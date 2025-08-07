Η δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη, τα αναπάντητα ερωτήματα και τα εγκληματικά λάθη

Τι πραγματικά έγινε τη νύχτα της 7ης Αυγούστου του 2023 έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια; Η συγκεκριμένη ερώτηση έχει πολλές απαντήσεις. Όποια απάντηση και αν δώσει κανείς, ωστόσο, η ουσία παραμένει η ίδια:

Ένας νέος άνθρωπος, ένας παθιασμένος οπαδός της «Ένωσης», ο Μιχάλης Κατσούρης, έχασε τη ζωή του επειδή το δολοφονικό μίσος των ακροδεξιών χουλιγκάνων της Ντιναμό Ζάγκρεπ «συνάντησε» την ανικανότητα της Ελληνικής Αστυνομίας να σταματήσει την «παρέλαση» που έκαναν σε όλο το μήκος της χώρας οι διαβόητοι «Bad Blue Boys» που ανενόχλητοι έφτασαν από τα σύνορα μέχρι το γήπεδο της ΑΕΚ.

Οι Κροάτες, παρά την απαγόρευση μετακίνησης, διένυσαν περίπου 1.500 χιλιόμετρα χωρίς να τους σταματήσει κανείς, συναντήθηκαν με οπαδούς του Παναθηναϊκού που τους καθοδήγησαν, έφτασαν έξω από την OPAP Arena και συνεπλάκησαν άγρια με τους οπαδούς της ΑΕΚ.

Ο Μιχάλης Κατσούρης δέχθηκε μία μαχαιριά στο βραχίονα του χεριού του που έπληξε αρτηρία με αποτέλεσμα την ακατάσχετη αιμορραγία και το θάνατό του.

Ο Μιχάλης Κατσούρης δεν ήταν απλώς ένα θύμα. Ήταν το πρόσωπο που πήρε η βία όταν σταμάτησε να έχει όρια. Μια ψυχή που χάθηκε για έναν «εχθρό» φανταστικό. Ο χουλιγκανισμός, τέρας με πολλά κεφάλια, δε γεννήθηκε χθες. «Τρέφεται» από τον φανατισμό και «δυναμώνει» η ανικανότητα της επίσημης πολιτείας αλλά και εμείς οι ίδιοι που στρέφουμε το βλέμμα μας αλλού κάνοντας πως δε βλέπουμε το κακό που έρχεται.

Το χρονικό της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσούρη

Το καλοκαίρι του 2023 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League η ΑΕΚ κληρώθηκε με την Ντιναμό Ζάγκρεπ. Σχεδόν αμέσως χτύπησε ένα «καμπανάκι» κινδύνου. UEFA, ΕΠΟ και η αντίστοιχη ομοσπονδία της Κροατίας ήρθαν σε επαφή καθώς είναι γνωστό πως οι οργανωμένοι οπαδοί της Ντιναμό, οι Bad Blue Boys είναι αδελφοποιημένοι με τη Θύρα 13 του Παναθηναϊκού.

Πέρα από αυτό, ωστόσο, υπάρχει και η πολιτική χροιά. Οι ΒΒΒ είναι ακροδεξιοί ενώ στην κερκίδα της ΑΕΚ κυριαρχούν αριστεροί και αναρχικοί πυρήνες.

Με συνοπτικές διαδικασίες απαγορεύτηκε η μετακίνηση οπαδών στα δύο παιχνίδια. Μέχρι εδώ όλα καλά. Από εδώ και πέρα, ωστόσο, και μέχρι τη δολοφονία του Κατσούρη τίποτα μα τίποτα δεν πήγε καλά.

Οι Κροάτες χούλιγκανς αψηφούν την απαγόρευση και οργανώνουν απόβαση στην Αθήνα. Ακόμα και αν το κανονίζουν, ωστόσο, είναι τόσο σίγουροι πως δεν πρόκειται να φτάσουν ποτέ στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, που η οργάνωση της απαγορευμένης εκδρομής γίνεται δημόσια.

Στις 7 Αυγούστου, την παραμονή του αγώνα, ξεκινάνε με ιδιωτικά αυτοκίνητα και βανάκια το ταξίδι προς την Αθήνα. Θεωρητικά θα έπρεπε να φτάσουν μέχρι τα σύνορα και εκεί θα έπρεπε να τους σταματήσουν.

Περνάνε από τα σύνορα με άνεση και συνεχίζουν το ταξίδι τους προς τα νότια. Στη διαδρομή εντοπίζονται από άλλους οπαδούς οι οποίοι τραβάνε βίντεο το κομβόι και τα ανεβάζουν στα social media. Πλέον κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρει... Ταυτόχρονα, ωστόσο, κανείς δεν τους σταματά.

Ούτε η Ελληνική Αστυνομία που γνωρίζει πού βρίσκονται οι Κροάτες χούλιγκανς. Τους παρακολουθούν στην Εθνική Οδό και στο κρίσιμο σημείο τους... χάνουν.

Οι ΒΒΒ μαζί με οπαδούς του Παναθηναϊκού που τους καθοδηγούν συνεχίζουν το σουλάτσο τους στην Αθήνα, αφήνουν τα αυτοκίνητα στο ΟΑΚΑ, επιβιβάζονται στον ηλεκτρικό και οπλισμένοι με καδρόνια (και πολλά άλλα), αποβιβάζονται στον σταθμό του Περισσού και από εκεί με τα πόδια φτάνουν στην πίσω πλευρά της OPAP Arena.

Με την ΕΛΑΣ να παρακολουθεί αμέτοχη τα όσα διαδραματίζονται οι χούλιγκανς έφτασαν στο γήπεδο της ΑΕΚ όπου τους περίμεναν οπαδοί της Ένωσης που φυσικά είχαν πληροφορηθεί και εκείνοι ότι οι Κροάτες είχαν σκοπό να φτάσουν στο γήπεδο.

Και το ότι οπαδοί της ΑΕΚ θα συγκεντρώνονταν στην OPAP Arena το ήξερε η αστυνομία. Η υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας της ΕΛ.ΑΣ. σε έγγραφο της ανέφερε πως «υπήρξε πληροφόρηση ότι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ είχαν ενημερωθεί για την τυχόν άφιξη των οπαδών από την Κροατία και για τον λόγο αυτό με την πρόφαση της διανομής εισιτηρίων υπήρξε κάλεσμα να συγκεντρωθούν εξωτερικά του γηπέδου διεξαγωγής του αγώνα».

Όταν οι δύο πλευρές συναντήθηκαν ξέσπασαν άγρια επεισόδια. Για περίπου 15 λεπτά από τις 11:05 έως τις 11:20 οι δρόμοι γύρω από το γήπεδο της ΑΕΚ μετατράπηκαν σε εμπόλεμη ζώνη. Στη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν πολλά άτομα και έχασε τη ζωή του ο 29χρονος Μιχάλης Κατσούρης, συνδεσμίτης από την Ελευσίνα, ο οποίος δέχθηκε μία μαχαιριά στον βραχίονα του αριστερού χεριού του που έπληξε αρτηρία με αποτέλεσμα την ακατάσχετη αιμορραγία και το θάνατό του.

Αναπάντητα ερωτήματα και εγκληματικά λάθη

Για το πώς κινήθηκε (ή και όχι) η Ελληνική Αστυνομία έχουν γραφτεί αναλύσεις επί αναλύσεων. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, αρκεί διαβάσει κάποιος μία και μόνο κατάθεση για να φανεί το απόλυτο φιάσκο και το ότι η ΕΛΑΣ εκείνη τη νύχτα είχε το ρόλο του μοιραίου παρατηρητή.

Ένας Ειδικός Φρουρός που υπηρετούσε στην Ομάδα Δράση κατέθεσε πως πράγματι οι αστυνομικοί αφενός ήξεραν πώς κινούνταν οι χούλιγκανς αλλά και το πού βρίσκονταν και παρ΄ όλα αυτά δεν κατάφεραν να εμποδίσουν το μακελειό.

«Περί ώρα 22:45 της 7/8/2023 κατόπιν εντολής του Κέντρου Ασφαλείας κινηθήκαμε από Αλεξάνδρας και Πατησίων από κοινού με το Δ-4 Επόπτη της ομάδας ΔΡΑΣΗ με κατεύθυνση τον ΗΣΑΠ ''Πευκάκια'', προκειμένου να εντοπίσουμε άτομα, περίπου 120, μαυροφορεμένα, κινούμενα ομαδικά και έχοντας στα χέρια τους καδρόνια, πιθανόν οπαδοί. Πριν αφιχθούμε στον ΗΣΑΠ ''Περισσός'' αντιληφθήκαμε τα ανωτέρω άτομα, τα οποία είχαν αποβιβαστεί από τον ΗΣΑΠ, πέρασαν τη λεωφόρο Ηρακλείου και κινήθηκαν προς Νέα Φιλαδέλφεια, μέσα από χωμάτινο οδόστρωμα, παράλληλο της οδού Παπαναστασίου. Εμείς κινηθήκαμε παράλληλα στην οδό Παπαναστασίου, έχοντας οπτική επαφή με τα άτομα, μπήκαμε εντός αλσυλλίου, στην οδό Λυκούργου.

Τα άτομα εν συνεχεία κατέβηκαν την οδό Μαραθώνος και στη συμβολή της Μαραθώνος με την οδό Σεβαστείας μπήκαμε πίσω από τα άτομα και τα ακολουθούσαμε σε μία απόσταση 50 μέτρων. Εν συνεχεία τα άτομα κινήθηκαν στην οδό Λεύκης, ενώ εμείς κατόπιν εντολής του τμήματος Ασφαλείας παραμείναμε στο σημείο δίνοντας εικόνα και αναμένοντας ενισχύσεις. Τα άτομα αυτά κινήθηκαν επί της Πατριάρχου Κωνσταντίνου και ενεπλάκησαν με άτομα, οπαδούς αντίπαλης ομάδας… Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και ώρα 23:15 προσήλθε η ΔΡΑΣΗ 30 για ενίσχυση. Κατόπιν, με εντολή του Κέντρου Ασφαλείας, κινηθήκαμε παράλληλα των ατόμων, τα οποία άρχισαν να διασπώνται σε διάφορες κατευθύνσεις» κατέθεσε!

Γιατί δεν εμποδίστηκαν οι χούλιγκαν στα σύνορα; Γιατί δεν εμποδίστηκαν σε κάποιο άλλο σημείο; Γιατί δεν συνελήφθησαν όταν έφτασαν στο ΟΑΚΑ; Γιατί η ΕΛ.ΑΣ. δεν ενίσχυσε την παρουσία της στη Νέα Φιλαδέλφεια;

Περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της δολοφονίας, στο Πάρκο Δρακοπούλου, επί της οδού Πατησίων, υπήρχε εκείνη την εποχή στατική δύναμη τουλάχιστον δύο διμοιριών των ΜΑΤ που «φυλούσαν»... λαμαρίνες και ουδέποτε έλαβαν εντολή να μετακινηθούν προκειμένου να προλάβουν τα χειρότερα.

Ποινικές διώξεις για κακούργημα (έκθεση σε κίνδυνο με ενδεχόμενο δόλο) είχαν προταθεί το Σεπτέμβριο του 2024 για πέντε υψηλόβαθμους αστυνομικούς αλλά τον Απρίλιο του 2025 με μία σκανδαλώδη απόφασή της η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών έβαλε στο αρχείο τη δικογραφία για τις ποινικές ευθύνες της αστυνομίας.

«Όλο το κακό ξεκίνησε από την αστυνομία. Υπήρξε και ενημέρωση από την Ιντερπόλ μία εβδομάδα πριν ότι θα έρθουν Κροάτες χούλιγκαν. Δυστυχώς γνωρίζανε και δεν κάνανε τίποτα. [...] Είμαστε απελπισμένοι και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ζούμε από θαύμα, στην Ελλάδα κανείς δεν έχει ευθύνη. Όλοι ανεύθυνοι και όλοι υπεύθυνοι και ο κόσμος τραβάει τις τραγωδίες που τραβάει ο καθένας. Η μητέρα μου πιστεύει ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί ο δολοφόνος», είχε δηλώσει ο Γιώργος Ζερβογιώργης αδερφός του Μιχάλη Κατσούρη μετά την αρχειοθέτηση.

Όσον αφορά τους δράστες, 105 χούλιγκαν συνελήφθησαν αρχικά, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι τον Δεκέμβριο του 2023 με περιοριστικούς όρους. Μέχρι σήμερα, δεν έχει ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα ο δράστης της δολοφονίας.