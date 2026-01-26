Θοδωρής Φέρρης: «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη» το νέο του album με 11 συναρπαστικά τραγούδια

Με το «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, ο Θοδωρής Φέρρης επιβεβαιώνει τη θέση του ως ένας από τους πιο αυθεντικούς, ερωτικούς και επιτυχημένους ερμηνευτές, χαρίζοντας ένα album που θα ακουστεί δυνατά και θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά και το μυαλό του κοινού.
Το album αποτελείται από 11 τραγούδια διαφόρων δημιουργών, «ντυμένα» με τη μοναδική και χαρακτηριστική ερμηνεία του Θοδωρή Φέρρη και σύγχρονες ενορχηστρώσεις.
Προπομπό αποτέλεσε το «Είπες», μια σαρωτική επιτυχία που μέσα σε ένα μήνα έγινε χρυσή σε πωλήσεις με πάνω από 5 εκατομμύρια streaming points και viral στα social media, ενώ κατέκτησε τις πρώτες θέσεις του Spotify Top50 και του ραδιοφωνικού airplay.
Το νέο focus track από το album είναι το «Αφού Σε Ξεπέρασα», ένα δυναμικό λαϊκό τραγούδι που έχει ήδη αγαπηθεί μέσα από τις πολύμηνες επιτυχημένες εμφανίσεις του στο «Posidonio».
Εκτός από νέα τραγούδια, το «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη» περιέχει και τις ήδη κυκλοφορημένες μεγάλες επιτυχίες «Κατάματα», «Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κούνια)», «Το Παίρνω Πάνω Μου» και «24 Ώρες» που έχουν γίνει πλατινένιες και χρυσές μετρώντας αθροιστικά πάνω από 35 εκατομμύρια streaming points.
Δείτε το video reel:
- Φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα: Τα σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας - Αγωνία για τις αγνοούμενες
- Όταν η Βιολάντα ήταν φούρνος της γειτονιάς στα Τρίκαλα: Η ιστορία της εμβληματικής βιομηχανίας
- Δήμητρα Λιάνη: Η αντίδρασή της στο άκουσμα του θανάτου της Αναστασίας Αθήνη
- Πίσω από κάθε νεκρό σε χώρο εργασίας, υπάρχει μια κοινή αλήθεια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.