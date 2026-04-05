Το αμφιλεγόμενο τέλος του Kurt Cobain – Αυτοκτόνησε ή τον δολοφόνησαν;

Τι και αν έχουν περάσει 32 χρόνια; Το έχει η...μοίρα των θρύλων, μάλλον, να «γεννάνε» συνέχεια μύθους γύρω από το όνομά τους. Αυτό συμβαίνει και με τον Kurt Cobain.

Ο θρυλικός τραγουδιστής των Nirvana αυτοκτόνησε μία ημέρα σαν σήμερα, στις 5 Απριλίου 1994. Πολλοί, ίσως πάρα πολλοί, ωστόσο, αρνούνται ακόμα και σήμερα να δεχθούν αυτή την εκδοχή και επιμένουν να λένε πως ο Kurt Cobain δολοφονήθηκε.

Και δεν μιλάμε μόνο για τους οπαδούς του, όπου μπορεί κάποιος να πει ότι σε ένα βαθμό είναι λογικό να αρνούνται να δεχθούν πως το ίνδαλμά τους έβαλε τέλος στη ζωή του.

Μιλάμε για επιστήμονες οι οποίοι στηρίζουν ολόκληρες μελέτες πάνω σε στοιχεία που – σύμφωνα με αυτούς - αποδεικνύουν ότι ο Cobain δολοφονήθηκε.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, τον περασμένο Φεβρουάριο, η ανεξάρτητη ερευνήτρια Michelle Wilkins, που συνεργάστηκε με μια ανεπίσημη ομάδα ιατροδικαστών του ιδιωτικού τομέα, δήλωσε στην Daily Mail ότι μετά από μόλις τρεις ημέρες εξέτασης των στοιχείων με νέα ματιά, ο Brian Burnett, ένας ειδικός που είχε εργαστεί στο παρελθόν σε υποθέσεις που αφορούσαν overdose και τραύματα από πυροβολισμούς είπε: «Πρόκειται για ανθρωποκτονία. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό»!

Αυτό το συμπέρασμα ήρθε μετά από μια ενδελεχή ανασκόπηση των ευρημάτων της νεκροψίας, η οποία αποκάλυψε σημάδια που δεν συνάδουν με έναν ακαριαίο θάνατο από πυροβολισμό.

Η έκθεση παρουσίασε δέκα σημεία αποδεικτικών στοιχείων που υποδηλώνουν ότι ο τραγουδιστής αντιμετώπισε έναν ή περισσότερους δράστες που τον ανάγκασαν σε υπερβολική δόση ηρωίνης για να τον ακινητοποιήσουν και στη συνέχεια να τον πυροβολήσουν στο κεφάλι, να βάλουν το όπλο στην αγκαλιά του και να αφήσουν πλαστό σημείωμα αυτοκτονίας.

Μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο; Κάποιοι ειδικοί επιμένουν πως ναι. Κάποιοι άλλοι λένε πως απλά πρέπει να δεχθούμε ότι ο Kurt Cobain αποφάσισε πως «δεν είχε πλέον πλάκα» για εκείνον εδώ.

Ένα θύμα bullying που κατέκτησε τον κόσμο

«Θυμάμαι να νιώθω ντροπή για κάποιο λόγο. Ντρεπόμουν για τους γονείς μου. Δεν μπορούσα πια να αντικρίσω κάποιους φίλους μου από το σχολείο, γιατί ήθελα να έχω την κλασική, ξέρετε, συνηθισμένη οικογένεια. Ήθελα αυτή την ασφάλεια». Αυτά είχε πει ο Kurt Cobain σε μια συνέντευξή του το 1993 (ένα χρόνο πριν αυτοκτονήσει) όταν ρωτήθηκε για τον χωρισμό των γονιών του όταν ήταν 8 ετών. Αυτό ήταν το γεγονός που σημάδεψε ανεξίτηλα τη ζωή του Kurt.

Μετά τον χωρισμό των γονιών του έζησε ένα χρόνο μαζί με τη μητέρα του και στη συνέχεια μετακόμισε για να ζήσει μαζί με τον πατέρα του ο οποίος τον πίεζε να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Ο Kurt Cobain αν και ήταν καλός δεν ήθελε να ασχοληθεί με τον αθλητισμό.

Λίγο το ότι είχε πέσει θύμα bullying μέσα στην ομάδα πάλης του σχολείου, λίγο ότι πάντα τον τραβούσε η κιθάρα και το τραγούδι. Όσο μεγάλωνε τόσο άφηνε πίσω του τις πιέσεις του πατέρα του και τόσο περισσότερο σύχναζε στα ροκ στέκια του Σιάτλ. Λίγο πριν τελειώσει το σχολείο μετακόμισε για να ζήσει μαζί με τη μητέρα του.

Παράτησε το σχολείο γιατί δεν είχε καλούς βαθμούς και εκείνη του είπε πως είτε θα βρει δουλειά, είτε θα φύγει από το σπίτι. Μια εβδομάδα μετά, όταν ο Kurt Cobain γυρνούσε από μια βόλτα είδε όλα του τα πράγματα πεταμένα στο δρόμο. Αναγκάστηκε να μένει σε σπίτια φίλων, σε αποθήκες ακόμα και κάτω από μια γέφυρα δίπλα σε ένα ποτάμι.

Τη μουσική, όμως, δεν την εγκατέλειψε. Στα 15 του είχε την πρώτη του κιθάρα (δώρο γενεθλίων από έναν θείο του) και άρχισε να μαθαίνει διάσημα ροκ τραγούδια. Πρώτα συναντήθηκε με τον Krist Novoselic. Το... γλυκό «έδεσε» όταν οι δυο τους βρήκαν τον Dave Grohl. Οι Nirvana ήταν γεγονός. Το 1989 κυκλοφορούν το άλμπουμ Bleach (ντράμερ σε αυτόν τον δίσκο ήταν ο Chad Channing) και το 1991 ταράζουν τα νερά της παγκόσμιας μουσικής σκηνής με την κυκλοφορία του Nevermind!

Είναι το άλμπουμ που θα βγάλει την grunge από τα στενά όρια του Σιάτλ και θα τη συστήσει σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το Nevermind πούλησε πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον πλανήτη και έγινε διαμαντένιο στις ΗΠΑ!

Η επιτυχία είναι πρωτόγνωρη και εξαιρετικά απότομη. 'Ένας κιθαρίστας, ένας μπασίστας και ένας ντράμερ κατέκτησαν τον κόσμο μέσα σε λίγα 24ωρα. Ο Kurt Cobain, ωστόσο, είναι ένας εξαιρετικά ευαίσθητος χαρακτήρας που οι μεγάλες αλλαγές ακόμα και αν αυτές είναι προς το καλό, τον συνταράσσουν. Επί της ουσίας ο Cobain ουδέποτε κατάφερε να διαχειριστεί την επιτυχία που έκανε με τους Nirvana.

Όταν ο Cobain ήταν μικρός έλεγε συνέχεια από πάσχει από μια στομαχική ασθένεια. Σε όσους γιατρούς και αν πήγε δεν βρήκαν ποτέ το παραμικρό. Παράλληλα, πάλευε με τη χρόνια βρογχίτιδα. Όταν στα 14 του έκανε για πρώτη φορά χρήση χασίς ένιωσε καλύτερα και ξεκίνησε να παίρνει περιστασιακά ναρκωτικά προκειμένου να νιώθει καλύτερα.

Μετά την επιτυχία του Nevermind, ωστόσο, τα ναρκωτικά έγιναν η δεύτερη φύση του Cobain. Κάθε μέρα που περνούσε ο εθισμός γινόταν και μεγαλύτερος. Ο γάμος του με την Courtney Love κάθε άλλο τον βοήθησε. Όσο πλησίαζε το τέλος οι τσακωμοί τους γινόντουσαν και μεγαλύτεροι. Κάποιες φορές, μάλιστα, είχε χρειαστεί να παρέμβει και η αστυνομία. Στις 30 Μαρτίου του 1994 συμφώνησε και ο ίδιος να μπει σε κλινική αποτοξίνωσης. Την επόμενη νύχτα πήδηξε τον φράχτη και έφυγε. Στην πραγματικότητα κανείς δεν τον ξαναείδε.

Το πτώμα του βρέθηκε στις 8 Απριλίου από έναν ηλεκτρολόγο, ονόματι Γκάρι Σμιθ, ο οποίος έφτασε στο σπίτι του Cobain, για να εγκαταστήσει φώτα ασφαλείας στον εξωτερικό χώρο. Ο ιατροδικαστής που τον εξέτασε είπε πως έβαλε τέλος στη ζωή του στις 5 Απριλίου 1994. Δίπλα του βρέθηκε το όπλο με το οποίο αυτοπυροβολήθηκε, ηρωίνη, ηρεμιστικά και ένα σημείωμα που έγραφε:

«Δεν έχω νιώσει τη διέγερση που μου προκαλούσε το να ακούω και να δημιουργώ μουσική, μαζί με το πραγματικό γράψιμο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχει πλάκα για μένα, πια. Δεν μπορώ να ζήσω αυτή τη ζωή».

Όταν αυτοκτόνησε (πολλοί οπαδοί του λένε ακόμα και σήμερα πως δολοφονήθηκε χωρίς βέβαια ποτέ να έχει αποδειχθεί κάτι) ήταν 27 ετών. Μπήκε και αυτός στο μυθικό «Club 27» μαζί με τους Τζίμι Χέντριξ, Τζιμ Μόρισον, Τζάνις Τζόπλιν και στο οποίο χρόνια αργότερα προστέθηκε και η Έιμι Γουαϊνχάουζ.

Αυτοκτονία ή δολοφονία;

Η νεκροψία στο σώμα του Kurt Cobain έδειξε αυτοκτονία. Έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε, ωστόσο, κάθε τόσο όλο και κάποιος θα βρεθεί που θα ισχυριστεί το αντίθετο. Ότι, δηλαδή, ο θρυλικός frontman των Nirvana δολοφονήθηκε. Πριν από την ομάδα των ιδιωτών ιατροδικαστών για τους οποίους διαβάσατε στην αρχή του αφιερώματος, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Ίαν Χάλπεριν είχε υποστηρίξει ότι έχει στην κατοχή του στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πρόκειται για σίγουρη δολοφονία.

Ποια είναι αυτά τα στοιχεία (τα οποία, μάλιστα, σε πολλά σημεία ταυτίζονται με τα ευρύματα της ομάδα των ιατροδικαστών) ; Το πρώτο είναι πως στο άψυχο σώμα του θρυλικού frontman των Nirvana βρέθηκε ποσότητα ηρωίνης 70% παραπάνω από αυτή που μπορεί να αντέξει ένας ανθρώπινος οργανισμός. «Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω, ο Κομπέιν δολοφονήθηκε. Είχε στον οργανισμό του μία δόση ηρωίνης, 70 φορές μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να αντέξει κανείς. Οι ιατροδικαστές λένε ότι είναι αδύνατον για έναν άνθρωπο να ζήσει για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο, έχοντας καταναλώσει αυτή την ποσότητα, πόσο μάλλον να σηκώσει ένα κυνηγετικό όπλο και να πυροβολήσει το κεφάλι του», δηλώνει ο Ίαν Χάλπεριν και συμπλήρωσε πως «Είναι επιστημονικά αδύνατον ο Κερτ να αυτοκτόνησε με όπλο, με βάση τα ιατροδικαστικά στοιχεία που έχουν προκύψει. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ανθρωπότητα, να παίρνει κανείς τόσο μεγάλη δόση ηρωίνης».

Δευτερο στοιχείο: Στο όπλο που βρέθηκε δίπλα στον Kurt Cobain δεν υπήρχαν καν δακτυλικά αποτυπώματα. «Οι νεκροί δεν σκουπίζουν τα αποτυπώματά τους από το όπλο. Οι αστυνομικοί που είναι στην υπόθεση εδώ και 25 χρόνια, θεωρούν ότι η έρευνα σταμάτησε για κάποιον λόγο», είπε ο συγγραφέας του βιβλίου «Case closed: The Cobain murder» («Η υπόθεση έκλεισε: Η δολοφονία του Κομπέιν») ο οποίος επικαλείται ιατροδικαστικά δεδομένα του τραγουδιστή αλλά και μαρτυρίες από αστυνομικές πηγές.

Αλλά ο Χάλπεριν δεν είναι ο μόνος που δεν πίστεψε την επίσημη εκδοχή. Οι οπαδοί των Nirvana έστειλαν μέχρι και γράμματα στο FBI και τις τοπικές αρχές να διερευνήσουν περαιτέρω τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, παρουσιάζοντας δήθεν νέα στοιχεία. Το FBI δημοσίευσε πέρυσι, 28 χρόνια μετά, αλληλογραφία που είχε με μέλη του κοινού που ζητούσαν στην υπηρεσία να επέμβει. Τελικά, δεν υπήρξαν ποτέ στοιχεία ή πληροφορίες που να έδειξαν πως μπορεί ο θάνατός του να προήλθε από κάποια άλλη αιτία.