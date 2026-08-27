«Σε αγαπάμε»: Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε συναυλία του για να τιμήσει την Ντόλι Πάρτον

Φόρο τιμής στην Ντόλι Πάρτον που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, απέτισε ο Χάρι Στάιλς κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Νέα Υόρκη.



Ο τραγουδιστής την Τετάρτη 26 Αυγούστου, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του θανάτου της σταρ της κάντρι, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, προς το τέλος της συναυλίας του, σύμφωνα με βίντεο του Variety, σταμάτησε για λίγο και είπε:

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Harry Styles pays tribute to Dolly Parton during Night 1 of his tour at MSGhttps://t.co/VJeM23FKhW pic.twitter.com/ANjTm5D8CY — Variety (@Variety) August 27, 2026

«Θέλω απλώς να ευχαριστήσω όπως πρέπει όλους τους μουσικούς που με έχουν εμπνεύσει όλα αυτά τα χρόνια. Ντόλι, σε αγαπάμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ».



Στη συνέχεια, από τα ηχεία του Madison Square Garden ακούστηκε για περίπου ένα λεπτό η ηχογράφηση του «I Will Always Love You», του πιο γνωστού και επιτυχημένου τραγουδιού της Πάρτον, που έμεινε στην ιστορία της μουσικής, ιδιαίτερα μετά την ερμηνεία της Γουίτνεϊ Χιούστον.