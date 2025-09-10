«Σκληρές Αλήθειες» : Η stand up κωμωδία που θα σου λύσει απορίες για… τα πάντα

Καυτά θέματα όπως η επιβίωση, οι σχέσεις, η πολιτική σκακιέρα, η οικονομία, μόδα και styling, διεθνείς σχέσεις, τέχνη, ιατρική, διαστημική έρευνα, ψυχική υγεία, είναι λίγοι μόνο από τους τομείς που αγγίζει χωρίς να φοβάται να σπάσει αυγά.

Ένας συνδυασμός stand up και sit down, θεατρικού μονολόγου, κωμωδίας, χορού, ταχυδακτυλουργίας, spoken word, διάλεξης, αυτοσχεδιασμού και διάδρασης θα προκαλέσουν φρενίτιδα στο Αθηναϊκό κοινό που έχει την τιμή να είναι ο πρώτος σταθμός στο παγκόσμιο world tour της.

54 λεπτά ή 322 αν αντέχετε που θα σας χαρίσουν λύσεις και απαντήσεις σε ό,τι σας κρατάει άγρυπνους τα βράδια.

Οι Σκληρές Αλήθειες που θα ακουστούν θα ανακατέψουν το Είναι σας και θα ατενίσετε την Ελλάδα 2.0 με νέο "επιστημονικό" βλέμμα.

Επιστημονική Κοινότητα: Χριστίνα Σαμπανίκου

Σκηνοθετική και Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Βίκυ Αδάμου

Κείμενα: Χριστίνα Σαμπανίκου

Φωτογραφίες: Κατερίνα Δρούκα

Γραφιστική Επιμέλεια: Γιάννης Κεντρωτάς

Επικοινωνία: Κατερίνα Αποστολοπούλου

Παραγωγή: Life After Death Productions

Παραστάσεις:

• Από 25 Σεπτεμβρίου κάθε Πέμπτη στις 21:00 και κάθε Κυριακή στις 20:00

• Από 6 Νοεμβρίου έως 27 Νοεμβρίου κάθε Πέμπτη στις 21:00

Διάρκεια: 54’

Τιμές Εισιτηρίων: Γενική είσοδος 12€

Φοιτητικά, ανέργων, άνω των 65, ατέλειες 10€

Θέατρο OLVIO (Φουαγιέ)

Ιερά Οδός 67 και Φαλαισίας 7, Βοτανικός

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/theatro-olvio-sklires-alitheies/