«Εγώ και τέλος» - Η παράδοση του Δημήτρη Κουφοντίνα στην Αντιτρομοκρατική

«Ο Δημήτρης Κουφοντίνας εμφανίστηκε για να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του και δηλώνει ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για όσες ενέργειες ανέλαβε η 17Ν. Αρνείται την ενοχή του για τις πράξεις που του αποδίδονται σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφονται στο κατηγορητήριο, δηλώνει ότι η αξία που καθόρισε την προσωπική του πορεία ήταν η πίστη του στην οικοδόμηση ενός επαναστατικού κινήματος και το όραμά του για μία σοσιαλιστική κοινωνία. Εκφράζει την αλληλεγγύη του σε όσους κρατούνται για την υπόθεση αυτή, δίκαια ή άδικα, και υπενθυμίζει σε κάθε περίπτωση ότι βασική αξία για τον κάθε αγωνιστή σε τέτοιες στιγμές είναι η αξιοπρέπεια».

Αυτή ήταν η πρώτη δήλωση που έκανε ο Δημήτρης Κουφοντίνας, λίγες ώρες μετά την παράδοσή του στην Αντιτρομοκρατική. Η δικηγόρος του, Ιωάννα Κούρτοβικ, ήταν αυτή που τη διάβασε στους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τη ΓΑΔΑ.

Από την έκρηξη στον Πειραιά (29 Ιουνίου 2002) όπου τραυματίστηκε ο Σάββας Ξηρός και άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την ύπαρξη της «Ε.Ο. 17 Νοέμβρη», μέχρι και την ημέρα (5 Σεπτεμβρίου 2002) που ο Δημήτρης Κουφοντίνας παραδόθηκε μεσολάβησαν 68 ημέρες. Κάτι παραπάνω από δύο μήνες. Τόσο είχε στη διάθεσή του ο «Λουκάς» προκειμένου να εξαφανίσει πολλά και σημαντικά στοιχεία. Κάποια από αυτά ήταν ιδιαίτερα σημαντικά.

«Είμαι ο Δημήτρης Κουφοντίνας και θέλω να παραδοθώ»

Πέμπτη μεσημέρι, 5 Σεπτεμβρίου 2002. Μετά από ένα εξαντλητικό και γεμάτο αποκαλύψεις καλοκαίρι η μόνη «εκκρεμότητα» που υπήρχε ακόμα για την ΕΛΑΣ ήταν η σύλληψη του Δημήτρη Κουφοντίνα. Οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να εντοπίσουν έστω και ένα ίχνος του «Λουκά» της 17Ν αλλά όσο και να τον έψαχναν, όσο και να τον κυνηγούσαν, όσο και αν έλεγαν πως είναι η πιο σημαντική σύλληψη απ' όλες, εκείνος κατάφερνε να «ξεγλιστράει».

Εκείνο το μεσημέρι, λίγο μετά τις 14:30, ένα ταξί σταματά έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Μέσα από το όχημα βγαίνει ένας άνδρας με πολύ κοντά, σχεδόν γκρίζα, μαλλιά που φοράει τζιν παντελόνι, μαύρο μπλουζάκι και γυαλιά ηλίου.

Χωρίς να βιάζεται, πηγαίνει στη βαριά πόρτα της εισόδου, πηγαίνει προς την περιστρεφόμενη πόρτα, την περνάει και πλησιάζει τον αστυνομικό που είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο όσων μπαίνουν στο αστυνομικό μέγαρο. Πριν προλάβει να ρωτήσει τα τυπικά ο αστυνομικός, ο άνδρας, βγάζει τα γυαλιά ηλίου, και λέει: «Είμαι ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Ήρθα να παραδοθώ».

Ο φρουρός ξαφνιάζεται. Επειδή δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τα όσα άκουσε, φωνάζει τον αξιωματικό υπηρεσίας. «Είμαι ο Κουφοντίνας. Ήρθα να παραδοθώ», λέει ο άνδρας πριν ο αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας προλάβει να πει το οτιδήποτε.

Ο αστυνομικός κοιτάει κάποιες από τις φωτογραφίες. Δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Ζητάει από τον άνδρα να του δείξει το δεξί του χέρι. Ο Κουφοντίνας το δείχνει και όταν ο αστυνομικός βλέπει εκείνο το παλιό έγκαυμα που τους είχαν πει πως έχει ο «Λουκάς» της 17Ν τηλεφωνεί αμέσως στον τότε διοικητή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, Στέλιο Σύρο.

Του εξηγεί τι ακριβώς έχει συμβεί και ελάχιστες στιγμές αργότερα το ισόγειο της ΓΑΔΑ έχει γεμίσει με άνδρες της Αντιτρομοκρατικής οι οποίοι συνοδεύουν τον άνδρα στον 12ο όροφο που βρίσκονται τα γραφεία της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Λίγα λεπτά μετά στα γραφεία της Αντιτρομοκρατικής, φτάνει ο τότε διευθυντής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, υποστράτηγος Ευστράτιος Κυριακάκης, μαζί με ένα συνεργείο δακτυλοσκόπησης.

Μετά από λίγη ώρα επιβεβαιώνεται και επίσημα πως ο συγκεκριμένος άνδρας είναι πράγματι ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Ένα ανελέητο κυνηγητό 68 ημερών είχε τελειώσει με τον πλέον ανέλπιστο τρόπο.

Το μυστήριο με τις 68 ημέρες που τον έψαχνε η ΕΛΑΣ

Οι εκδοχές σχετικά με το τι οδήγησε τον Κουφοντίνα να κάνει αυτή την κίνηση – έκπληξη είναι δύο. Η πρώτη είναι πως η Αντιτρομοκρατική είχε χαρτογραφήσει το δίκτυο των συμπαθούντων που πρόσφεραν κάλυψη και κρυψώνες στον «Λουκά» της 17Ν και πίεζε με διάφορους τρόπους. Είτε μέσω διαρροών στα ΜΜΕ, είτε με «φιλικές κουβεντούλες», είτε με προσαγωγές, είτε ακόμα και με απειλές.

Μέσα σε αυτό το κλίμα τα περιθώρια άρχισαν να στενεύουν και ο Κουφοντίνας παραδόθηκε γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Η δεύτερη εκδοχή είναι πως ο Δημήτρης Κουφοντίνας παραδόθηκε γιατί αυτό που ήθελε να κάνει το έκανε και, πλέον, θεωρούσε ζήτημα τιμής για εκείνον να υπερασπιστεί την ιστορία της οργάνωσης.

Τι σημαίνει, όμως, αυτό το «παραδόθηκε γιατί αυτό που ήθελε να κάνει το έκανε». Για αυτό θα μπορούσαν να γραφτούν ολόκληρα βιβλία. Για τις υποθέσεις, τα σενάρια, τις εκτιμήσεις. Έτσι και αλλιώς μόνο αυτά έχουν όσοι επιχειρούν να καταγράψουν την ιστορία. Την αλήθεια για εκείνες τις 68 ημέρες την ξέρει ο Κουφοντίνας και εκείνος δεν πρόκειται να την αποκαλύψει ποτέ.

Το μόνο σίγουρο είναι πως όταν ο Κουφοντίνας πήγε μόνος του στη ΓΑΔΑ για να παραδοθεί πολλά και σημαντικά πράγματα είχαν «τακτοποιηθεί». Πρωταρχικό μέλημα του Κουφοντίνα εκείνα τα κρίσιμα 24ωρα ήταν να «καθαρίσει» τις γιάφκες στα Πατήσια και το Παγκράτι.

Όπως ο ίδιος περιγράφει στο βιβλίο του, τις πρώτες ώρες πρόλαβε και κατέστρεψε πολλά αντικείμενα (κυρίως χειρόγραφα και σκληρούς δίσκους από υπολογιστές) ενώ στη γιάφκα της Δαμάρεως έβαλε στη μπανιέρα όλα τα όπλα, τη γέμισε με νερό και εκεί έριξε ότι απορρυπαντικό υπήρχε εκεί μαζί με χλωρίνη προκειμένου να εξαφανίσει αποτυπώματα και DNA.

Στη συνέχεια όταν είδε πως ο κλοιός έσφιγγε γύρω του και δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο, έφυγε από την Αθήνα και κρύφτηκε στο Αγκίστρι.

Πέρα από τα στοιχεία που κατέστρεψε, ο Κουφοντίνας φρόντισε να «εξαφανίσει» και δυο ιστορικά αντικείμενα της 17Ν. Το ένα ήταν η παλιά ιστορική γραφομηχανή - εκείνη με το χαλασμένο «Ρ» - αλλά και το ιστορικό 45άρι της οργάνωσης τα οποία έλειπαν.

Ο Κουφοντίνας, μέσα στην αγωνιώδη προσπάθειά του, να καταστρέψει στοιχεία φρόντισε και έκρυψε ή έδωσε σε κάποιο άλλο άτομο αυτά τα σύμβολα της οργάνωσης. Στην Αντιτρομοκρατική ακόμα και σήμερα θεωρούν απίθανο να τα κατέστρεψε καθώς όπως υποστηρίζουν κάτι τέτοιο δεν θα ταίριαζε στην ιδιοσυγκρασία του Κουφοντίνα.

Εκτιμούν πως είτε τα έχει κρυμμένα σε κάποιο ασφαλές και ίσως απόμερο μέρος που μόνο εκείνος γνωρίζει, είτε τα έδωσε σε κάποιο έμπιστο και υπεράνω κάθε υποψίας άτομο να τα φυλάξει για όσα χρόνια χρειαστεί.

Ειδικά σε ό,τι αφορά το ιστορικό 45άρι, ο ίδιος ο Κουφοντίνας στο βιβλίο του περιγράφει πως ήταν κάτι σαν διακαής πόθος για την ΕΛΑΣ.

«Τους απάντησα ότι δεν παραδίδουμε τέτοια όπλα. Να μην τα πιάσουν στα χέρια τους οι εχθροί μας. Να μην ατιμάσουν όπλα με ιστορία» γράφει ο Κουφοντίνας στο βιβλίο του, περιγράφοντας τις στιγμές των πρώτων ανακρίσεων στο κτίριο της ΓΑΔΑ.

Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στο δικαστήριο όταν οι δικαστές είχαν ρωτήσει τον Κουφοντίνα πού βρίσκεται το ιστορικό 45άρι. Εκείνος, τους είχε απαντήσει με ένα κλέφτικο τραγούδι:

«Του Ραμαντάνη, τ’ άρματα, δεν πρέπει να πουλιούνται.

Μόνο στα δικαστήρια τούς πρέπει να κρεμιούνται.

Να τα τηράν οι δικαστές να βγάζουν αποφάσεις…».

Αυτό που άφησε πίσω του ο Κουφοντίνας ήταν η κόκκινη σημαία της οργάνωσης με το κίτρινο αστέρι. Είναι δεδομένο πως θα μπορούσε να την πάρει μαζί του και να την κρύψει μαζί με τα άλλα δυο πολύτιμα αντικείμενα. Δεν το έκανε, όμως.

Μια εξήγηση θα μπορούσε να είναι πως η κίνηση του ήταν συμβολική και σήμαινε πως η 17Ν είχε τελειώσει οριστικά.