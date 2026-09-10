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Τραγικό λάθος ή απερισκεψία; Αντιδράσεις για εισιτήριο συναυλίας του Χάρι Στάιλς που «φωτογράφιζε» την 11 Σεπτεμβρίου

Ο Χάρι Στάιλς ετοιμάζεται για μία νέα ακόμη συναυλία στη Νέα Υόρκη, όμως το εισιτήριο είχε μια ατυχή αναφορά στην 11η Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες πριν από την 25η επέτειο.

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Χάρι Στάιλς | AP
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Ο Χάρι Στάιλς βρέθηκε στο στόχαστρο αρκετών σχολίων και αυτή τη φορά δεν ήταν για θετικό λόγο ή για τα τραγούδια του. Ο λόγος είναι ένα εισιτήριο από την περιοδεία του στη Νέα Υόρκη, το εικαστικό του οποίου αρκετοί θαυμαστές θεώρησαν τουλάχιστον ατυχές, λίγες μόλις ημέρες πριν από την 25η επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου.

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