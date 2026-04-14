Η ιστορία του Φρανκ Σέρπικο, του τελευταίου «αγνού» αστυνομικού

Στα τέλη της δεκαετίας του `60, η Νέα Υόρκη ήταν μια πόλη που φλεγόταν. Η διαφθορά της κεντρικής εξουσίας, τα ναρκωτικά στους δρόμους, ο επαναστατικός αναβρασμός μέσα από τις διαμαρτυρίες για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, είχαν διαμορφώσει το πορτρέτο μιας αβάσταχτης ζωής σε μια πόλη που δεν ήταν τόσο μαγική όσο υποσχόταν. Ο Φρανκ Σέρπικο, γεννημένος στις 14 Απριλίου του 1936, ήταν αστυνομικός στη Νέα Υόρκη. Ήταν ο πρώτος αστυνομικός που κατήγγειλε δημόσια τη γενικευμένη διαφθορά (χρηματισμούς, εκβιασμούς, ναρκωτικά) των συναδέλφων του.

Στη συνέχεια, ο Σέρπικο θεωρήθηκε προδότης.Το 1971, κατά τη διάρκεια μιας εφόδου σε κτίριο με ναρκωτικά, οι συνεργάτες του τον εγκατέλειψαν, ενώ είχε πυροβοληθεί στο πρόσωπο από εμπόρους, ελπίζοντας ότι θα πέθαινε.

Ο Φρανκ επέζησε και κατέθεσε στα ανώτατα όργανα του υπουργείου Δημοσίας Τάξης, προκαλώνταςσαρωτικές αλλαγές στην αστυνομία. Στη συνέχεια παραιτήθηκε και έφυγε από την Αμερική. Έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του στην Ευρώπη.

Ο Μίκης Θεοδωράκης και η ταινία

Το 1973, ο σκηνοθέτης Σίντνεϊ Λιούμετ γύρισε την ταινία "Serpico" με τον Αλ Πατσίνο. Ήθελε μια μουσική που να αντικατοπτρίζει τη μελαγχολία, τη μοναξιά αλλά και τη δύναμη ενός ανθρώπου που τα βάζει με το σύστημα.

Ο Λθούμετ επέλεξε τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος τότε ήταν παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης λόγω της δράσης του κατά της Χούντας στην Ελλάδα. Ο Μίκης είδε στον Σέρπικο έναν μοναχικό αγωνιστή, παρόμοιο με τους ήρωες που ο ίδιος θαύμαζε.

Ο Θεοδωράκης χρησιμοποίησε το θέμα από το τραγούδι του «Δρόμοι Παλιοί» (σε ποίηση Μανόλη Αναγνωστάκη). Η μελωδία αυτή έγινε το σήμα κατατεθέν της ταινίας, δίνοντας μια ευρωπαϊκή, λυρική αίσθηση στους σκληρούς δρόμους της Νέας Υόρκης.

Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη προτάθηκε για Grammy και BAFTA. Ο ίδιος ο Σέρπικο, χρόνια μετά, δήλωσε ότι η μουσική του Μίκη ήταν η μόνη που θα μπορούσε να αποδώσει την ψυχολογία του εκείνη την περίοδο.

Ο Φρανκ Σέρπικο, σήμερα

Είναι 90 ετών και ενώνει με κάθε ευκαιρία την φωνή του με τις φωνές των ανθρώπων που αναζητούν μια πιο δίκαιη ζωή.