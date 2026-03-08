Τιμοτέ Σαλαμέ: Η επική απάντηση της Λυρικής στο «κανείς δεν νοιάζεται για το μπαλέτο και την όπερα»

Σάλος έχει δημιουργηθεί με τα σχόλια του Τιμοτέ Σαλαμέ (Timothée Chalamet) για το ότι «κανείς πλέον δεν νοιάζεται για την όπερα και το μπαλέτο». Η Λυρική Σκηνή στην Ελλάδα, όμως αποστόμωσε τον ηθοποιό με μια ανάρτηση όλο νόημα.
Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον Μάθιου Μακόναχι, ο γνωστός ηθοποιός δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να εργαστεί «σε πράγματα όπως το μπαλέτο ή η όπερα, όπου προσπαθείς να κρατήσεις κάτι ζωντανό ενώ κανείς δεν ενδιαφέρεται πια».
Η Λυρική Σκηνή λοιπόν ανήρτησε σήμερα (8/3): «Εμείς στην Εθνική Λυρική Σκηνή πιστεύουμε ακριβώς το αντίθετο. Έλα στην Αθήνα και θα το καταλάβεις αμέσως Timothée Chalamet. Αλλά τρέξε γιατί τα εισιτήρια εξαντλούνται αμέσως!» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.
Η Αθήνα δεν είναι η μόνη που αντέδρασε. Αντίστοιχες αιχμηρές αναρτήσεις έκανε και η Βασιλική Όπερα στο Λονδίνο, και η Όπερα της Ζυρίχης ενώ η Όπερα του Σίδνει δικαιωματικά κέρδισε τον τίτλο του πιο επικού τρολαρίσματος βάζοντας εκπτωτικό κωδικό «TIMOTEE» στα εισιτήρια.
