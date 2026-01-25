Θέατρο στην Αθήνα: 5 νέες παραστάσεις που αξίζουν να μπουν στην ατζέντα σου

Δεν είμαι μία, ούτε δύο, αλλά πέντε οι καινούργιες παραστάσεις, που σηκώνουν αυλαία το προσεχές διάστημα στην Αθήνα, και αξίζει να τις παρακολουθήσουμε.

Μπορεί να είμαστε στην «καρδιά» του χειμώνα, όμως οι πρεμιέρες εξακολουθούν να προγραμματίζονται η μία μετά την άλλη, με τους θεατρόφιλους να έχουν κλείσει ήδη τα εισιτήριά τους για τις παραστάσεις - «διαμαντάκια», που προβλέπεται να γίνουν αμέσως sold out.

Αν απολαμβάνεις τις θεατρικές εξόδους και αναζητάς προσεγμένες δουλειές, που θα σε παρασύρουν στην ιστορία τους, βρίσκεσαι στο καταλληλότερο μέρος. Ψάξαμε, ρωτήσαμε και μάθαμε ποιες θεατρικές αφίξεις θα συζητηθούν το επόμενο διάστημα την πόλη.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr