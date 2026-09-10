Τραγικό λάθος ή απερισκεψία; Αντιδράσεις για εισιτήριο συναυλίας του Χάρι Στάιλς που «φωτογράφιζε» την 11 Σεπτεμβρίου

Ο Χάρι Στάιλς βρέθηκε στο στόχαστρο αρκετών σχολίων και αυτή τη φορά δεν ήταν για θετικό λόγο ή για τα τραγούδια του. Ο λόγος είναι ένα εισιτήριο από την περιοδεία του στη Νέα Υόρκη, το εικαστικό του οποίου αρκετοί θαυμαστές θεώρησαν τουλάχιστον ατυχές, λίγες μόλις ημέρες πριν από την 25η επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου.

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