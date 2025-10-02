Πνεύμονες: Το ανατρεπτικό έργο για τις αγωνίες της νέας γενιάς, επιστρέφει για 2η χρονιά

Το βραβευμένο στα Off West End Awards ως το καλύτερο νέο έργο του 2013 οι «ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ» του Ντάνκαν Μακμίλαν επιστρέφουν στο Θέατρο Κάτω από τη Γέφυρα

Ένα σύγχρονο, ανατρεπτικό έργο που φέρνει στο προσκήνιο τις αγωνίες της νέας γενιάς: έρωτας, οικολογική κρίση, υπαρξιακά διλήμματα και μια ερώτηση που τα ανατρέπει όλα - είναι ηθικό να φέρεις ένα παιδί σε αυτόν τον κόσμο;

Ένας άντρας και μια γυναίκα, ένα ζευγάρι τριαντάρηδων, βρίσκονται αντιμέτωποι με την πιο καθοριστική απόφαση της ζωής τους. Μεταξύ ανεργίας, κλιματικής αλλαγής και μιας κοινωνίας που αλλάζει ραγδαία, η ανάγκη για προσωπική ευτυχία συγκρούεται με την ευθύνη απέναντι στο μέλλον.

Φωτογραφίες: Joey Leo

Γ: «Θα μπορούσα να πετάω κάθε μέρα στη Νέα Υόρκη για επτά χρόνια και να αφήσω μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα από το να κάνω ένα παιδί. Δέκα χιλιάδες τόνοι CO2 – το βάρος του Πύργου του Άιφελ! Θα ήταν σα να γεννούσα τον Πύργο του Άιφελ.»

Με δυνατούς, γρήγορους διαλόγους και μια ατμόσφαιρα γεμάτη ένταση, οι «ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ» είναι κάτι παραπάνω από μια ιστορία αγάπης – είναι ο καθρέφτης μιας γενιάς που παλεύει να βρει τη θέση της σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Λίγα λόγια για το έργο από τον συγγραφέα Duncan Macmillan

« Ήθελα να γράψω ένα έργο άμεσο, ξεκάθαρο, γρήγορο, διασκεδαστικό και, κυρίως, υφολογικά λιτό. Ήθελα να γράψω κάτι για δύο πραγματικά καλούς ηθοποιούς, όπου θα μπορούσαν να αφηγηθούν μια ιστορία σε άδεια σκηνή. Χωρίς τη διαμεσολάβηση σκηνικών, κοστουμιών, παντομίμας, αλλαγής σκηνών. Χωρίς το φως και ο ήχος να χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν αλλαγή στον χρόνο ή στον χώρο. Μόνο δύο σώματα, αφήνοντας το κοινό να συμπληρώσει τα κενά. Αισθάνθηκα επίσης ότι η παιγνιώδης μορφή του έργου θα βοηθούσε να γίνουν πιο εύπεπτα κάποια από τα πιο ανησυχητικά ζητήματα. Ήθελα το κοινό να αισθάνεται σαν να κρυφακούει μια πολύ προσωπική συζήτηση μεταξύ δύο σκεπτόμενων ανθρώπων που αγωνίζονται να κάνουν το σωστό. »

ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ του Duncan Macmillan

Μετάφραση: Κρίστελ Καπερώνη

Σκηνοθεσία: Ειρήνη Λαμπρινοπούλου

Μουσική: Ζήσης Μεζίλης, Κωστής Χρήστου

Φωτισμοί: Νίκος Μαυρόπουλος

Φωτογραφίες - Trailer: Joey Leo

Γραφιστικά: Βάγια Κεκέ

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ελένη Δαφνή, Βασίλης Ζώης

Έναρξη: Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Παραστάσεις: Σάββατο & Κυριακή στις 9μμ.

Διάρκεια: 75΄ χωρίς διάλειμμα

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/pneumones