Από το υφαντουργείο στο διάστημα: Η συναρπαστική ιστορία της Βαλεντίνα Τερέσκοβα

Στις 16 Ιουνίου 1963, η ανθρωπότητα έγινε μάρτυρας ενός ιστορικού γεγονότος που άλλαξε οριστικά την εικόνα που υπήρχε μέχρι τότε για την εξερεύνηση του διαστήματος.

Από εκείνη την ημέρα και έπειτα έπαψε να είναι μία... καθαρά ανδρική υπόθεση. Η Βαλεντίνα Τερέσκοβα φρόντισε ώστε να «πέσει» ένα ακόμα ανδρικό «κάστρο».

Μία νεαρή Σοβιετική εργάτρια, κόρη αγροτικής οικογένειας, πέρασε στην ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα!

Η αποστολή της δεν αποτέλεσε μόνο ένα τεχνολογικό επίτευγμα της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, αλλά και ένα ισχυρό σύμβολο για τη θέση των γυναικών στην επιστήμη, την τεχνολογία και φυσικά την κοινωνία.

Σε μία εποχή που η διαστημική κούρσα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης βρισκόταν στο αποκορύφωμά της, η επιλογή μιας γυναίκας για διαστημική αποστολή είχε τεράστια πολιτική, κοινωνική αλλά και συμβολική σημασία.

Αλλά ας μη γελαστεί κανείς. Η Τερέσκοβα δεν επιλέχθηκε απλά για να σπάσει ένα ιστορικό φράγμα. Υποβλήθηκε σε εξαντλητική εκπαίδευση, δοκιμάστηκε στα όρια των ανθρώπινων αντοχών και απέδειξε ότι μπορούσε να ανταποκριθεί στις ίδιες απαιτήσεις που υπήρχαν και για τους άνδρες κοσμοναύτες.

Ένα όνομα γραμμένο στα αστέρια

Στις 6 Μαρτίου του 1937 στο μικρό χωριό Μασλενίκοβο στην περιφέρεια Γιαροσλάβλ της κεντρικής Ρωσίας γεννιέται η Βαλεντίνα Τερέσκοβα. Ο πατέρας της ήταν οδηγός τρακτέρ και η μητέρα της εργάτρια σε υφαντουργείο.

Στα χρόνια της αθωότητας η Βαλεντίνα γνώρισε τη φρίκη του πολέμου. Πήγε στο σχολείο όταν ήταν 8 ετών. Αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε η οικογένειά της αλλά εκείνη ήταν πεισματάρα και συνέχισε την εκπαίδευσή της με μαθήματα δι' αλληλογραφίας.

Αντίθετα, με όλα τα κοριτσάκια της ηλικίας της η Βαλεντίνα είχε ένα, μάλλον.... περίεργο πάθος. Τις άρεσαν οι πτώσεις με αλεξίπτωτο!

Αφορμή ήταν η τοπική αερολέσχη και όλα όσα έβλεπε να γίνονται εκεί. Οι οικονομικές δυσκολίες, ωστόσο, δεν της επιτρέπουν να ασχοληθεί με αυτό που αγαπά. Εκείνη, όμως, δεν το βάζει κάτω.

Πιάνει δουλειά σε ένα υφαντουργείο της περιοχής και με τα λεφτά που κερδίζει βοηθάει την οικογένειά της.

Όσα περισσεύουν ωστόσο, τα χρησιμοποιεί για να κάνει μαθήματα στην αερολέσχη. Είναι τόσο καλή που στις 21 Μαΐου 1959, σε ηλικία 22 ετών κάνει το όνειρό της πραγματικότητα: κάνει την πρώτη της πτώση με αλεξίπτωτο.

Η Βαλεντίνα τα είχε καταφέρει. Είχε κάνει αυτό που ονειρευόταν. Εκείνο το άλμα, ωστόσο, της άνοιξε το δρόμο για μια περιπέτεια που ούτε η ίδια δεν είχε φανταστεί.

Τα άλματα πλήθαιναν και η εμπειρία της μεγάλωνε. Και ακριβώς αυτή η εμπειρία που είχε αποκτήσει οδήγησε στην επιλογή της ως υποψήφια για το διαστημικό πρόγραμμα!

Το 1961 ο μηχανικός πυραύλων Σεργκέι Κορολιόβ, ο θεμελιωτής του σοβιετικού διαστημικού προγράμματος, είχε την ιδέα της αποστολής μιας γυναίκας στο διάστημα. Αυτή ήταν μια ευκαιρία που η Βαλεντίνα δε θα άφηνε ανεκμετάλλευτη. Κάνει αίτηση και στις 16 Φεβρουαρίου 1962 επιλέχθηκε για το πρόγραμμα. Από τις 400 γυναίκες της τελικής φάσης, η Βαλεντίνα φτάνει στην τελική πεντάδα.

Η πρώτη γυναίκα στο διάστημα

Ο επικεφαλής του διαστημικού προγράμματος της Σοβιετικής Ένωσης ήταν αυτός που την επέλεξε προσωπικά ανάμεσα τις πέντε υποψήφιες για να πιλοτάρει το διαστημικό σκάφος «Βοστόκ 6» (Ορίζων 6) στο διάστημα. Το τρομερότερο απ' όλα ήταν πως η Βαλεντίνα δεν ήταν καν πιλότος! Κατάφερε, ωστόσο, να το ξεπεράσει και αυτό το εμπόδιο.

Έπειτα από δίχρονη εντατική εκπαίδευση, η Τερέσκοβα ήταν έτοιμη να «πετάξει» στο διάστημα. Σκοπός της αποστολής ήταν να μελετηθεί η λειτουργία του γυναικείου σώματος στο διάστημα.

Μια ημέρα σαν σήμερα, στις 16 Ιουνίου 1963, η Τερέσκοβα ήταν η μοναδική επιβάτιδα του «Βοστόκ 6» το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του προς το διάστημα από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζαχστάν.

Η Τερέσκοβα με το «Βοστόκ 6» πραγματοποίησε συνολικά 48 περιφορές γύρω από τη Γη και μετά από 2 ημέρες, 22 ώρες και 50 λεπτά στο διάστημα, προσγειώθηκε με επιτυχία στις 19 Ιουνίου, σε μία περιοχή κοντά στο Μπαϊκονούρ.

Η ερώτηση για το πως προσγειώθηκε είναι μάλλον... αχρείαστη όταν μιλάμε για τη Βαλεντίνα Τερέσκοβα: Μα και βέβαια με αλεξίπτωτο και αφού λίγα λεπτά νωρίτερα είχε κάνει «βουτιά» στο κενό από το διαστημικό σκάφος.

Παρά την απειρία της, η Βαλεντίνα έφερε σε πέρας την αποστολή της.

Εξαιτίας ενός σφάλματος του αλγόριθμου στον αυτόματο πιλότο κινδύνεψε να χαθεί στο διάστημα, αφού αντί για να πάρει πορεία προς τη Γη, «έφυγε» προς το απέραντο διάστημα.

Ευτυχώς, ο Γιούρι Γκαγκάριν και ο διευθυντής του προγράμματος με γρήγορους υπολογισμούς διόρθωσαν την πορεία του αεροσκάφους.

Τελικά, προσγειώθηκε στη γη στα τα σύνορα Καζακστάν-Μογγολίας-Κίνας, με τον τρόπο που ήξερε καλύτερα, δηλαδή με αλεξίπτωτο, το οποίο χρησιμοποίησε μόλις εγκατέλειψε το σκάφος.

Τη βρήκαν χωρικοί της περιοχής και της έκαναν το τραπέζι, πράγμα για το οποίο τιμωρήθηκε αργότερα επειδή παράκουσε τους κανόνες και δεν υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, πριν έρθει σε επαφή με ανθρώπους.

Τη μέρα της πτήσης, η ίδια είπε στους δικούς της ότι θα συμμετείχε σε αλεξιπτωτιστικούς αγώνες, κι έτσι η οικογένειά της έμαθε τα νέα από το ραδιόφωνο.

Μάλιστα κατά την απογείωση, η ίδια περιγράφει ότι φώναξε: «Έι, Ουρανέ, βγάλε το καπέλο σου!», ένα στίχο από το ποίημα «Σύννεφο με παντελόνια» του Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι.

Ανάμεσα στις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στην επιστήμη η αποστολή της, ήταν και οι φωτογραφίες που τράβηξε κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι οποίες αποτέλεσαν βασική πηγή πληροφόρησης για τη μελέτη των στρωμάτων αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα, που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του καιρού.

Η Τερέσκοβα, μετά την αποστολή του «Βοστόκ 6» δεν ξαναπέταξε στο διάστημα. Αφιερώθηκε στην οικογένειά της, τις σπουδές στην αεροδιαστημική μηχανολογία και την πολιτική όπου μεταξύ άλλων διετέλεσε μέλος του Ανώτατου Σοβιέτ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΣΕ.

Η πατρίδα της την ανακήρυξε «Ηρωίδα της Σοβιετικής Ένωσης» και της απένειμε δύο φορές το Βραβείο Λένιν.