Η άγρια δολοφονία της Ζωής Γαρμανή από τον Παναγιώτη Φραντζή

«Πώς κατάφερες να διαμελίσεις τη γυναίκα σου τόσο εύκολα, με τέτοια λεπτομέρεια; Ούτε σε χασάπικο να δούλευες», είχε πει κάποτε ο Πάνος Σόμπολος στον Παναγιώτη Φραντζή.

Εκείνος με απόλυτη φυσικότητα και ψυχραιμία του απάντησε πως το μυστικό της επιτυχίας είναι ότι: «πρέπει να ξεκινάς να κόβεις από τις κλειδώσεις»!

Την εποχή που ο όρος «γυναικτοκτονία» δεν υπήρχε στη δημόσια συζήτηση και η έμφυλη βία είχε τη αποκρουστική μορφή του «εγκλήματος πάθους» το οποίο συνήθως «ντυνόταν» με εκφράσεις τύπου «την δολοφόνησε επειδή την αγαπούσε», ο Παναγιώτης Φραντζής δολοφόνησε και τεμάχισε τη σύζυγό του, Ζωή Γαρμανή, σε 11 κομμάτια και στη συνέχεια πέταξε το πτώμα της στα σκουπίδια.

«Κανένα ζώο του ζωικού βασιλείου δε θα έκανε τέτοιο έγκλημα»

Ο Παναγιώτης Φραντζής ήταν φοιτητής της ΑΣΟΕΕ. Παιδί μιας μεσοαστικής οικογένειας. Ο πατέρας του είχε αντιπροσωπεία ενδυμάτων στα Κάτω Πατήσια και γενικά είχαν μια ευτυχισμένη ζωή. Ο Παναγιώτης είχε μια πεντάχρονη σχέση με μια κοπέλα όταν μια ημέρα, σε μια καφετέρια στην πλατεία Κολιάτσου, γνώρισε τη 16χρονη τότε Ζωή Γαρμανή. Μια πανέμορφη, ξανθιά κοπέλα, κόρη ενός συνταξιούχου εφοριακού. Ο έρωτας κεραυνοβόλος. Ο Παναγιώτης διαλύει τη σχέση που είχε προκειμένου να είναι μαζί με τη Ζωή.

Πριν καν συμπληρωθούν δυο χρόνια από εκείνη την πρώτη συνάντηση, Παναγιώτης και Ζωή παντρεύονται. Από την αρχή, ωστόσο, τα πράγματα έδειχναν πως δεν πάνε καλά ανάμεσα στο ζευγάρι. Φίλοι και γνωστοί έλεγαν πως η ζήλια του Παναγιώτη ήταν κάτι παραπάνω από ανυπόφορη. Οι δυο τους συνέχεια τσακώνονται. Οι καυγάδες τους ήταν ομηρικοί. Σύμφωνα με καταθέσεις φίλων και γνωστών του ζευγαριού, ο Παναγιώτης είχε χαστουκίσει δημόσια τη Ζωή.

Η δυναμική νεαρή κοπέλα αντιδρούσε και κάποια στιγμή σε κάποιον καυγά, προφανώς μετά από κάποιο σπρώξιμο και ίσως κάποιο παραπάτημα ο Παναγιώτης είχε καταλήξει στο ΚΑΤ με... πατερίτσες!

Τη νύχτα της 24ης Ιουνίου 1987, το ζευγάρι έχει βγει βόλτα στην Κυψέλη. Κάποια στιγμή ο Παναγιώτης λέει πως ήρθε η ώρα να γυρίσουν σπίτι τους. Η Ζωή του λέει πως θέλει να συνεχίσουν. Αυτό που για τα περισσότερα ζευγάρια θα λυνόταν μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, για τον Παναγιώτη και τη Ζωή αποτέλεσε αφορμή για έναν ακόμα ομηρικό καυγά.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Φραντζή οι δυο τους έλυσαν τη διαφορά κάνοντας έρωτα στο σπίτι τους. Μετά από αυτό, ωστόσο, ακολούθησε δεύτερος γύρος, αφού (σύμφωνα πάντα με τα όσα κατέθεσε ο Φραντζής) η Ζωή τον αποκάλεσε ανίκανο!

Πάνω σε αυτόν τον δεύτερο τσακωμό, ο Φραντζής στραγγάλισε τη Ζωή. Ο ίδιος δεν έπαψε ποτέ να λέει πως πάνω στον τσακωμό, την έσπρωξε εκείνη χτύπησε το κεφάλι της στη γωνία του κρεβατιού και πέθανε. Η φρίκη, ωστόσο, έρχεται στη συνέχεια...

Μια ημέρα σαν σήμερα, το πρωί της 25ης Ιουνίου 1987, ένας ρακοσυλλέκτης βρίσκεται στην οδό Αιλιανού στα Κάτω Πατήσια και αναζητά γραμματόσημα στους κάδους. Σε έναν από αυτούς, ανακαλύπτει ένα τεμαχισμένο γυναικείο πτώμα. Αμέσως ειδοποιεί την Ελληνική Αστυνομία η οποία ξεκινά έρευνες. Διαπιστώνει πως το γυναικείο σώμα έχει κοπεί σε 11 κομμάτια ενώ δεν μπορούν να βρουν το κεφάλι!

Ο ιατροδικαστής Χρήστος Λευκίδης είχε δώσει περισσότερες σοκαριστικές λεπτομέρειες: Της έβγαλε τα μάτια, της έκοψε τη μύτη, τα αυτιά και τα μαλλιά, ώστε να μην αναγνωρίζεται από κανέναν. Ο Φραντζής αργότερα θα πει πως τη σακούλα στην οποία είχε τοποθετήσει το κεφάλι του θύματος την είχε πετάξει σε κάδο κοντά στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα.

Ο Φραντζής νόμιζε πως είχε κάνει το τέλειο έγκλημα, ωστόσο, είχε κάνει δυο μοιραία λάθη. Το πρώτο είναι πως η 25η Ιουνίου ήταν ημέρα απεργίας των οδηγών στα απορριμματοφόρα και άρα το τεμαχισμένο πτώμα της Ζωής δε μεταφέρθηκε στη χωματερή όπως εκείνος υπολόγιζε. Το δεύτερο είναι πως μέσα σε μια από τις σακούλες που είχε βάλει το τεμαχισμένο σώμα της Ζωής είχε ξεχάσει μια απόδειξη από κρεοπωλείο, στην οδό Κνωσού, κοντά στο σπίτι του Φραντζή.

Ο δράστης γνωρίζοντας πως, πλέον, είναι θέμα ωρών να φτάσουν στα ίχνη του, πηγαίνει στη ΓΑΔΑ και παραδίδεται λέγοντας «σκότωσα τη γυναίκα μου. Ήταν ατύχημα». Η Ελλάδα συγκλονίζεται από την αγριότητα.

Οι λεπτομέρειες του τεμαχισμού, όπως τις περιέγραψε ο ιατροδικαστής Χρήστος Λευκίδης ήταν σαν να ήταν βγαλμένες από το πιο αποκρουστικό θρίλερ. Της έβγαλε τα μάτια, της έκοψε τη μύτη, τα αυτιά και τα μαλλιά, ώστε να μην αναγνωρίζεται από κανένα…

Όπως προέκυψε ο Φραντζής μετέφερε το άψυχο σώμα της Ζωής στο μπάνιο του διαμερίσματος και επί τέσσερις ώρες το τεμάχιζε με ένα κρητικό μαχαίρι. Η περιγραφή του ήταν συγκλονιστική: «Ήμουν σε κακή κατάσταση. Έκανα εμετό όταν την τεμάχιζα και σταματούσα. Ξανάρχιζα. Υπήρχε και μια έντονη μυρωδιά από τα αίματα. Όμως την αγαπώ. Την αγαπώ πολύ».

Η δεύτερη ζωή του Παναγιώτη Φραντζή

Οι παλαιότεροι είναι δεδομένο, πως θα θυμούνται εκείνη τη φρικιαστική φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει το «Έθνος» με τον «πρύτανη» του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνο Σόμπολο να στέκεται μαζί με δυο ιατροδικαστές πάνω από το «συναρμολογημένο» πτώμα της άτυχης 18χρονης Ζωής. Για όσους δεν το θυμάστε να είστε σίγουροι πως η λέξη «συναρμολογημένο» όσο σκληρή και αν ακούγεται, είναι πέρα για πέρα αληθινή και σίγουρα η πλέον κατάλληλη.

Ο Φραντζής άφησε άφωνο το πανελλήνιο όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο Πάνο Σόμπολο, πώς είχε καταφέρει να τεμαχίσει το πτώμα με τόση ακρίβεια: «Δεν είναι ανάγκη να δουλεύω σε κρεοπωλείο για να ξέρω. Είναι πολύ εύκολο. Δεν είναι τίποτα το δύσκολο, αρκεί να σημαδεύεις τις κλειδώσεις»!

Η δίκη του δολοφόνου ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1988. Στην απολογία του στο δικαστήριο, ο Φραντζής περιέγραψε τα όσα έγιναν τη μοιραία νύχτα εξέθεσε τα περιστατικά της νύχτας του εγκλήματος (πάντα από τη δική του σκοπιά), υποστηρίζοντας ότι πάνω στον καυγά έσπρωξε τη Ζωή κι εκείνη «έπεσε και κτύπησε».

«Παραδέχομαι την κατηγορία της προσβολής νεκρού αν και δεν μπορώ να δώσω στην πράξη μου αυτή λογική εξήγηση. Τύψεις θα έχω σ’ όλη μου τη ζωή και δεν θα συγχωρήσω ποτέ τον εαυτό μου που δεν μπόρεσα να δείξω ψυχραιμία, εννοώ τη στιγμή που πέθανε η Ζωή. Δεν την στραγγάλισα, δεν είμαι φονιάς και ούτε σκοπεύω να γίνω ποτέ μου».

Ένας εκ των συνηγόρων πολιτικής αγωγής, μετά από όλα αυτά που άκουσε, του είπε «το μόνο που σου μένει τώρα είναι να αυτοκτονήσεις».

Ο εισαγγελέας Κυριάκος Καρούτσος ζήτησε τη θανατική καταδίκη του, έστω και αν η ποινή είχε καταργηθεί από το 1972, λέγοντας: «Ανατριχιάζω που το λέω, αλλά η μόνη ποινή που πρέπει να του επιβάλλεται είναι ο θάνατος. Δεν μπορεί να επανέλθει σ’ αυτήν την κοινωνία και προβληματίζομαι αν θα πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα σε ζώντες ανθρώπους, χωρίς να μπορεί να τους βλάψει. [...] Κανένα ζώο του ζωικού βασιλείου δε θα έκανε τέτοιο έγκλημα» είπε χαρακτηριστικά. Ο Φραντζής κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και περιύβριση νεκρού. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Τα πρώτα χρόνια μέσα στη φυλακή, ο Φραντζής ζούσε σε ένα δικό του κόσμο. Επιχείρησε, μάλιστα, να βάλει τέλος στη ζωή του. Μετά άρχισε να γράφει τραγούδια για τη Ζωή και να ασχολείται όλο και περισσότερο με εργασίες μέσα στη φυλακή. Όσο ήταν έγκλειστος, μάλιστα, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην ΑΣΟΕΕ και πήρε το πτυχίο του.

Ο Παναγιώτης Φραντζής έμεινε στη φυλακή 18 χρόνια. Αποφυλακίστηκε, μετά από έξι αιτήσεις αποφυλάκισης που είχε κάνει, τον Οκτώβριο του 2005. «Αποφυλακίζεται σήμερα, την 20ή του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2005, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 14.00, συνεπεία ευεργετικού υπολογισμού 2.316 ημερών εργασίας του και αναστολής εκτελέσεως του υπολοίπου της ποινής του κατ’ άρθρα 105-110 του Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5313/20-10-05 Παραγγελία κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων» ανέφερε το αποφυλακιστήριο που έλαβε από τις αγροτικές φυλακές της Αγιάς στην Κρήτη.

Προσπάθησε να εξαφανίσει τα ίχνη του. Να πάει κάπου που θα είναι άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Τα όσα είχε κάνει, ωστόσο, δεν μπορούσαν να σβηστούν εύκολα από την ανθρώπινη μνήμη. Κάποιος τον αναγνώρισε και σύντομα το είχαν μάθει και κάποιοι δημοσιογράφοι. Επικοινώνησαν μαζί του προκειμένου να τον πείσουν να τους μιλήσει, να εξηγήσει, τι τον οδήγησε να κάνει ένα τόσο φρικιαστικό έγκλημα.

Εκείνος ζήτησε από τους δημοσιογράφους που τον προσέγγισαν να σεβαστούν το γεγονός πως προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή του από την αρχή και πως κάνεις οι άνθρωποι που βρίσκονται, πλέον, γύρω του δε φταίνε σε κάτι και δεν πρέπει να ζήσουν μια κόλαση δίχως τέλος.

Ο Παναγιώτης Φραντζής, μέχρι και πριν δυο χρόνια, ζούσε σε μια επαρχιακή πόλη. Διατηρούσε μια μικρή επιχείρηση (mini market) και είχε παντρευτεί μια γυναίκα με καταγωγή από το εξωτερικό. Μαζί της απέκτησε και δυο παιδιά. Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πως η γυναίκα αυτή γνωρίζει τι είχε συμβεί στην προηγούμενη γυναίκα του Φραντζή.