Η «Μις Ευρώπη» Αλίκη Διπλαράκου, η «εθνική υπόθεση» των καλλιστείων και το άβατο του Αγίου Όρους

Υπάρχουν οι άνθρωποι που – κατά το κοινός λεγόμενο - «γεμίζουν» τον χώρο ακόμα και χωρίς να κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Εκείνοι που καταφέρνουν να «μαγνητίζουν» τα βλέμματα είτε για καλό είτε για... «κακό».

Μία τέτοια περίπτωση ήταν η Αλίκη Διπλαράκου. Η Μανιάτισσα που το 1930 μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να γίνει πρωτοσέλιδο.

Την πρώτη φορά ήταν όταν αποθέωναν όλοι αφού κατάφερε και αναδείχθηκε «Μις Ευρώπη». Την δεύτερη φορά επειδή – μάλλον χωρίς να το πολυσκεφτεί – ντύθηκε ναύτης και «έσπασε» το άβατο του Αγίου Όρους.

Η Μανιάτισσα «Μις Ευρώπη» του 1930

Ένα κρύο απόγευμα του Ιανουαρίου του 1930, η 18χρονη τότε Αλίκη Διπλαράκου, κόρη του εκ της Μάνης ορμώμενου δικηγόρου Γιώργου Διπλαράκου, βρισκόταν με τη μητέρα της Έλενα Νικολέση «στο τσάι της Βρετανικής πρεσβείας». Τότε ένας από την παρέα πρότεινε να πάνε όλοι μαζί στο «Θέατρο Ολύμπια» το οποίο βρισκόταν σε κοντινή απόσταση. Εκεί βρισκόντουσαν σε εξέλιξη τα καλλιστεία τα οποία εκείνη την εποχή διοργάνωνε η Ένωση Συντακτών!

Πράγματι, πήγαν στο «Ολύμπια» και κάποια στιγμή χωρίς η ίδια να το γνωρίζει, κάποιος από την παρέα, δήλωσε για λογαριασμό της συμμετοχή στον διαγωνισμό. Έτσι, ξαφνικά, η κριτική επιτροπή ζήτησε από τη δεσποινίδα Διπλαράκου να ανέβει στη σκηνή προκειμένου να διαγωνιστεί.

Η ίδια ένιωσε άσχημα και αρχικά αρνήθηκε να διαγωνιστεί, ωστόσο, (όπως η Διπλαράκου είχε περιγράψει σε συνέντευξή της στους Times του Λονδίνου) παρενέβη ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, Αλέξανδρος Ζαΐμης, που παρακολουθούσε τα καλλιστεία και της είπε πως η συμμετοχή της στον διαγωνισμό ήταν εθνική υπόθεση!

Η Διπλαράκου, που όλες οι αναφορές υπογραμμίζουν πως ήταν μια σπάνιας ομορφιάς νεαρή κοπέλα, κέρδισε τον διαγωνισμό.

«Φοράει ένα γαλάζιο πενουάρ με μια γουνίτσα λευκή στο λαιμό που κυματίζει αρμονικά, σύμφωνα με τις κινήσεις του φειδίσιου κορμού, που όλο μαζί είναι ένα ποίημα. Ηγεμονικό παράστημα, χάρις και αρμονία κινήσεων, βάδισμα μεγαλοπρεπές, ελαφρότης νεράιδας. Τα δυο υπογάλανα μάτια της σπινθηροβολούν ασυνήθιστα, δείχνουν ένα πάθος ακαθόριστο, μια μελαγχολική διάθεση, που είναι αποτέλεσμα υπερβολικής αισθηματικότητας.(...) Κι έπειτα τα λεπτότατα χείλη που υπομειδιούν διαρκώς, με μια ανείπωτη γλυκύτητα.(...) Λαιμός χυτός, χέρια λεπτά, μπράτσα τορνευτά, που λεπταίνουν όσο ανεβαίνουν και απολήγουν σε λεπτότατα δάκτυλα, όπως μια μελωδία που σβήνει. Και το φινάλε, τα μακριά υπόξανθα μαλλιά, που κυματίζουν πάνω στους ώμους», έγραφε η «Βραδυνή» στις 14 Ιανουαρίου 1930.

Αυτό ήταν, όμως, μόνο η αρχή. Ως «Σταρ Ελλάς», μερικές ημέρες αργότερα, η Αλίκη Διπλαράκου θα έπρεπε να αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα στα καλλιστεία για την ανάδειξη της «Μις Ευρώπη» που εκείνη τη χρονιά έγιναν στο Παρίσι. Το ημερολόγιο έγραφε 6 Φεβρουαρίου 1930 όταν η Αλίκη Διπλαράκου στέφθηκε ωραιότερη γυναίκα της Ευρώπης!

«Ολόκληρος η ελληνική παροικία των Παρισίων πανηγυρίζει από της χθες τον ωραίον θρίαμβον της ελληνικής καλλονής. Η εκλογή της ελληνίδος υποψηφίας ως ''Μις Ευρώπη'' αποτελεί το θέμα όλων των συζητήσεων, ιδίως μεταξύ των καλλιτεχνικών κύκλων, οι οποίοι αποδίδουν εις την θριαμβευτικήν νίκην της ''Μις Ευρώπη'' την σημασίαν αισθητικού γεγονότος, συμβολίζοντος την επάνοδον της συγχρόνου τέχνης εις τα αιώνια και άφθαστα πρότυπα της αρχαίας ελληνικής παραδόσεως. Γενικώς τονίζεται ότι η χθεσινή νίκη της ωραίας Ελληνίδας αποτελεί δια την Ελλάδα, την ωραιοτέραν διαφήμισιν και πανηγυρικήν αναγνώρισιν της ελληνικής ευγενίας και συγχρόνως την λαπροτέραν εισαγωγήν εις τας προσεχείς εορτάς της Εθνικής εκατονταερτηρίδος» έγραφε η «Καθημερινή».

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που την είχε γνωρίσει στις Σπέτσες δήλωσε: «Η ανακήρυξις αύτη αποτελεί αναμφισβητήτως μιας ελληνική δόξαν, δια την οποίαν εκφράζω τη χαρά μου». Την ίδια χρονιά, πήρε μέρος και στα διεθνή καλλιστεία «Μις Υφήλιος», που έγιναν στη Βραζιλία και αναδείχθηκε δεύτερη, μετά τη Μις Βραζιλία, Γιολάντα Περέιρα.

Παντρεύτηκε δυο φορές στη ζωή της. Η πρώτη το 1932 τον Πολ - Λουίς Βεγιέρ, Γάλλο αεροπόρο και διευθυντή του ομίλου Gnome et Rhône, με τον οποίο απέκτησαν μαζί έναν γιο, τον Πολ Ανίκ, πατέρα της πριγκίπισσας Σίβυλλα του Λουξεμβούργου. Το 1945 πήρε διαζύγιο και στη συνέχεια παντρεύτηκε τον Σερ Τζον Ράσελ, απόγονο του 6ου Δούκα του Μπέντφορντ και Άγγλο διπλωμάτη, πρεσβευτή της Βρετανίας στην Αιθιοπία, τη Βραζιλία και την Ισπανία με τον οποίο απέκτησαν δύο παιδιά, την Τζορτζιάνα - Αλεξάνδρα και τον Αλεξάντερ Τσαρλς Τόμας. Εξαιτίας αυτού του γάμου, μάλιστα, απέκτησε και τον τίτλο της Λαίδης.

Όταν ντύθηκε ναύτης και «έσπασε» το άβατο του Αγίου Όρους

Εδώ και περισσότερα από 1.000 χρόνια, υπάρχει το λεγόμενο «άβατο» του Αγίου Όρους το οποίο απαγορεύει την είσοδο των γυναικών στο «Περιβόλι της Παναγίας». Σύμφωνα με το άρθρο 186 του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους «η εις την χερσόνησον του Αγίου Όρους είσοδος των θηλέων κατά τα ανέκαθεν κρατούντα απαγορεύεται». Η απαγόρευση αυτή κυρώνεται και ποινικά και η παράβασή της επισύρει ποινή φυλάκισης από δύο μήνες μέχρις ένα έτος. Στην πραγματικότητα, πάντως, δεν απαγορεύεται μόνο στις γυναίκες να μπουν στο Άγιο Όρος. Απαγορεύεται σε οτιδήποτε... θηλυκό. Ακόμα και τα ζώα! Είναι ενδεικτικό, άλλωστε, πως στο Άγιο Όρος δεν υπάρχουν κότες και οι μοναχοί πρέπει να αγοράζουν αυγά. Τα μόνα θηλυκά που μπαίνουν είναι όσα ανήκουν στην άγρια ζωή και αυτό γιατί οι μοναχοί δεν μπορούν να τα εμποδίσουν.

Μια από τις παραδόσεις που αφορούν το άβατο του Άγιου Όρους, λέει, πως η Παναγιά ξέφυγε από την πορεία της όταν προσπαθούσε να πλεύσει προς την Κύπρο και έφτασε στο βουνό Άθως. Της άρεσε τόσο πολύ που προσευχήθηκε στον γιο της ότι θα πρέπει να της ανήκει και εκείνος συμφώνησε τονίζοντας πως μόνο η μητέρα του θα εκπροσωπεί το φύλο στο Άγιο Όρος.

Παράλληλα, η παράδοση λέει ότι στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας της «Αντιφωνήτριας». Η ονομασία της οφείλεται στο ότι κάποια στιγμή, η κόρη του αυτοκράτορος Θεοδοσίου, Πλακιδία, θέλησε να επισκεφτεί το Άγιον Όρος και οι μοναχοί την περίμεναν στο μικρό λιμάνι. Εκεί τους είπε ότι θέλει να προσκυνήσει τον ναό. Τότε η εικόνα της Παναγίας μίλησε και είπε: «Τι θέλει μια γυναίκα εδώ, όπου η βασίλισσα είναι μία;» είπε… Η κόρη του Αυτοκράτορα γονάτισε τρομαγμένη. Η εικόνα της Παναγίας ονομάστηκε «Αντιφωνήτρια». Το γεγονός αυτό ήταν η αφορμή να καθιερωθεί το «άβατο» του Αγίου Όρους για τις γυναίκες. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, και πέρα από την εκκλησιαστική παράδοση ο βασικός λόγος είναι πως πρόκειται για έναν σίγουρο τρόπο, ώστε, να «προφυλαχθεί» η αγαμία.

Το 1930, η Ελληνίδα «Μις Ευρώπη» Αλίκη Διπλαράκου ενώ βρισκόταν στη θαλαμηγό του μνηστήρα της Μοράν (όπως ανέφερε η ίδια), δανείστηκε μια ναυτική στολή, καθώς ήταν κοντά εκεί αγκυροβολημένα τα θωρηκτά «Λήμνος» και «Κιλκίς» και «εισήλθον μετά του μνηστήρος μου (σσ: στο Άγιο Όρος) και περιήλθον εκκλησίας και άλλα μέρη ως ναύτης, χωρίς να με γνωρίσει κανείς».

Η πράξη της αποκηρύχτηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η Διπλαράκου, αργότερα έστειλε επιστολή προς τους Αγιορείτες, όπου αφού «ομολογούσε» τι είχε γίνει, τόνιζε ότι ήταν βαριά άρρωστη, συνέδεε την πράξη της (για την οποία δήλωσε μετανιωμένη) με την αρρώστια της και παρακαλούσε την Παναγία να τη συγχωρήσει. Έστειλε μάλιστα και 5.000 δραχμές για να τελεσθούν λειτουργίες και να γίνουν παρακλήσεις για την ίασή της.

Η επιστολή της είχε σαν αποδέκτη τον Ηγούμενο της Μονής Διονυσίου, Γέροντα Γαβριήλ και αυτός την έδωσε στη δημοσιότητα:

«Εν Νταβός Ελβετίας.

Σεβάσμιοι Πατέρες, σας εξομολογούμαι ολοψύχως το σφάλμα που διέπραξα τον περασμένον Μάιον εις την Μονήν Βατοπαιδίου… Εφθασα εκεί διά πλοίου του μνηστήρος μου κ. Μωράν, και συνέπεσε να είναι αγκυροβολημένα εκεί και τα θωρηκτά Λήμνος και Κιλκίς, οπότε ο πονηρός μοι ενέβαλε την σκέψην να ανέλθω εις την Μονήν καίτοι εγνώριζα ότι απαγορεύετο. Και δανεισθείσα ναυτικήν στολήν εισήλθον μετά του μνηστήρος μου και περιήλθον εκκλησίας και άλλα μέρη ως ναύτης, χωρίς να με γνωρίσει κανείς… Εκτοτε, Πατέρες μου, έχασα την υγείαν μου και κατήντησα εδώ εις τα σανατόρια της Ελβετίας διά την σωτηρίαν μου, και δυστυχώς δεν βλέπω βελτίωσιν. Εγνώρισα όμως και το πιστεύω ακράδαντα ότι είναι τιμωρία εκ μέρους της Παναγίας προς την οποίαν ησέβησα, δεν έπρεπε εγώ μορφωμένη κοπέλα να κάμω αυτό που έκαμα, και μετανοώ τώρα παρακαλώντας την Παναγία μου να με συγχωρέσει. Παρακαλέσατε και σεις άγιοι Πατέρες. Προς τούτο, δεχθήτε δε και 5.000 δραχμές, ίνα κάμετε λειτουργίας και παρακλήσεις δια την υγείαν μου» έγραφε η Διπλαράκου.

Η Αλίκη Διπλαράκου έγινε τελείως καλά, έζησε μια άνετη ζωή και άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 90 ετών! Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο. Κηδεύτηκε ως Λαίδη Άλις Ράσελ στις 7 Νοεμβρίου 2002.