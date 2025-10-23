Πρεμιέρα για την πολυσυζητημένη παράσταση του Τόμας Όστερμάιερ «Εχθρός του λαού»

Πρεμιέρα την Τετάρτη 23/10, στο Θέατρο Κνωσός για την πολυαναμενόμενη παράσταση «Εχθρός του λαού» του Χένρικ Ίψεν, σε σκηνοθεσία Τόμας Όστερμάιερ. Ένα σπουδαίο θεατρικό γεγονός, αποτέλεσμα της διεθνούς συνεργασίας του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με τη Schaubühne του Βερολίνου.
Ο παγκοσμίου φήμης Γερμανός σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής της Schaubühne, Τόμας Όστερμάιερ, μετά από πρόσκληση του Θεάτρου του Νέου Κόσμου για ανεβάζει τη δική του ανατρεπτική εκδοχή του έργου του Χένρικ Ίψεν.
Από το 2012, η παράσταση που έχει παρουσιαστεί με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, ανεβαίνει στο Θέατρο Κνωσός, για πρώτη φορά με Έλληνες ηθοποιούς. Στην πολυαναμενόμενη παράσταση πρωταγωνιστούν, υπό τις οδηγίες του εμβληματικού σκηνοθέτη, οι: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Μιχάλης Οικονόμου, Λένα Παπαληγούρα, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Στέλιος Δημόπουλος, Άλκηστις Ζιρώ και Ιάσονας Άλυ.
Ο Τόμας Όστερμάιερ, γνωστός για τη σκηνική του τόλμη και τη βαθιά κοινωνική ματιά του, μεταφέρει το αριστούργημα του Ίψεν στο σήμερα, σε μια εκρηκτική παράσταση-εμπειρία, όπου αποκαλύπτονται με αιχμηρό τρόπο οι μηχανισμοί εξουσίας, διαφθοράς και κοινωνικής συνενοχής. Μια παράσταση με καταιγιστικό ρυθμό, πολιτική και ριζοσπαστική, όπου η σκηνή μετατρέπεται σε δημόσιο χώρο και ο θεατής δεν παρακολουθεί απλά, αλλά καλείται να πάρει θέση, να αφυπνιστεί.
Εχθρός του λαού
Ηθική ευθύνη ή οικονομικά συμφέροντα, διαφάνεια ή απόκρυψη της αλήθειας; Ως ευσυνείδητος επιστήμονας, ο γιατρός Στόκμαν, που πρώτος υποστήριξε ότι η πόλη του μπορούσε να γίνει μια υποδειγματική λουτρόπολη, δεν θα διστάσει να αποκαλύψει δημοσίως ότι τα ιαματικά λουτρά αποδείχτηκαν μολυσμένα: αντιμέτωπος με τον δήμαρχο αδερφό του και την ιδιοτέλεια των συμπολιτών του, θα γίνει «εχθρός του λαού».
Γραμμένο το 1882, το έργο του Χένρικ Ίψεν παραμένει εκρηκτικά επίκαιρο, φέρνοντας στο φως την ηθική σύγκρουση μεταξύ ατομικής ευθύνης και συλλογικού συμφέροντος, επιστημονικής αλήθειας και πολιτικής σκοπιμότητας.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Διασκευή Florian Borchmeyer & Thomas Ostermeier
Σκηνοθεσία Thomas Ostermeier
Ενδυματολόγος Nina Wetzel
Σχεδιασμός ήχου Malte Beckenbach, Daniel Freitag
Δραματουργία Florian Borchmeyer
Σχεδιασμός φωτισμών Erich Schneider
Συντελεστές ελληνικής παραγωγής
Μετάφραση Αντώνης Γαλέος
Συνεργάτης Σκηνοθέτης Christoph Schletz
Σκηνογράφος Jan Pappelbaum
Ζωγραφική σκηνικού Katharina Ziemke
Σχεδιασμός φωτισμών Σοφία Αλεξιάδου
Ενδυματολόγος Νατάσσα Παπαστεργίου
Σχεδιασμός ήχου Ηλίας Φλάμμος
Σκηνογράφος - προσαρμογή σκηνικού Νατάσα Τσιντικίδη
Κατασκευή σκηνικού Θωμάς Μαριάς
Μουσική διδασκαλία Εύη Νάκου
Βοηθός σκηνοθέτη Ειρήνη Λαμπρινοπούλου
Βοηθός ενδυματολόγου Μαριάνθη Ράδου
Φωτογραφίες Πάτροκλος Σκαφίδας
Trailer Αποστόλης Κουτσιανικούλης
Παίζουν Κωνσταντίνος Μπιμπής, Μιχάλης Οικονόμου, Λένα Παπαληγούρα, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Στέλιος Δημόπουλος, Άλκηστις Ζιρώ, Ιάσονας Άλυ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Θέατρο Κνωσός (Κνωσού 11, Πλατεία Αμερικής)
Από 22 Οκτωβρίου, κάθε Τετάρτη στις 20:00, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 21:15 και Κυριακή στις 18:00
Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/exthros-tou-laou/
