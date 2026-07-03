Η αλήθεια βρίσκεται εκεί έξω: Οι εξωγήινοι του Ρόσγουελ και η θεωρία συνωμοσίας που επιμένει

Δύο χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, ο Ψυχρός Πόλεμος βρισκόταν ακόμη στα σπάργανα. Η κόντρα ανάμεσα στους πρώην συμμάχους είχε μόλις αρχίσει. Το καλοκαίρι του 1947 όμως, ένα άλλο γεγονός θα μονοπωλούσε το ενδιαφέρον του αμερικανικού κοινού. Ένα άγνωστο αντικείμενο σε σχήμα δίσκου έπεσε από τον ουρανό και δημιούργησε μια από τις ισχυρότερες θεωρίες συνωμοσίας.

Ένα ατύχημα και το άγνωστο αντικείμενο από τον ουρανό

Στις αρχές Ιουλίου του 1947, ο Μακ Μπρέιζελ βρισκόταν στο ράντσο του στο Ρόσγουελ της πολιτείας του Νέου Μεξικού. Ύστερα από μια σφοδρή καταιγίδα στην περιοχή, ξεκίνησε για να ελέγξει αν όλα τα ζώα ήταν ασφαλή. Και τότε ήταν που βρέθηκε μπροστά σε κάτι που δεν είχε ξαναδεί. Συντρίμμια από ένα άγνωστο αντικείμενο. Γι' αυτή την ανακάλυψη ενημέρωσε τον σερίφη της περιοχής ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε την πλησιέστερη αεροπορική βάση.

Στο σημείο, οι αξιωματικοί μάζεψαν τα άγνωστα συντρίμμια και τα μετέφεραν στη βάση για να τα εξετάσουν. Σύμφωνα με τις αναφορές τους, τα συντρίμμια δεν είχαν σημαντικό βάρος. Αποτελούνταν από ένα κομμάτι ξύλο, ένα μέταλλο που έμοιαζε με αλουμινόχαρτο και διάφορα κομμάτια ταινίας. Κατά πάσα πιθανότητα, επρόκειτο για ένα μετεωρολογικό μπαλόνι. Κανείς δεν είχε ασχοληθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή με το συμβάν. Μέχρι που ένα δελτίο Τύπου από την αεροπορική βάση, έσκασε σαν βόμβα και πυροδότησε μια επικοινωνιακή κρίση.

«Επιβεβαιώνονται οι φήμες για ιπτάμενο δίσκο»

Στις 8 Ιουλίου, ο υπεύθυνος Τύπου της βάσης του Ρόσγουελ, Ουόλτερ Χάουτ εξέδωσε μια ανακοίνωση μέσα στην οποία δήλωνε πως η αεροπορία έχει πλέον στα χέρια της ένα είδος ιπτάμενου δίσκου. Όταν η είδηση μεταδόθηκε από τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό και στη συνέχεια από το Associated Press, τα τηλέφωνα της βάσης δεν σταμάτησαν να χτυπούν. Δημοσιογράφοι από ολόκληρο τον κόσμο τηλεφωνούσαν για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες.

Ένας αξιωματικός με τα συντρίμμια του Ρόσγουελ | Wikipedia

Την επόμενη μέρα, ένα αντίστοιχο δελτίο Τύπου προχωρούσε σε κατηγορηματική διάψευση, λέγοντας πως αυτό που βρέθηκε δεν ήταν ιπτάμενος δίσκος αλλά τα συντρίμμια από ένα μετεωρολογικό μπαλόνι. Ήταν όμως ήδη πολύ αργά. Από αυτό το σημείο και ύστερα, οι αρχές ήταν πολύ φειδωλές και σταμάτησαν να ασχολούνται με το ζήτημα. Όχι όμως και όσοι λάτρευαν τις θεωρίες συνωμοσίας που πίστευαν πως η αμερικανική κυβέρνηση έλεγε ψέματα και πως τα συντρίμμια αφορούσαν την πρώτη επαφή του ανθρώπου με εξωγήινο πολιτισμό.

Η αλήθεια που κανείς δεν φανταζόταν

Καθώς τα χρόνια πέρασαν, οι θεωρίες συνωμοσίας για το Ρόσγουελ συνέχιζαν να επιμένουν. Υπήρξαν κι άλλες αναφορές για ιπτάμενους δίσκους και πτώματα εξωγήινων που αποδείχθηκαν εξαιρετικά αναξιόπιστες. Ανεξαρτήτως αυτού όμως, το Νέο Μεξικό έγινε κάτι σαν κοιτίδα για τους λάτρεις των UFO και για όσους αμφισβητούν την αξιοπιστία της αμερικανικής κυβέρνησης. Ειδικά μετά τη δολοφονία του Κένεντι και το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ, όλο και περισσότεροι πολίτες προχωρούσαν στο στρατόπεδο των συνωμοσιολόγων.

Η αλήθεια για το Ρόσγουελ θα ερχόταν στο φως πολλά χρόνια μετά. Πιο συγκεκριμένα, το 1994, η κυβέρνηση αποχαρακτήρισε μια σειρά απόρρητων εγγράφων που έκαναν λόγο για ένα μυστικό πρόγραμμα με την ονομασία Project Mogul. Ουσιαστικά, τα συντρίμμια του Ρόσγουελ δεν ήταν κάποιος ιπτάμενος δίσκος αλλά ένα μπαλόνι με τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να παρακολουθεί τις πυρηνικές δοκιμές των Σοβιετικών. Όπως ήταν αναμενόμενο όμως, η αμερικανική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να παραδεχθεί την ύπαρξη ενός τέτοιου προγράμματος το 1947.

Ήταν προτιμότερο να γίνεται λόγος για εξωγήινους παρά για τεχνολογίες παρακολούθησης του αντιπάλου. Όσο βαρετό κι αν ακούγεται, η πραγματικότητα τελικά δεν ήταν τόσο συγκλονιστική. Το Ρόσγουελ ήταν απλώς ένα τυχαίο επεισόδιο στην αρχή του Ψυχρού Πολέμου. Οι συνωμοσιολόγοι βέβαια συνεχίζουν να πιστεύουν πως η αλήθεια βρίσκεται εκεί έξω!