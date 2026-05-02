Η κατάληψη του Οίκου των Τυφλών και η εξέγερση για «ψωμί, παιδεία και όχι επαιτεία»

Συνήθως οι εξεγέρσεις «γεννιούνται» στον δρόμο. «Ανθίζουν» εκεί και – σχεδόν νομοτελειακά – πεθαίνουν εκεί. Δεν είναι όλες οι εξεγέρσεις το ίδιο, όμως.

Υπάρχουν και κάποιες που γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες αλλά η δυναμική τους είναι αντίστοιχη και ίσως μεγαλύτερη από κάποιες που «γεννιούνται» στους δρόμους.

Μία τέτοια εξέγερση ξεκίνησε από τον Οίκο Τυφλών στην Καλλιθέα το 1976, μόλις τρία χρόνια μετά από μία άλλη μεγάλη εξέγερση: Αυτή του Πολυτεχνείου!

Η Ελλάδα εκείνης της εποχής μόλις προσπαθούσε να σταθεί δημοκρατικά στα πόδια της. Όμως για τους ανθρώπους χωρίς φως στα μάτια, το σκοτάδι παρέμενε κοινωνικό: αποκλεισμός, εξάρτηση, ταπείνωση, στέρηση εκπαίδευσης και αξιοπρέπειας.

Η εξέγερση για αυτούς ήταν μονόδρομος. Και ξεκίνησε με μια κατάληψη. Ήταν εκείνες οι ημέρες που οι «αόρατοι» έγιναν πρωτοσέλιδο, έγιναν είδηση, έγιναν συνείδηση.

Μια ιστορική κατάληψη

Όταν μιλάμε για ιστορικά κοινωνικά γεγονότα, καλό θα ήταν να τονίζουμε, πάντα, το πολιτικό και χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτά «γεννιούνται». Έτσι, με αυτή τη λογική, μια εξέγερση μόλις δύο χρόνια μετά την πτώση της επταετούς χούντας και με την χώρα να προσπαθεί ακόμα να βρει τα πατήματα της, αποκτά μια ιδιαίτερη αξία.

Όλα ξεκίνησαν μια ημέρα σαν σήμερα. Το απόγευμα της 2ας Μάη, για να είμαστε ακριβείς. Στην οδό Σπάρτης στην Καλλιθέα βρίσκεται ο Οίκος Τυφλών. Εκεί, περίπου στις 6 το απόγευμα, φτάνουν δύο ομάδες ατόμων που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Έχουν προβλήματα στην όραση. Είναι από εντελώς τυφλοί, μέχρι άτομα που μπορούν να δουν λίγα πράγματα. Πιθανότατα με τη βοήθεια συγγενών και φίλων, οι δύο αυτές ομάδες αφού σπάνε τις αλυσίδες της κεντρικής εισόδου του κτιρίου, μπαίνουν στο εσωτερικό του και το καταλαμβάνουν. Κόβουν τις τηλεφωνικές γραμμές και τοποθετούν μεγάφωνα και πανό. Μέσα στην πρώτη ώρα, μέσα στο κτίριο βρίσκονται περίπου 300 τυφλοί (από αυτούς περίπου 100 ήταν οι τρόφιμοι του Οίκου) οι οποίοι έχουν συγκροτήσει και συντονιστική επιτροπή αγώνα. Και αν κάποιος θεωρεί πως το κράτος έδειξε μια κάποια... ανοχή, είναι γελασμένος.

Υπενθυμίζουμε πως βρισκόμαστε μόλις δύο χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και κάποιες ασθένειες δεν είχαν... εξαλειφθεί ακόμα. Το κτίριο περικυκλώνεται από αστυνομικούς που αρχίζουν να απειλούν και να τραμπουκίζουν τους καταληψίες. Στο σημείο πηγαίνει ο εισαγγελέας που απαιτεί την εκκένωση του κτιρίου. Ξημερώματα θα φτάσει στους καταληψίες και ένα γράμμα από τον τότε αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ ο οποίος ζητά από τους καταληψίες να αποχωρήσουν, διαβεβαιώνοντας ο ίδιος πως δεν πρόκειται να πειραχτεί κανείς.

Οι εξεγερμένοι, ωστόσο, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουν τίποτα, πλέον, να χάσουν και δεν κάνουν ούτε βήμα πίσω. Βρέθηκαν εκεί επειδή επί τέσσερα ολόκληρα χρόνια προσπαθούσαν να κάνουν τους πάντες να τους ακούσουν αλλά όλοι αδιαφορούν. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι είναι η αποβολή τεσσάρων μαθητών του Οίκου, εξαιτίας αυτής ακριβώς της συνδικαλιστικής τους δράσης.

Τα αιτήματα των καταληψιών (όπως ακριβώς είχαν δημοσιευθεί στην εφημερίδα Τα Νέα στις 13/5/1976) ήταν τα εξής:

Να ανακληθούν αμέσως οι άδικες αποβολές των μαθητών και να σταματήσει κάθε είδους τρομοκρατία, ώστε οι μαθητές να συνεχίσουν χωρίς εμπόδια την φοίτησή τους. Να παραιτηθεί αμέσως το Δ.Σ της Σχολής, όπου πρόεδρος ήταν ο Αρχιεπίσκοπος με αντιπρόεδρο τον παπά Σχοινιωτάκη και διευθυντή τον παπά Ανδρουλάκη. Να κρατικοποιηθεί ο Οίκος Τυφλών και όλα τα άλλα ιδρύματα που είχαν σχέση με την εκπαίδευση των τυφλών. Να επιλυθούν νομοθετικά αιτήματα των τυφλών, όπως η πλήρης συνταξιοδότηση όλων των τυφλών, η ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, η ανάληψη από το κράτος της εκπαίδευσής τους, η επαγγελματική αποκατάσταση των δυνάμεων να εργαστούν. Να δοθούν άδειες μόνιμων μικροπωλητών στους τυφλούς στο κέντρο της Αθήνας και άλλων μεγαλουπόλεων. Να αναγνωριστεί το δικαίωμα στους τυφλούς να χειρίζονται οι ίδιοι τα θέματά τους με τους αιρετούς εκπροσώπους τους, χωρίς καμία μεσολάβηση ξένων προς αυτούς παραγόντων.

Την επόμενη ημέρα της κατάληψης οι εξεγερμένοι δηλώνουν αποφασισμένη να συνεχίσουν τον αγώνα τους παρά τις απειλές που δέχονται και το κράτος αποφασίζει να δείξει ακόμα πιο σκληρό πρόσωπο. Ένας, ένας οι καταληψίες καλούνται στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα της Καλλιθέας, «δια προσωπικήν τους υπόθεσην» και τη γνωστή «φιλική κουβεντούλα». Εκεί, τα μετεμφυλιακά πάθη κάνουν ξανά την εμφάνισή τους. Οι αστυνομικοί τους ζητάνε να δηλώσουν τα πολιτικά τους φρονήματα και όσοι δεν το κάνουν βρίσκονται κατηγορούμενοι με τον περιβόητο Νόμο 4000 περί τεντιμποϊσμού! Και αυτά την ώρα που η διοίκηση του Οίκου δίνει εντολή στους εναπομείναντες εργαζόμενους να κλειδώσουν με μεγάλα λουκέτα τις αποθήκες τροφίμων και να αποχωρήσουν από το κτίριο.

Τα «παιδιά ενός κατώτερου θεού»

Παρά τις προσπάθειες του κράτους, ωστόσο, το νερό έχει μπει, πλέον, στο αυλάκι. Ένας αγώνας που επί της ουσίας θα διαρκούσε τέσσερα ολόκληρα χρόνια, μόλις είχε ξεκινήσει. Οι πολίτες στέκονται στο πλευρό των εξεγερμένων και κάνουν λόγο για τον «Μάη των τυφλών». Λίγες ημέρες μετά την κατάληψη 20.000 άνθρωποι συγκεντρώνονται στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη σε κινητοποίηση αλληλεγγύης. Κάποιοι από τους εξεγερμένους πηγαίνουν στο Σύνταγμα, στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και πραγματοποιούν διήμερη προειδοποιητική απεργία πείνας. Πραγματοποιείται μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όσο περνούσαν οι ημέρες τόσο πιο έντονες ήταν οι δράσεις στο πλαίσιο της κατάληψης. Τον Οκτώβρη του 1976 καταλαμβάνεται και το δημαρχείο της Αθήνας. Το κράτος, πλέον, βλέπει πως (παρά τις απειλές και την τρομοκρατία) δεν είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπίσει και αρχίζει να κάνει μικρές υποχωρήσεις.

Ανάμεσα στους εξεγερμένους, κεντρική μορφή του αγώνα τους, και ένας άνθρωπος ο οποίος σε ηλικία 10 ετών είχε χάσει την όραση του από έκρηξη γερμανικής χειροβομβίδας, απομεινάρι του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν ο μετέπειτα υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής ο οποίος πολλά χρόνια αργότερα είχε χαρακτηρίσει εκείνον τον αγώνα «ένα μικρό πολυτεχνείο».

Βασικός στόχος των εξεγερμένων, όμως, παραμένει ο Οίκος των Τυφλών. Το φιλανθρωπικό ίδρυμα που ιδρύθηκε από τα αλληλέγγυα αισθήματα ανθρώπων, όπως ο Βικέλλας και ο Δροσίνης, έχει γίνει οίκος διαφθοράς. Τα ρεπορτάζ της εποχής κάνουν λόγο για ένα «φιλανθρωπικό ίδρυμα» που μόνο από δωρεές και ευεργεσίες είχε συγκεντρώσει σοβαρή περιουσία ακινήτων και μετρητών, την ίδια ώρα που οι τυφλοί «σπρώχνονταν» στην επαιτεία προκειμένου να καταφέρουν να ζήσουν.

Η κουβέντα για να περάσει ο Οίκος στα χέρια του κράτους είχε ανοίξει, πλέον, για τα καλά, ωστόσο, η Εκκλησία διαφωνούσε. Έτσι, εκατοντάδες τυφλοί μια νύχτα κοιμήθηκαν έξω από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα πως αν δεν βάλει ο Αρχιεπίσκοπος την υπογραφή του, θα έκαναν κατάληψη και εκεί. Περίπου 10 ημέρες αργότερα ο Σεραφείμ αναγκάζεται να υπογράψει. Η συμφωνία έως σήμερα θεωρείται ιστορική, καθώς είναι η πρώτη (και η τελευταία) φορά, που το εκκλησιαστικό κατεστημένο αναγκάστηκε να υποχωρήσει ατάκτως σε ζητήματα που αφορούσαν την εκκλησιαστική περιουσία!

Από εκεί και έπειτα ο αγώνας των τυφλών θα κλιμακωθεί και θα φέρει πολλές νίκες, όπως η ανάκληση των αποβολών των μαθητών, η κρατικοποίηση του Οίκου και η παροχή αδειών για μόνιμους μικροπωλητές τυφλούς. Κατά τη δεκαετία του ’80 ικανοποιήθηκαν και άλλα αιτήματα που αφορούσαν τη συνταξιοδότηση όλων των τυφλών, την εκπαίδευση των τυφλών και την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Η κατάληψη του Οίκου κράτησε πέντε μήνες. Οι φυλακίσεις, το ξύλο και οι διώξεις, ωστόσο, συνεχίστηκαν. Στις 9 Δεκεμβρίου 1981, έγινε και η τελευταία εκκρεμούσα δίκη σε βάρος 11 μελών της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, με τον εισαγγελέα Τσεβά να τονίζει κατά την αγόρευση του: «Στο εδώλιο αυτό κάθονται ήρωες, ενώ θα έπρεπε να κάθονται άλλοι που με τον μανδύα της φιλανθρωπίας προσπαθούν να προβληθούν κοινωνικά».