώ χρόνια μετά την τελευταία τους συνύπαρξη στη σκηνή. Φέτος, το αριστουργηματικό «Τέλος του Παιχνιδιού (Endgame)» του Samuel Beckett σε σκηνοθεσία Μάκη Παπαδημητρίου είναι από τα σημεία αναφοράς στα θεατρικά πράγματα. Για την παράσταση έχουν προστεθεί κάποιες έξτρα ημερομηνίες ενώ τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια υπάρχουν από τα τέλη του Ιανουαρίου 2026.

Εισιτήρια εδώ

5. ΜΙΑ ΖΩΗ - Ο Μονόλογος μιας Μοδίστρας

Μετά τις sold out παραστάσεις στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης, η επιτυχημένη συνάντηση του Πέτρου Ζούλια και της Νένας Μεντή, στον θεατρικό μονόλογο συνεχίζεται στο Θέατρο ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ. Τελευταίες διαθέσιμες ημερομηνίες για την παράσταση μετά τα μέσα του Ιανουαρίου 2026.

Εισιτήρια εδώ

6. To πάρτυ της ζωής μου, Θέατρο Διάνα

Μετά από την τεράστια επιτυχία, η παράσταση - εμπειρία του Ανέστη Αζά σε κείμενο της Ελένης Ράντου, συνεχίζει για 4η χρονιά μέχρι τελικής πτώσεως. Πρόκειται για ένα θεατρικό φαινόμενο πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα! Ένας μονόλογος που κάνει το θεατή να βλέπει τον εαυτό του επί σκηνής …. η δική μας ελληνική ιστορία ιδωμένη αλλιώς. Η παράσταση είναι sold out έως τα μέσα του Ιανουαρίου 2026, αλλά έχουν προστεθεί νέες ημερομηνίες.

Εισιτήρια εδώ