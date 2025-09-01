Η έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και το απόλυτο όπλο που λεγόταν «blitzkrieg»

Την 1η Σεπτεμβρίου 1939, η Ευρώπη ξύπνησε μέσα σε μια πρωτοφανή καταιγίδα. Η εισβολή της ναζιστικής Γερμανίας στην Πολωνία δεν ήταν μια απλή στρατιωτική ενέργεια. Ήταν η φανέρωση ενός οράματος σκοτεινού, ενός κόσμου όπου η βία και ο θάνατος θα είχαν τον πρώτο λόγο.

Η 1η Σεπτεμβρίου 1939 δεν ήταν απλώς ημερομηνία. Είναι η απαρχή του ολέθρου. Η Γερμανία υπό τον την ηγεσία του Αδόλφου Χίτλερ εισέβαλε στην Πολωνία.

Οι γερμανικές δυνάμεις, οργανωμένες με τεθωρακισμένα και αεροπορική υπεροχή, κινήθηκαν αστραπιαία, διαλύοντας κάθε γραμμή άμυνας και διαλύοντας πόλεις. Η Βαρσοβία σείστηκε από τον θόρυβο των βομβών, οι δρόμοι γέμισαν τρόμο, και οι πολίτες εγκατέλειπαν σπίτια και όνειρα για να σωθούν.

Ακόμη και σήμερα, οι σκιές εκείνων των πρώτων ημερών συνεχίζουν να διδάσκουν ότι η ειρήνη είναι εξαιρετικά εύθραυστη και η ιστορία αδυσώπητη.

Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος είναι ο φονικότερος και τρομακτικότερος πόλεμος που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Είναι ο πρώτος πραγματικά παγκόσμιος πόλεμος. Ξεκίνησε μια ημέρα σαν σήμερα και τελείωσε ακριβώς έξι χρόνια αργότερα. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων πάνω από 60 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Γιατί η ανθρωπότητα έφτασε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Η αιτία για την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου θα μπορούσε να είναι μια. Είναι ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος και συγκεκριμένα η Συνθήκη των Βερσαλιών. Οι όροι που επιβλήθηκαν στην ηττημένη Γερμανία ήταν κάτι περισσότερο από σκληροί ή απεχθείς. Ουσιαστικά ήταν σαν να την καλούσαν να ξεκινήσει ένα Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό ακριβώς έκανε.

Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να βρεθεί ένας τρελός ο οποίος σε συνεργασία με άλλους τρελούς θα έσπρωχναν ξανά τον πλανήτη στο χείλος της καταστροφής. Και αυτός ο τρελός βρέθηκε. Ήταν ο Αδόλφος Χίτλερ ο οποίος βρέθηκε στο τιμόνι της Γερμανίας από το 1933 και επέβαλε το απολυταρχικό καθεστώς του.

Δυστυχώς, οι Γερμανοί πολίτες, στη συντριπτική πλειονότητά τους, ήταν σαν υπνωτισμένοι (ή πωρωμένοι με την ιδέα της εκδίκησης) ενώ και η υπόλοιπη Ευρώπη φοβήθηκε να έρθει σε άμεση ρήξη μαζί του ελπίζοντας πως έτσι ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος θα αποφευχθεί.

Ο Χίτλερ, ωστόσο, δεν ήταν διατεθειμένος να σταματήσει. Στα πρόσωπα του Μπενίτο Μουσολίνι στην Ιταλία και του Αυτοκράτορα Χιροχίτο στην Ιαπωνία βρήκε τους συμμάχους που έψαχνε. Μαζί έφτιαξαν τον φασιστικό Άξονα και είχαν σαν όνειρο να κυριαρχήσουν στον πλανήτη δημιουργώντας μια νέα τάξη πραγμάτων.

Παρά το γεγονός πως στη συνθήκη των Βερσαλιών ήταν ξεκάθαρο πως η Γερμανία απαγορευόταν να επανεξοπλιστεί, ο Χίτλερ μέσα σε λίγα χρόνια είχε καταφέρει να φτιάξει μια πολεμική μηχανή που όμοιά της δεν είχε δημιουργηθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν. Ούτε σε αυτό αντέδρασαν ουσιαστικά οι τότε ισχυρές δυνάμεις του πλανήτη.

Όταν ένιωσε έτοιμος έκανε συμφωνία μη επίθεσης με την ΕΣΣΔ. Αν και μοιάζει με μια «συμφωνία με τον διάβολο» το «Σύμφωνο Ρίμπεντροπ - Μολότοφ» ουσιαστικά άφηνε ικανοποιημένους και τους δυο ιδεολογικούς εχθρούς. Τον μεν Χίτλερ επειδή δε θα έβρισκε αντίσταση στα σχέδια του και τους δε Σοβιετικούς επειδή όντας απομονωμένοι από τη Δύση με την οποία θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν σε εμπόλεμη κατάσταση, θα είχαν όσο χρόνο χρειάζονταν για να προετοιμάσουν την άμυνα τους. Όποιος και αν ήταν ο επιτιθέμενος.

Αφορμή για την έναρξη του Β Παγκοσμίου Πολέμου ήταν η απαίτηση της Γερμανίας να αποκατασταθεί η γερμανική κυριαρχία στην ελεύθερη πόλη του Ντάντσιχ (σημερινό Γκντανσκ της Πολωνίας) και να της δοθούν μεγαλύτερες δυνατότητες επικοινωνίας με την Ανατολική Πρωσία.

Το απόλυτο «όπλο» που άκουγε στο όνομα «blitzkrieg»

Η αυγή της 1ης Σεπτεμβρίου του 1939 ήταν η πιο σκοτεινή που έχει υπάρξει. Οι Ναζί εισέβαλαν στην Πολωνία. Το απόλυτο «όπλο» που άκουγε στο όνομα «blitzkrieg» δεν ήταν όπλο. Ήταν ο λεγόμενος αστραπιαίος πόλεμος. Ένα δόγμα σύμφωνα με το οποίο αν «πέσεις» με όλες σου τις δυνάμεις και με ταχύτητα πάνω στις άμυνες του εχθρού, αυτές θα σπάσουν και εσύ θα κυριαρχήσεις μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Και αυτό πέτυχε ο Χίτλερ ο οποίος σε λιγότερο από ένα μήνα είχε κατακτήσει τη μισή Πολωνία (η άλλη μισή θα έμενα στην ΕΣΣΔ) και στη συνέχεια στράφηκε προς δυσμάς και τη Δανία, τη Νορβηγία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και τελευταία τη Γαλλία, της οποίας η περίφημη οχυρωματική «γραμμή Μαζινό» κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος.

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 1940 είχαν καταλάβει όλες αυτές τις χώρες και έδειχναν να μην έχουν αντίπαλο αφού το blitzkrieg ισοπέδωνε τα πάντα στο πέρασμά του.

Τα πρώτα σημάδια πως ο Άξονας δεν είναι ανίκητος δόθηκαν από την Αγγλία. Εκεί ο Χίτλερ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα σχέδια του για κατάληψη της χώρας. Στη συνέχεια τα πράγματα δεν πήγαν καλά ούτε στο ανατολικό μέτωπο.

Οι Ιταλοί (μπήκαν στον πόλεμο τον Ιουνίου του 1940) αφού επιτέθηκαν σε βρετανικές βάσεις στη βόρειο Αφρική, κινήθηκαν προς τα Βαλκάνια που θεωρούσαν πως θα έκαναν «περίπατο». Τον Οκτώβριο του 1940 επιτίθενται στην Ελλάδα αλλά αν δεν είχε επέμβει η Γερμανία θα έχαναν με πάταγο. Τόσο μεγάλο πάταγο που ο Χίτλερ αποφάσισε να επέμβει προκειμένου να μην ηττηθεί στο πεδίο ένα μέλος του Άξονα.

Αφού ο Χίτλερ τελείωσε με τα Βαλκάνια κοίταξε προς τον μεγάλο του αντίπαλο. Την ΕΣΣΔ. Η «Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα» είναι το κομβικότερο σημείο του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα είχε συμβεί αν η Σοβιετική Ένωση έχανε αυτόν τον πόλεμο. Η ιστορία, όμως, δε γράφεται με «αν». Οι Σοβιετικοί μετά από ηρωικές μάχες όπως αυτή του Στάλινγκραντ επικρατούν.

Στο μεταξύ οι ΗΠΑ που είχαν δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την Ιαπωνική επίθεση στο Περλ Χάρμπορ (Δεκέμβριο 1941) μπήκαν στον πόλεμο στο πλευρό των Συμμάχων και άλλαξαν τις ισορροπίες.

Από τον Ιούλιο του 1943 ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τον Χίτλερ και τον φασιστικό άξονα. Πρώτα η απόβαση στη Σικελία. Μετά η προέλαση των Σοβιετικών στο ανατολικό μέτωπο. Έπειτα η απόβαση στη Νορμανδία. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την πτώση του Χίτλερ ο οποίος στις 2 Μαΐου 1945 αυτοκτονεί στο υπόγειο καταφύγιο του. Πέντε μέρες μετά οι Γερμανοί παραδίδονται και ο πόλεμος τελειώνει στην Ευρώπη.

Έμενε μόνο η τελευταία πράξη του δράματος. Οι ΗΠΑ επιτίθενται με δυο ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι και αναγκάζουν τους Ιάπωνες (που συνέχιζαν να μάχονται με λύσσα στο μέτωπο του Ειρηνικού) να παραδοθούν. Ο επίλογος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου γράφτηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 1945, με την επίσημη τελετή παράδοσης της Ιαπωνίας επί του αμερικανικού πολεμικού «Μιζούρι», που ναυλοχούσε στον κόλπο του Τόκιο.