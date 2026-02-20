Μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες να κερδίσει «παραγωγό» σε διαγωνιστικά φεστιβάλ το 2024 και το 2025, η «Παράσταση στον Πατέρα, το ντοκιμαντέρ» επιστρέφει, αυτή την φορά ανεξάρτητη, για 6 μόνο παραστάσεις στο Kukaracha Theaterspace. Το πρώτο έργο του Στάθη Συμεωνίδη αντλεί έμπνευση από το «Γράμμα στον Πατέρα» και το διήγημα «Έντεκα γιοι» του Franz Kafka. Ένας θεατρικός χώρος. Τρία αδέρφια. Τρεις ηθοποιοί. Παρουσιάζουν το ντοκιμαντέρ μιας παράστασης στην οποία επένδυσαν όσα είχαν με μόνο σκοπό να επικοινωνήσουν και να συνδεθούν με τον Πατέρα τους ― και απέτυχαν.

«Γιατί δεν μπορώ να πω αυτό που θέλω εκεί που θέλω;»

Η ομάδα θεάτρου νείρομαι συμπράττει με την dispositif. και παρουσιάζουν την «Παράσταση στον Πατέρα, το ντοκιμαντέρ» για 6 μόνο παραστάσεις στο Kukaracha Theaterspace. Μια θεατρική ελεγεία για την ήττα, τη σχέση με τον Πατέρα και την ανίατη πληγή που το θέατρο παλεύει να επουλώσει.

«Είσαι περήφανος για εμένα;»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρεμιέρα: Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

Στο Kukaracha Theaterspace (Κορίνθου 9, Κολωνός)

Για 6 μόνο παραστάσεις

Κάθε Παρασκευή στις 21:15

(Εκτός από τη Μεγάλη Παρασκευή)

Είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά

Προκράτηση θέσεων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/parastasi-ston-patera-to-ntokimanter



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ομάδα θεάτρου: νείρομαι

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Στάθης Συμεωνίδης

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Καλλιόπη Κουνιάδη και Στάθης Συμεωνίδης

Σχεδιασμός αφίσας: Μάριος Βαμβακάρης

Φωτογραφίες, βίντεο, φωτισμοί: Χαράλαμπος Ιωαννόπουλος

Παίζουν: Χρήστος Δαλκυριάδης, Καλλιόπη Κουνιάδη, Σάντυ Μακροπούλου, Μάριος Βαμβακάρης

Εμφανίζεται σε βίντεο: Ελένη Τσαραμπουλίδη

Οργάνωση παραγωγής: dispositif.

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια τους τον κωνσταντίνο αβράμη και τον Πέτρο Μακρή.

***

Kukaracha Theaterspace

Διεύθυνση: Κορίνθου 9, Κολωνός / Αθήνα, 10441

Πρόσβαση με ΜΜΜ:

Μετρό Μεταξουργείο (15' με τα πόδια)

Μετρό Σταθμός Λαρίσης (12' με τα πόδια)

Τρόλεϊ γραμμή 12, Λεωφορείο Α13 (στάση: Σχολεία)

Λεωφορείο 051 (στάση: Κριθαρη)