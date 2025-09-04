Η ημέρα που σε ένα γκαράζ στην Καλιφόρνια «γεννήθηκε» η Google

Ξεχάστε αυτά που ξέρετε σήμερα για την αναζήτηση στον κόσμο του διαδικτύου. Ξεχάστε τα πάντα και πάμε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Μερικές δεκαετίες πριν.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 ας πούμε. Τότε που το διαδίκτυο ήταν σαν μια τεράστια αποθήκη με κουτιά χωρίς ετικέτες. Έμπαινες μέσα, φώναζες «ψάχνω κάτι για γάτες», και κάποιος από μια σκοτεινή γωνία σου πετούσε δέκα κουτιά με τίτλους όπως «γάτες και ροκ μουσική», «γατάκια προς πώληση στη Νεβάδα» και «η γιαγιά μου λέγεται Κατίνα» (άσχετο).

Ήταν η εποχή των πρώτων μηχανών αναζήτησης. Η λέξη «αποτελέσματα», βέβαια, για να είμαστε απόλυτα σωστοί ήταν περισσότερο... ευχή παρά πραγματικότητα.

Μέχρι που εμφανίστηκαν δύο περίεργα τυπάκια. Δύο φοιτητές. Κλασικά «σπασικλάκια» των αμερικανικών πανεπιστημίων των ΗΠΑ. Από αυτά που βλέπουμε στις χολιγουντιανές ταινίες που άπαντες τα απαξιώνουν και αυτά στο τέλος κάνουν θαύματα. Ε... κάπως ετσι.

Το όνομα του ενός ήταν Λάρι Πέιτζ και του άλλου Σεργκέι Μπριν. Τι σκέφτηκαν αυτοί οι δύο τύποι; Πως η λύση στο παραπάνω χαοτικό σενάριο δεν ήταν να μετράς πόσες φορές εμφανίζεται η λέξη «γάτα» σε μια σελίδα, αλλά να κοιτάς ποιοι μιλούν για αυτήν τη σελίδα.

Το 1998 μετά από πολλές προσπάθειες και με κεφάλαιο 100.000 δολαρίων από έναν επενδυτή - που μάλλον ήθελε απλώς να τους ξεφορτωθεί - οι δύο φοιτητές ίδρυσαν την Google σε ένα γκαράζ.

Η επανάσταση ήταν αθόρυβη αλλά εκρηκτική. Οι άλλες μηχανές αναζήτησης έμοιαζαν ξαφνικά με δεινόσαυρους που προσπαθούσαν να μάθουν breakdance. Μέσα σε λίγα χρόνια, το «να ψάξω στο Google» έγινε «να γκουγκλάρω», και το «να γκουγκλάρω» έγινε τρόπος ζωής.

Και αν κάποτε το διαδίκτυο ήταν ένα χάος από κουτιά χωρίς ετικέτες, τώρα είναι ένα χάος με κουτιά που όλα έχουν ετικέτες… κολλημένες από την Google.

Η πορεία προς την κορυφή ξεκίνησε από ένα γκαράζ

Όλα ξεκίνησαν στις αρχές του 1995. Ο νεαρός τότε Λάρι Πέιτζ πήγε σε ένα ανοιχτό σεμινάριο που διοργάνωνε το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Εκεί συναντήθηκε με τον Σεργκέι Μπριν ο οποίος είχε μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Σοβιετική Ένωση όταν ακόμα ήταν παιδί. Αμφότεροι φοιτητές γεννημένοι το 1973.

Οι δυο τους ταίριαξαν αμέσως και άρχισαν να μοιράζονται τις ανησυχίες τους σχετικά με τον αχανή κόσμο του internet. Βασικός τους στόχος να βάλουν μια τάξη στον αδιανόητα τεράστιο όγκο πληροφοριών.

Κατάφεραν και δημιούργησαν μία μηχανή αναζήτησης πολύ ανώτερη από τις υπάρχουσες της εποχής, η οποία χρησιμοποιούσε συνδέσμους μέσα στις ιστοσελίδες για να αξιολογήσει τη βαρύτητα άλλων ιστοσελίδων μέσα στον παγκόσμιο ιστό: ο φημισμένος τους αλγόριθμος PageRank. Το αρχικό όνομα της μηχανής αναζήτησης ήταν Backrub.

Σταμάτησαν τις σπουδές τους και έπεσαν με τα μούτρα στη δουλειά. Το 1998 έλαβαν την πρώτη τους σημαντική επένδυση, μία επιταγή 100.000 δολαρίων, που τους επέτρεψε να μετακομίσουν στο πρώτο του Γραφείο, ένα γκαράζ στην Καλιφόρνια.

Η εταιρεία απέκτησε νέο όνομα Google από τον αναγραμματισμό της λέξης Googol. Το όνομα Google έχει τη ρίζα του στα μαθηματικά. Το Googol είναι ο αριθμός 1 ακολουθούμενος από 100 μηδενικά.

Οι δύο ιδρυτές της εταιρίας επέλεξαν να τροποποιήσουν λίγο αυτό τον όρο και να τον χρησιμοποιήσουν ως όνομα της μηχανής αναζήτησης γιατί αποστολή της ήταν να οργανώσει τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που υπάρχει στον κόσμο και να τον κάνει διαθέσιμο και προσβάσιμο σε όλους.

Στην αρχή, η Google «έτρεχε» μέσα από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ (google.stanford.edu), ενώ στις 15 Σεπτεμβρίου 1997 κατοχύρωσε τη δική της διεύθυνση (google.com). Η εταιρεία, ιδρύθηκε μια ημέρα σαν σήμερα, στις 4 Σεπτεμβρίου του 1998. Αρχικά είχε ως βάση της ένα... γκαράζ στο Μένλο Παρκ της Καλιφόρνιας.

Ο χώρος αυτός άνηκε στην 30χρονη τότε Σούζαν Βοϊτσίνσκι, μεγαλύτερης αδελφής της μετέπειτα συζύγου του Μπριν, Αν Βοιτσίνσκι. Ο πρώτος υπάλληλος της Google ήταν ο Κρέιγκ Σιλβερστάιν, συμφοιτητής των Πέιτζ και Μπριν, ο οποίος αποχώρησε το 2012 για να εργαστεί σ’ ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό οργανισμό.

Η μηχανή αναζήτησης που κατέκτησε τον κόσμο

Ο αλγόριθμος που δημιούργησαν οι δύο φίλοι ξεχώριζε από οτιδήποτε άλλο. Τα αποτελέσματα του Google ήταν πολύ πιο εύχρηστα και σχετικά. Επιπλέον, η κεντρική σελίδα της μηχανής αναζήτησης ήταν ότι πιο απλό και εύχρηστο είχε δημιουργηθεί: Ένα κουτί εισαγωγής κειμένου και τα πλήκτρα αναζήτησης και «I’m feeling lucky».

Ο σχεδιασμός κέρδισε αμέσως τους χρήστες του internet και γι αυτό το λόγο άλλωστε ακόμα και σήμερα παραμένει σχεδόν ίδιος.

Ένα επίσης ξεχωριστό κομμάτι της μηχανής αναζήτησης που ξεκίνησε από παλιά και είναι ακόμα μέρος της εμπειρίας της Google είναι τα Doodles.

Το πρώτο Google Doodle χρησιμοποιήθηκε το 1998 και πλέον εκατοντάδες σχέδια κοσμούν το λογότυπα της εταιρίας κάθε χρόνο, τα οποία δημιουργούνται για να τονίσουν διάφορες ιστορικές στιγμές, ανθρώπους ή σημαντικά τρέχοντα γεγονότα.

Τελικά, αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή μηχανή αναζήτησης μέσα σε λίγα χρόνια μετατράπηκε σε έναν κολοσσό που προσφέρει μια αδιανόητη γκάμα υπηρεσιών. Μετρήστε: Gmail, Google Drive, Google Docs, Goolge Plus, Android, YouTube, Adsense, Blogger, Chromebook, Google Earth, Google Maps, Google Translate και πολλά άλλα ακόμα.

Στην Google ανήκει το δημοφιλέστερο λειτουργικό για smartphone, το Android, ενώ εδώ και χρόνια η Google φτιάχνει και λειτουργικό σύστημα για υπολογιστές, το Chrome OS.

Εκτός από λογισμικό, έχει δημιουργήσει και δεκάδες hardware λύσεις, όπως smartphone, laptops, έξυπνα ηχεία και πολλά ακόμα.

Η δεύτερη δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης στον κόσμο, το YouTube ανήκει και αυτή στην Google! Σήμερα, η Google είναι πολλά περισσότερα από μία μηχανή αναζήτησης.

Η μητρική εταιρία δε λέγεται πλέον Google αλλά Alphabet Inc. Η Google είναι πλέον θυγατρική της Alphabet.

Σήμερα η μηχανή αναζήτησης Google είναι μια από τις δημοφιλέστερες, και οι φράσεις «κάνω γκουγκλ», «γκουγκλάρω», «γκουγκλίζω»,«google it» ή «μπαίνω στο γκούγκλη» είναι συνώνυμες με το «ψάχνω για πληροφορίες στο Διαδίκτυο».

Αντίστοιχα, στην αγγλική γλώσσα το ρήμα "to google" έχει αποκτήσει πλέον ταυτόσημη έννοια με το ρήμα «αναζητώ», και, πρόσφατα, το ίδιο ρήμα προστέθηκε στο αγγλικό λεξικό Μέρριαμ-Γουέμπστερ με όλα τα παράγωγά του (to google > googling > googled).

Σύμφωνα με στοιχεία του 2015 η εταιρεία είχε τζίρο (εκείνη τη χρονιά) 66 δισ. δολάρια και 57.148 εργαζόμενους!

Τι γίνεται σήμερα; Το 2024, η Alphabet είχε 350 δισ. δολάρια έσοδα — αύξηση περίπου 14% σε σχέση με το 2023. Τα καθαρά κέρδη ήταν περίπου 100 δισ. δολάρια. Επιπλέον, μόνο σε ένα τρίμηνο του 2025 είχε κέρδη ύψους 96.4 δισ. δολαρίων, δηλαδή σχεδόν το 28% των ετήσιων εσόδων σε μόλις 3 μήνες!

Τέλος, ως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, η Alphabet είχε 183.323 εργαζόμενους παγκοσμίως. Πρόκειται για αύξηση 821 ατόμων (0,45%) σε σχέση με το 2023 ενώ σύμφωνα με στοιχεία του Ιουνίου του 2025, ο συνολικός αριθμός εργαζομένων έχει φτάσει τους 187.103!

Καθόλου άσχημα για μια εταιρεία που ξεκίνησε από ένα... γκαράζ!