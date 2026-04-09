Η δολοφονία Καραϊβάζ, ο πόλεμος στο εσωτερικό της Greeek Mafia και η ΕΥΠ

Το πρωί της 9ης Απριλίου 2021 ήταν ένα συνηθισμένο πρωινό για τον γνωστό αστυνομικό ρεπόρτερ Γιώργο Καραϊβάζ. Ξύπνησε, μίλησε με τους δικούς του ανθρώπους και πήγε στη δουλειά του. Η δουλειά του ήταν κυρίως πίσω από τις κάμερες και μακριά από τα «φώτα» των τηλεοπτικών στούντιο. Εκεί που γίνεται το ρεπορτάζ. Αυτό έκανε και εκείνη την ημέρα.

Στη συνέχεια πήγε στο Star προκειμένου να βρίσκεται στο πάνελ της εκπομπής της Ζήνας Κουτσελίνη. Το μεσημέρι που η εκπομπή τελείωσε, ο Καραϊβάζ πήρε τον δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι του στον Άλιμο. Όταν ο δημοσιογράφος έφτασε εκεί, πάρκαρε το όχημα του στην οδό Θέμου Αννίνου, λίγα μέτρα από την είσοδο του σπιτιού του.

Εκείνη ακριβώς την στιγμή ξεκίνησε και ο χρόνος να μετράει αντίστροφα.

Η άγρια δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ

Όταν ο Γιώργος Καραϊβάζ κατέβηκε από το όχημα του, δυο άτομα που επέβαιναν σε ένα μαύρο σκούτερ, τον πλησίασαν και τον πυροβόλησαν δέκα φορές. Δυο από τις σφαίρες έπληξαν τον γνωστό δημοσιογράφο στο κεφάλι. Ο ιατροδικαστής έκανε λόγο για χαριστικές βολές.

Ο άτυχος δημοσιογράφος άφησε την τελευταία του πνοή εκεί. Μερικά μέτρα μακριά από την είσοδο του σπιτιού του.

Στον τόπου του εγκλήματος βρέθηκαν πάνω από 12 κάλυκες που μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας απ' όπου προέκυψε πως το εννιάρι όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν «καθαρό», δεν είχε χρησιμοποιηθεί, δηλαδή, σε άλλη έκνομη ενέργεια.

Αυτόπτες μάρτυρες είχαν πει πως οι δολοφόνοι του Καραϊβάζ δεν είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Το σχέδιο δολοφονίας φαίνεται πως ήταν καλά οργανωμένο και πως οι δράστες γνώριζαν τις κινήσεις και την καθημερινότητα του δημοσιογράφου. Παράλληλα ο ίδιος δεν είχε ποτέ αιτηθεί αστυνομικής προστασίας, αφού δεν είχε αισθανθεί απειλούμενος.

«Ο Γιώργος δολοφονήθηκε για τη δουλειά του, γιατί κάποιοι ήθελαν να μη γράφει και να μη μιλάει, μένω στην απώλειά του, δεν έχω ερωτήματα. Ο Γιώργος δε δεχόταν απειλές, ήταν ένας άφοβος, ατρόμητος άνθρωπος, αγαπούσε τη δουλειά του, είχε πάθος με τη δημοσιογραφία.

Δεν μπορώ να ξεχάσω τη μέρα της δολοφονίας του. Δεν είδα ούτε άκουσα. Με πήρε τηλέφωνο μια γειτόνισα και με ρώτησε εάν έχω ακούσει σειρήνες, περιπολικά, ασθενοφόρα, για νεκρούς. ''Εγώ'' μου λέει ''είμαι στο μπαλκόνι και βγάζω φωτογραφίες για να δώσω αποκλειστικά στον Γιώργο''. Ταυτόχρονα στο τηλέφωνο μου, χτυπούσε δεύτερη γραμμή ο Γιώργος Καλλιακμάνης, που είναι και οικογενειακός φίλος και μου λέει ''Στάθα είστε καλά; Ο Γιώργος είναι καλά;'' Εκεί κατάλαβα ότι η συμπλοκή αφορούσε στον Γιώργο. Βγήκα στο μπαλκόνι, κοιτάζω ακριβώς κάτω από το σπίτι μας, βλέπω ότι μπροστά από το πάρκινγκ υπήρχε θέση στάθμευσης, υπήρχε η δυνατότητα να σταθμεύσει ο Γιώργος το αυτοκίνητό του. Ο Γιώργος ερχόταν σπίτι για να βγουν την πρώτη βόλτα με τον γιο μου, με το καινούριο του αμάξι» είχε πει η σύζυγός του δημοσιογράφου Στάθα Αλεξανδροπούλου και είχε συμπληρώσει πως ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσει τη στιγμή που βγήκε από το σπίτι της και κατέβηκε στον δρόμο για να δει τι συμβαίνει.

«Αμέσως όταν ο γιος μου, μού είπε ότι το αυτοκίνητο του Γιώργου είναι κάτω, έτρεξα κάτω και στη γωνία στο παρκάκι είδα τον Γιώργο αιμόφυρτο, πεσμένο κάτω. Το ασθενοφόρο στην απέναντι πλευρά ήταν με ανοιχτές πόρτες. Για κάποια δευτερόλεπτα αναρωτιόμουν γιατί δεν τον βάζουν μέσα στο ασθενοφόρο για να πάνε στο νοσοκομείο, μετά συνειδητοποίησα ότι προφανώς ο Γιώργος δεν είχε ανάγκη περίθαλψης. Γυρνώντας είδα το παιδί μας να πιάνει το κεφάλι του και να λέει "μαμά πες μου ότι δεν είναι ο μπαμπάς". Του είπα "Δημήτρη, μας σκότωσαν τον μπαμπά, μείναμε οι δυο μας". Τον βλέπαμε για πολλή ώρα αιμόφυρτο. Είχε "πέσει" περήφανα ακόμα και την ώρα που τον σκότωσαν».

Η ΕΥΠ και η Greek Mafia

Η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ συνδέθηκε αμέσως με το οργανωμένο έγκλημα. Πολλοί θεώρησαν (και όχι άδικα όπως αποδείχθηκε) πως η δολοφονία του Καραϊβάζ δεν μπορούσε να αποκοπεί από μια σειρά εκτελέσεων συμβολαίων θανάτου που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια και για τα οποία είχε γράψει ο δημοσιογράφος τόσο στα ρεπορτάζ του όσο και στο προσωπικό του ιστολόγιο (bloko.gr).

Ο ίδιος ο Καραϊβάζ, άλλωστε, δεν είχε κρύψει πως είχε φιλικές σχέσεις με δυο από τα θύματα του «πολέμου» που μαίνεται στο εσωτερικό της Greeek Mafia. Τα δυο αυτά πρόσωπα ήταν ο Δημήτρης Μάλαμας και ο Δημήτρης Καπετανάκης, που δολοφονήθηκαν ο πρώτος το 2019 και ο δεύτερος στα τέλη του 2020. Ήταν γνωστό, άλλωστε, πως το όνομα του Καραϊβάζ βρισκόταν σε ενημερωτικό σημείωμα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφορίων για την υπόθεση της «Greek Mafia», με τον ίδιο να καλείται να παράσχει εξηγήσεις ως ύποπτος.

Σε εκείνο το πόρισμα της ΕΥΠ αναφερόταν, μάλιστα, πως όταν οι Εσωτερικές Υποθέσεις της ΕΛΑΣ προσήγαγαν τον Μάλαμα για «ξέπλυμα» χρήματος, ο Καραϊβάζ μεσολάβησε «για να απεμπλακούν οι υπηρεσίες που πραγματοποιούν τους ελέγχους». Στο ίδιο πόρισμα, η ΕΥΠ ανέφερε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο δημοσιογράφος είχε επικοινωνήσει με υψηλόβαθμους αξιωματικούς για θέματα που αφορούσαν ελέγχους της αστυνομίας σε κατάστημα φαγητού στο Χαλάνδρι και μια παράνομη χαρτοπαικτική λέσχη στον Πειραιά.

Η ΕΥΠ «άκουγε» πολλές φορές τον δημοσιογράφο στο παρελθόν (ειδικά την περίοδο 2015-2016) και έκανε αναφορά για τις επαφές του με τον κόσμο της μαφίας, καθώς είχε θέσει υπό παρακολούθηση τους δυο μαφιόζους που αργότερα έπεσαν νεκροί.

Εκείνο το πόρισμα της ΕΥΠ μαζί με τις απομαγνητοφωνήσεις των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, υπεβλήθη στην Εισαγγελία Διαφθοράς και στη συνέχεια η Εισαγγελία κάλεσε τους εμπλεκόμενους σε έγγραφες εξηγήσεις.

Ο Γιώργος Καραϊβάζ, μέσω του δικηγόρου του, είχε καταθέσει, υπόμνημα όπου περιέγραφε τη σχέση του με τον Δημήτρη Μάλαμα. Όπως έλεγε, γνωρίστηκαν το 2015 με αφορμή εμπλοκή του σε ποινική υπόθεση με μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Ανέφερε ακόμα ότι δημιούργησε με τον εκλιπόντα μια «φιλική σχέση» και κατηγορούσε την ΕΥΠ «για προσπάθεια δημιουργίας ενόχων».

Ο Καραϊβάζ, ωστόσο, με εκείνο το υπόμνημα είχε κάνει και ένα βήμα παραπάνω. Είχε αναφέρει πως στο πόρισμα της ΕΥΠ αποκαλύπτονταν και οι συνομιλίες του με τον Σπύρο Παπαχρήστο, απόστρατο αξιωματικό της ΕΛΑΣ που είχε υπηρετήσει στην αντιτρομοκρατική, τη Δίωξη Ναρκωτικών, την ΕΚΑΜ και είχε τιμηθεί με το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας, αλλά «διέβη τον Ρουβίκωνα» και θεωρούταν ένα από τα σημαντικότερα «κεφάλια» της Greek Mafia μέχρι που δολοφονήθηκε ξημερώματα της 1ης Μαΐου 2018 έξω από ταβέρνα στην Κάντζα!

Ο Καραϊβάζ, λοιπόν, ανέφερε στο υπόμνημά του πως οι συνομιλίες του με τον Παπαχρήστου δεν υπήρχαν στο πόρισμα της προκειμένου να μην φτάσει ποτέ σε «υψηλότερα επίπεδα» η έρευνα για την Greek Mafia αφού υπήρχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς, επιχειρηματικούς, δικαστικούς ακόμα και εκκλησιαστικούς κύκλους!

Το πιο περίεργο απ' όλα ήταν πως ενώ στο υπόμνημα της ΕΥΠ τα στοιχεία για τη δράση του Μάλαμα ήταν πάρα πολλά, τα στοιχεία για τον Παπαχρήστου ήταν ελάχιστα αν και θεωρούταν το «δεξί χέρι του μαφιόζου»!

Τότε ήταν που ο Γιώργος Καραϊβάζ είχε δημοσιεύσει ένα κείμενο στο προσωπικό του ιστολόγιο, το bloko.gr, υπό τον τίτλο «Η εμπλοκή μου στο κύκλωμα διαφθοράς της ΕΛΑΣ - Αει στο διάολο κρετίνοι».

Μεταξύ άλλων, σε εκείνο το κείμενο ο δημοσιογράφος έγραφε: «Υπουργοί, κυβερνητικοί, επιχειρηματίες, απόστρατοι κι εν ενεργεία αξιωματικοί, δικαστικοί, επιχειρηματίες, εκκλησιαστική κοκ. Βρώμικο χρήμα, δολοφονίας, εκβιασμοί, μαφία. Αυτά δεν τα άκουσαν ποτέ η κ. και οι συνεργάτες πρώην αξιωματικού της ΕΛΑΣ που άκουγαν τις κασέτες και μοίραζαν κοριούς μέσα από την ΚΥΠ για να παγιδευτούν αυτοκίνητα, οι οδηγοί των οποίων βρίσκονταν αργότερα δολοφονημένοι;»

Σε όλο εκείνο το σκοτεινό και δύσοσμο σκηνικό είχε αναφερθεί καιρό αργότερα και η δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Καραϊβάζ, Ρόη Παυλέα, η οποία είχε πει πως ο Καραϊβάζ ήταν αποφασισμένος να μιλήσει τόσο για το μεγάλο αφεντικό της Greek Mafia, για τον άνθρωπο που χαρακτήριζε «Άρχοντα της Νύχτας», όσο και για εκείνο που κάνει τις περισσότερες δολοφονίες στον κόσμο της νύχτας.

Η δικηγόρος της αδερφής και της μητέρας του αδικοχαμένου δημοσιογράφου είχε κάνει λόγο σε τηλεοπτική συνέντευξη στο MEGA για «παράνομες επισυνδέσεις της ΕΥΠ σε βάρος του Καραϊβάζ» και είχε αποκαλύψει πως «έχουν εξαφανιστεί 10.000 συνομιλίες του Γιώργου. Μπορούν να μας τις βρουν; Εκεί μέσα υπάρχουν πάρα πολλές απαντήσεις».

Οι συλλήψεις, η δίκη και μία ακόμα δολοφονία

Η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, σόκαρε την ελληνική κοινωνία που, αν και συνηθισμένη από τα εγκλήματα ανάμεσα σε ανθρώπους της νύχτας, δεν μπορούσε να πιστέψει πως ένας άνθρωπος, που μέσω των τηλεοπτικών δεκτών, έμπαινε σχεδόν κάθε μέρα μέσα στα σπίτια των πολιτών, έχασε τη ζωή του με τόσο άγριο τρόπο.

Το 2023 τέτοια εποχή οι περισσότεροι ανακουφίστηκαν όταν άκουσαν πως οι Αρχές είχαν φτάσει στα ίχνη των φυσικών αυτουργών της δολοφονίας και τους πέρασαν χειροπέδες. Επρόκειτο για δυο άνδρες 42 και 50 ετών (σήμερα).

Ο 42χρονος, που ήταν μποντιμπίλντερ, έχει κατηγορηθεί το 2015, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, σωματική βλάβη και το 2018 για απειλή, και ο 50χρονος αδελφός του, έχει κατηγορηθεί για ληστεία το 2012 μαζί με τον 42χρονο και δύο ακόμα άτομα.

Και οι δυο συλληφθέντες θεωρούνται από την ΕΛΑΣ, μέλη της λεγόμενης Greek Mafia. Αμφότεροι, έχουν ποινικό παρελθόν και ήταν γνωστοί στις αρχές για ληστείες. Ο ένας, μάλιστα, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ανήκε σε ομάδα εκβιαστών.

Οι δυο συλληφθέντες, πάντως, από την πρώτη στιγμή αμφισβητούσαν τα στοιχεία που επικαλούνταν οι αστυνομικές αρχές και έκαναν λόγο για «λογικά άλματα» βάση των οποίων οδηγήθηκαν στη σύλληψη.

Τελικά, στις 31 Ιουλίου 2024 και αντίθετα με την εισαγγελική πρόταση, οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν, από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, αθώοι λόγω αμφιβολιών.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2024 οι συνήγοροι της οικογένειας του δολοφονηθέντα δημοσιογράφου κατέθεσαν αίτηση αναίρεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία κρίθηκαν αθώα τα δύο αδέλφια.

Η αίτηση αυτή απορρίφθηκε, τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς από τον Άρειο Πάγο.

Η κίνηση αυτή αποτελούσε το τελευταίο ένδικο μέσο που είχε στη διάθεσή της η οικογένεια του δημοσιογράφου που, πλέον, εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) προκειμένου να διερευνηθεί αν η ελληνική δικαιοσύνη έλαβε υπόψην της όλα τα στοιχεία όταν αποφάσισε την αθώωση των δύο κατηγορούμενων.

Πριν από μερικούς μήνες, τον Νοέμβριο του 2025, ο Γιάννης Λάλας, ένας εκ των κατηγορουμένων για την υπόθεση Καραϊβάζ βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα.