ΠΥΡ, ΓΥΝΗ & COMEDY - Η πρώτη solo stand-up παράσταση της Ρούλης Μπουραντά στο ΚαφεΘέατρο

Από την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη, η Ρούλη Μπουραντά ανεβαίνει στη σκηνή του ΚαφεΘεάτρου με την πρώτη της solo stand-up comedy παράσταση ΠΥΡ, ΓΥΝΗ & COMEDY.

Μέσα από προσωπικές ιστορίες και παρατηρήσεις για τη ζωή στο χωριό, τις σχέσεις, την πίεση του γάμου και της μητρότητας, το σεξ, την περίοδο, τα red flags και την πατριαρχία, η Ρούλη μιλάει με χιούμορ και αφοπλιστική ειλικρίνεια για όλα όσα πολλές φορές μας καίνε αλλά σπάνια τολμάμε να πούμε δυνατά.

Το αποτέλεσμα; Ένα βράδυ που μοιάζει με ψυχοθεραπεία χωρίς τα 60€, με άφθονο γέλιο και ταύτιση. Είναι ένα girls’ night που θα θέλεις να ζήσεις ξανά και ξανά.

Από 8 Οκτωβρίου – κάθε Τετάρτη

ΚαφεΘέατρο – Κοδριγκτώνος 2, Αθήνα

Προσέλευση: 21:00 | Έναρξη: 21:30

Εισιτήρια: Προπώληση 8€, Ταμείο 10€

Κλείσε εισιτήριο: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/offer/rouli-mpouranta-pyr-gyni-comedy/

Για περισσότερες πληροφορίες & υλικό επικοινωνίας:

ferbrooli@gmail.com

https://www.instagram.com/roulibouranta/

https://www.youtube.com/@RouliBouranta

Ρούλη Μπουραντά

Η Ρούλη Μπουραντά γεννήθηκε το 1992 στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας (spoiler: δεν τη λέγαν Ρούλη!). Από το 2019 δραστηριοποιείται στην stand-up σκηνή της Αθήνας και έχει καθιερωθεί ως μια από τις πιο καυστικές και αυθεντικές κωμικούς της γενιάς της. Με φεμινιστικό χιούμορ και αστείρευτη ενέργεια, η Ρούλη έχει συνεργαστεί με σπουδαία ονόματα της ελληνικής κωμωδίας, κέρδισε το διαγωνισμό Logopaignia Fight Night στο Theatro Avaton το 2024 και έχει συμμετάσχει σε διάφορα φεστιβάλ όπως το Athens Comedy Festival 2024, το Φεστιβάλ Κωμωδίας Κρήτης 2024 και το πιο σημαντικό όλων, το CatFestival! Το 2024 παρουσίασε την double bill παράσταση «Joke Fiction» με τον κωμικό Κωνσταντίνο Capitano και τώρα κάνει την πρώτη της solo stand up comedy παράσταση «Πυρ, Γυνή & Comedy»!

Επίσης, είναι δημιουργός & host του podcast & «ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ» που βγαίνει κάθε Τετάρτη σε Spotify & Youtube, όπου συζητά με χιούμορ και καυστικότητα όλα εκείνα που... πρέπει να λέγονται!