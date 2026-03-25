H άγνωστη 25η Μαρτίου πριν το 1821: Η εξέγερση του 1770 που λίγοι γνωρίζουν

Γεννημένος στα Σφακιά, μία τότε ημι-αυτόνομη περιοχή της Κρήτης, το 1730, ο Ιωάννης Βλάχος (που έμεινει γνωστός στην ιστορία ως Δασκαλογιάννης), υπήρξε γόνος μία πλούσιας οικογένειας. Ο πατέρας του ήταν ιδιοκτήτης καραβιών και είχε την οικονομική δυνατότητα να τον στείλει στο εξωτερικό για να σπουδάσει.

Κάτι τέτοιο ήταν φυσικά πολύ σπάνιο για τα μέσα του 18ου αιώνα, εξού και οι συμπατριώτες του, έδωσαν το προσωνύμιο Δασκαλογιάννης που τον ακολούθησε μέσα στην ιστορία.

Ο Δασκαλογιάννης επέστρεψε και συνέχισε την οικογενειακή παράδοση. Πολιτεύτηκε στα Σφακιά και ταυτόχρονα υπήρξε ο ιδιοκτήτης τριών εμπορικών πλοίων. Μέσω των επαφών που απέκτησε από τη δουλειά του, ο Δασκαλογιάννης γνώρισε στη Μάνη τον Παναγιώτη Μπενάκη και ο Μπενάκης με τη σειρά του τον γνώρισε στον Ορλώφ.

Στις αρχές του 1770, Ρώσοι εκπρόσωποι συζήτησαν την πιθανότητα ανακίνησης μία εξέγερσης από τους Έλληνες που ζούσαν υπό τον ζυγό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Δασκαλογιάννης συμφώνησε να χρηματοδοτήσει και να οργανώσει αυτή την εξέγερση στα Σφακιά ενάντια στις τουρκικές δυνάμεις.

Γρήγορα ο Δασκαλογιάννης βρέθηκε στο επίκεντρο των διεργασιών για μία σημαντική εξέγερση. Οι προετοιμασίες αυτές αφορούσαν οπλισμό, στρατιώτες και προμήθειες οι οποίες τοποθετούνταν σε διάφορα στρατηγικής σημασίας μέρη. Κομβικός παράγοντας όμως θα ήταν και η συμμετοχή του ρωσικού στόλου που βρίσκονταν στο Αιγαίο.

H ανισορροπία δυνάμεων και το τέλος του Δασκαλογιάννη

Ο στόλος δεν εμφανίστηκε ποτέ. Παρόλα αυτά την 25η Μαρτίου του 1770 ξεκίνησε μία μεγάλη εξέγερση με αφετηρία διάφορα μέρη στα βορειοανατολικά των Λευκών Ορέων. Στην αρχή μάλιστα πήγαινε εντυπωσιακά καλά, με τα Σφακιά να μπαίνουν στο επίκεντρο ενός ανεξάρτητου έθνους.

Σύντομα όμως, οι δυνάμεις των Οθωμανών οργανώθηκαν και τον Μάιο της ίδιας χρονιάς, στο χωριό Βρύσσες βρέθηκε ένας τεράστιος στρατός 40.000 ανδρών. Η ανισορροπία δυνάμεων ήταν τεράστια.

Οι Τούρκοι επιτέθηκαν με σφοδρότητας στον Δασκαλογιάννη και στους άντρες του οι οποίοι υπέστησαν μία σφοδρή ήττα και αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε ορεινές εκτάσεις της Κρήτης για να κρυφτούν. Οι Τούρκοι, ως αντίποινα, κατέστρεψαν σειρά από χωριά της περιοχής διαλύοντας περιουσίες, συλλαμβάνοντας κατοίκους του οποίους πούλησαν μετά ως σκλάβους.

H κατάσταση για τους εξεγερμένους Σφακιανούς ήταν πολύ δύσκολη. Όταν πια ο Δασκαλογιάννης κατάλαβε ότι η μάχη είχε πια χαθεί οριστικά, παραδόθηκε στους Τούρκους με την ελπίδα ότι αυτό θα διευκολύνει την κατάσταση για τους συμπατριώτες του. Οι Τούρκοι συμφώνησαν και του παρείχαν δήθεν ασυλία.

Δεν τήρησαν όμως την υπόσχεσή τους και ο Δασκαλογιάννης που παραδόθηκε μαζί με τους πιο πιστούς του συνοδοιπόρους, τιμωρήθηκε με θάνατο ο οποίος επήλθε από δημόσιο λιντσάρισμα. Και όλα αυτά μπροστά στα μάτια του αδερφού του.