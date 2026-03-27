Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου: 8 παραστάσεις που μας άγγιξαν και σου προτείνουμε να δεις

Στις 27 Μαρτίου, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, τιμώντας μία από τις αρχαιότερες και πιο ανθεκτικές μορφές τέχνης. Σε μια εποχή, όπου η πληροφορία είναι ασταμάτητη και η ψηφιακή πραγματικότητα κυριαρχεί, το θέατρο εξακολουθεί να διεκδικεί - και να κερδίζει - τον χώρο του ως πεδίο ζωντανής έκφρασης, δημόσιου διαλόγου και πολιτισμικής ταυτότητας.

Δεν είναι τυχαίο ότι, διαχρονικά, η σκηνή λειτουργεί ως καθρέφτης της κοινωνίας. Μέσα από τις ιστορίες που αφηγείται, τις συγκρούσεις που φωτίζει και τα ερωτήματα που θέτει, το θέατρο συνομιλεί με τον κόσμο μας, με τρόπο άμεσο και συχνά πιο διεισδυτικό από κάθε άλλη μορφή τέχνης. Από τις μεγάλες κλασικές αφηγήσεις έως τις σύγχρονες, πιο τολμηρές σκηνικές προσεγγίσεις, παραμένει ένας χώρος, όπου οι προσωπικές ιστορίες αποκτούν συλλογική διάσταση.

