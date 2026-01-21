Όταν το βίωμα γίνεται τέχνη: Ποιος είναι ο Μάριο Μπανούσι που τιμήθηκε με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία

Στον 27χρονο σκηνοθέτη Mario Banushi (Μάριο Μπανούσι), απονεμήθηκε ο φετινός Αργυρός Λέοντας της Μπιενάλε Βενετίας για το καλλιτεχνικό του έργο, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό την καθοδήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της επιτροπής της Biennale di Venezia, Willem Dafoe.

Πρόκειται για μια ακόμη σημαντική διάκριση που έρχεται να προστεθεί στο βιογραφικό του νεαρού σκηνοθέτη και performer, ο οποίος κατακτά τον κόσμο με όχημα τις σκέψεις και τις ιδέες που αναδύονται μέσω των δικών του προσωπικών βιωμάτων και διαμορφώνουν τελικά την καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Μια αυλή, μια ταβέρνα και οι άνθρωποι που πέρασαν από τη ζωή του Μάριο Μπανούσι, η δική του προσωπική μυθολογία, έγιναν η αφήγησή του και πήγαν το θέατρο δέκα βήματα μακριά απ΄αυτό που ξέραμε ή μπορούσαμε να φανταστούμε. «Το θέατρο του Μπανούσι, τόσο άμεσα οικείο και βαθιά ριζωμένο στην βαλκανική κουλτούρα, ξέρει επίσης να είναι ευφυώς πολιτικό, μια κοφτερή επίθεση στις αντιφάσεις της εποχής μας», γράφει για το έργο του το σχετικό δημοσίευμα της Μπιενάλε.

Ποιος είναι ο Μάριο Μπανούσι

Γεννήθηκε το 1998 και μέχρι την ηλικία των έξι έζησε στην Αλβανία, πριν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ηλιούπολη, όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε υποκριτική στην Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών. Όπως έχει σε συνέντευξή του, πριν μπει στη σχολή, είχε δει μονάχα δυο θεατρικές παραστάσεις που τους είχαν πάει με το σχολείο.

Αποφοίτησε από τη σχολή το 2020 και έφτιαξε την πρώτη του ταινία μικρού μήκους με τίτλο PRANVERA, με την οποία συμμετείχε το φθινόπωρο του 2021 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου TIFF. Το 2017 εργάστηκε ως βοηθός του Ευριπίδη Λασκαρίδη στην performance THIRIO, το οποίο έλαβε μέρος στην Μπιενάλε της Αθήνας.

Από το 2020 που αποφοίτησε είναι ενεργός στον χώρο των παραστατικών τεχνών και η τελευταία του συνεργασία ήταν με τους Nova Melancholia στο έργο "Marcel Duchamp" (2022). Η πρώτη του σκηνοθετική δουλειά ήταν η performance RAGADA - μια δουλειά που γεννήθηκε στην απομόνωση του lockdown - ένα κομμάτι της οποίας παρουσίασε στο Φεστιβάλ ROOMS2022 σε διοργάνωση του Γεράσιμου Καππάτου, και η οποία ύστερα παρουσιάστηκε στο Θέατρο Στη Σάλα.

Η επόμενη δουλειά του ήρθε το 2023. Το «GOODBYE LINDITA» παρουσιάστηκε στην πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου και σημείωσε την απόλυτη επιτυχία στη θεατρική σκηνή της Αθήνας. Η τρίτη του δουλειά, «TAVERNA MIRESIA - MARIO BELLA ANASTASIA», που είναι και το τελευταίο μέρος της τριλογίας, παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2023 στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Η πορεία του συνεχίστηκε με το «MAMI», που ανέβηκε στη Στέγη το 2025, ένα έργο για τη σχέση μητέρας - παιδιού.

«Όταν ήμουν περίπου ενός έτους, η μητέρα μου αναγκάστηκε να με αφήσει στη γιαγιά μου, στην Αλβανία, και να φύγει. Μέχρι τα δεκατρία μου, “μάμι” φώναζα τη γιαγιά μου. Όταν πια η μητέρα μου με πήρε μαζί της στην Αθήνα, μεγάλωσα στο διαμέρισμα πάνω από τον φούρνο όπου εργαζόταν, με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μεγάλωσα με πολλές γυναίκες. Μεγάλωσα με νέες και ηλικιωμένες γυναίκες. Μεγάλωσα με περισσότερες από μία μητέρες. Αυτή η παράσταση είναι για εκείνες».

Όπως έχει αναφέρει και ο Μπανούσι σε συνέντευξή του στους New York Times: «Θέλω να δημιουργώ θέατρο που το αισθάνονται οι άνθρωποι, όχι θέατρο που το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Θέλω να φαντάζεστε τις δικές σας ιστορίες, να βλέπετε τη δική σας ζωή, και μετά να ζείτε με αυτό».

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 54ου Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου, από τις 7 έως τις 21 Ιουνίου 2026 στην έδρα της La Biennale, στο Ca’ Giustinian, στη Βενετία.