Η «Πτήση 19» και το σμήνος πολεμικών αεροσκαφών που χάθηκε στο Τρίγωνο των Βερμούδων

Η ιστορία της Πτήσης 19 και του θρυλικού Τριγώνου των Βερμούδων είναι σαν εκείνο το οικογενειακό μυστικό που όλοι ξέρουν, κανείς δεν παραδέχεται και στο τέλος καταλήγει να τροφοδοτεί περισσότερους μύθους απ’ όσους μπορεί να αντέξει ο... Ατλαντικός.

Στις 5 Δεκεμβρίου 1945, πέντε Avenger του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ σηκώθηκαν για μια απολύτως τυπική έως... βαρετή – θεωρητικά – εκπαιδευτική πτήση. Αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ στη βάση τους. Χάθηκαν!

Και κάπως έτσι γεννήθηκε ένας από τους πιο επίμονους μύθους της σύγχρονης εποχής: το Τρίγωνο των Βερμούδων. Ανάμεσα σε θρύλους για ανώμαλα μαγνητικά πεδία, εξωγήινους χαμένες πύλες και μια συνολική τάση του ανθρώπου να δραματοποιεί το άγνωστο, η θρυλική «Πτήση 19» παραμένει ακόμα και σήμερα ένα μυστήριο.

Όχι απαραίτητα υπερφυσικό αλλά σίγουρα αρκετά γοητευτικό για να συνεχίσει να τροφοδοτεί φήμες, βιβλία και τη συλλογική μας φαντασία.

Τι είναι το Τρίγωνο των Βερμούδων

Για το Τρίγωνο των Βερμούδων το μόνο σίγουρο είναι πως πρόκειται για... τρίγωνο. Ξεκινάει από τις νήσους Βερμούδες «πηγαίνει» δυτικά στο Μαϊάμι και από εκεί ανατολικά στο Πουέρτο Ρίκο. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια τεράστια θαλάσσια έκταση στη νοτιοανατολική ακτή των ΗΠΑ στον Ατλαντικό η οποία καλύπτει πάνω από 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Και τα δεδομένα τελειώνουν κάπου εδώ. Από αυτό το σημείο και έπειτα ο καθένας πιστεύει αυτό που θέλει. Οι «οπαδοί» του Τριγώνου λένε τα δικά τους και οι επιστήμονες προσπαθούν να δώσουν πειστικές απαντήσεις. Ο καθένας διαλέγει και παίρνει.

Οι «οπαδοί» του Τριγώνου των Βερμούδων λένε πως για τις εξαφανίσεις πλοίων ή αεροπλάνων που ποτέ δε βρέθηκε ούτε ίχνος ευθύνονται οι εξωγήινοι! Λένε πως πρόκειται για μια «πύλη» προς άλλους πλανήτες. Λένε επίσης πως μέσα σε αυτό το Τρίγωνο βρίσκεται η Χαμένη Ατλαντίδα και πως πλοία και αεροσκάφη, ουσιαστικά χάνουν τον... δρόμο τους, δεν μπορούν να επιστρέψουν πίσω και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν συντρίμμια κλπ κλπ.

Αλλά οι θεωρίες δε σταματούν εδώ. Γίνεται λόγος ακόμα για απόκοσμα τέρατα που «καταπίνουν» πλοία και αεροσκάφη, για ισχυρότατα μαγνητικά πεδία, για πεδία μεταφυσικών μαχών και πολλά άλλα. Στην κουβέντα μπαίνει και ο Χριστόφορος Κολόμβος ο οποίος, υποτίθεται, πως στο ταξίδι του προς την ανακάλυψη του Νέου Κόσμου βρέθηκε (ενώ ήταν μέσα στο Τρίγωνο των Βερμούδων) μπροστά σε ένα εκπληκτικό όσο και τρομακτικό θέαμα μια τεράστια πύρινης μπάλας που εμφανίστηκε από το πουθενά στον ουρανό και στη συνέχεια εξαφανίστηκε τόσο ξαφνικά όσο εμφανίστηκε.

Από την άλλη, οι επιστήμονες, λένε πως τίποτα το ιδιαίτερο δε συμβαίνει στο συγκεκριμένο Τρίγωνο. Όχι, τουλάχιστον, κάτι που δε συμβαίνει και σε άλλα σημεία του πλανήτη. Είναι ενδεικτικό πως δεν υπάρχει ούτε μια επιστημονική μελέτη που να δείχνει πως στατιστικά στο Τρίγωνο των Βερμούδων υπάρχει κάποια σημαντική ύπαρξη ναυαγίων ή/και συντριβών. Το μόνο ασυνήθιστο είναι η δημοσιότητα που λαμβάνουν τα δυστυχήματα στη συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου.

Οι επιστήμονες λένε επίσης πως δεν έχει υπάρξει απόδειξη πως τα δυστυχήματα αυτά έχουν σαν αιτία κάτι άλλο πέρα από τα... φυσικά αίτια και υπογραμμίζουν πως είναι ένα σημείο του πλανήτη που τα καιρικά φαινόμενα και ξαφνικά μπορεί να είναι και εξαιρετικά επικίνδυνα. Κάτι οι τροπικές καταιγίδες, κάτι οι τυφώνες, κάτι τα ρηχά νερά, κάτι οι εξαιρετικά επικίνδυνοι κοραλλιογενείς ύφαλοι που ήταν, είναι και θα είναι φόβητρο για τους ναυτικούς, τους κάνει να λένε πως πρόκειται για ένα επικίνδυνο Τρίγωνο το οποίο, όμως, δεν είναι... καταραμένο ή «στέκι» εξωγήινων.

Οι επιστήμονες, πάντως, έχουν απάντηση και στο ερώτημα «πού πάνε τα αεροπλάνα και τ' αεροσκάφη που χάνονται και γιατί δεν υπάρχουν συντρίμμια». Μέσα στο «Τρίγωνο» μπορούν να βρεθούν κάποια από τα βαθύτερα σημεία της θάλασσας παγκοσμίως. Για παράδειγμα, εκεί υπάρχει η περίφημη Τάφρος του Πουέρτο Ρίκο που έχει βάθος 8.229 μέτρα κάτι που σημαίνει πως ότι πάει στον πυθμένα δε θα βρεθεί ποτέ.

Αυτά λένε οι «οπαδοί» του καταραμένου Τρίγωνου των Βερμούδων, αυτά λένε και οι επιστήμονες. Στην πραγματικότητα το τι συμβαίνει είναι ξεκάθαρο και ουδεμία σχέση έχει με υπερφυσικά ή μεταφυσικά φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά ο καθένας πιστεύει αυτό που θέλει. Είναι γνωστό, άλλωστε, πως κάποιες φορές είναι λάθος να αφήνεις λεπτομέρειες όπως η... πραγματικότητα να σου χαλάνε μια καλή ιστορία.

Η «Πτήση 19» και το χαμένο σμήνος

Όπως ήδη αναφέρθηκε ο θρύλος του Τριγώνου των Βερμούδων «γεννήθηκε» μια ημέρα σαν σήμερα, στις 5 Δεκεμβρίου 1945. Όχι ότι μέχρι τότε δεν υπήρχαν ναυάγια ή εξαφανίσεις αεροπλάνων στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Υπήρχαν. Απλά η εξαφάνιση ενός ολόκληρου σμήνους πολεμικών αεροσκαφών έκανε τους συνωμοσιολόγους να στήσουν «πάρτι».

Αλλάς ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν νωρίς το απόγευμα εκείνης της ημέρας. Τότε, ένας σμήνος αποτελούμενο από πέντε μαχητικά αεροσκάφη του Αμερικανικού Ναυτικού, τύπου ΤΒΜ Avenger με συνολικό αριθμό επιβαινόντων 14 αξιωματικούς απογειώθηκε από το Φορτ Λότερντεϊλ της Φλόριντα προκειμένου να πραγματοποιήσει την «Πτήση 19», που ήταν προγραμματισμένη να διαρκέσει περίπου δύο ώρες.

Περίπου μισή ώρα πριν το σμήνος επιστρέψει στη βάση του (και ενώ βρίσκεται εντός του Τριγώνου των Βερμούδων) ο επικεφαλής του σμήνους, υποπλοίαρχος Τσαρλς Τέιλορ, ένας από τους πλέον έμπειρους πιλότους των ΗΠΑ με πάνω από 2.500 ώρες πτήσεων στο ενεργητικό του και εμπειρία από τα πολεμικά μέτωπα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, επικοινωνεί με τον Ρόμπερτ Κοξ, τον επικεφαλής ενός άλλου σμήνους πολεμικών αεροσκαφών και του λέει πως αντιμετωπίζει πρόβλημα με τις πυξίδες του αεροσκάφους του και κατά συνέπεια αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα προσανατολισμού.

«Ψάχνω να βρω το αεροδρόμιο και δεν μπορώ» ακούστηκε να λέει. Στις 18:20 ο Κοξ άκουσε για τελευταία φορά τον Τέιλορ να λέει: «Δεν έχουμε καύσιμα. Πέφτουμε».

Το περίεργο σε αυτή την ιστορία είναι πως και τα πέντε αεροσκάφη του σμήνους αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα, την ίδια στιγμή και είχαν την ίδια ακριβώς κατάληξη.

Σε κάθε περίπτωση, ο Τέιλορ ενημερώνει αμέσως για την απώλεια επαφής με το σμήνος και αμέσως στήνεται μια γιγάντια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που κράτησε πέντε ολόκληρες ημέρες. Δεν βρέθηκε το παραμικρό ίχνος από τα πέντε πολεμικά αεροσκάφη. Σα να άνοιξε η γη και να τα κατάπιε. Η όλη ιστορία γίνεται ακόμα πιο περίεργη όταν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας – διάσωσης ένα υδροπλάνο τύπου BPM-5 εξερράγη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 13 επιβαίνοντες.

Το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών διενήργησε έρευνα και μέσα από ένα πόρισμα που αριθμούσε 500 σελίδες κατέληξε πως ο Τέιλορ, παρά την εμπειρία του, έκανε μια σειρά από σοβαρά λάθη που οδήγησαν τόσο το αεροσκάφος του ίδιου όσο και τα υπόλοιπα τέσσερα του σμήνους που τον ακολουθούσαν πιστά, στον βυθό της θάλασσας.

Σύμφωνα με το πόρισμα ο Τέιλορ έχασε τον προσανατολισμό του, δεν εμπιστεύθηκε τα όργανα του αεροπλάνου και τα καύσιμα τελείωσαν ενώ ήταν ακόμα στον αέρα. Σε ότι αφορά το υδροπλάνο η έκρηξη αποδόθηκε σε διαρροή καυσίμων σε συνδυασμό με το άναμμα ενός τσιγάρου από μέλος του πληρώματος. Και οι δυο υποθέσεις έκλεισαν οριστικά με τη δημοσίευση του πορίσματος.

Τον Απρίλιο του 1962 με αφορμή αυτό το δυστύχημα «γεννήθηκε» ο μύθος του καταραμένου «Τρίγωνου των Βερμούδων». Υπεύθυνος ήταν ο συγγραφέας Άλεν Έκερτ με το άρθρο του «Η Χαμένη Πτήση» στο περιοδικό «American Legion» κατέγραφε το γεγονός του 1945. Ο Έκερτ παρέθετε συνομιλία του Τέιλορ με τον Πύργο Ελέγχου: «Μπήκαμε σε λευκά νερά, τίποτα δε φαίνεται σωστό. Δεν ξέρουμε που είμαστε. Τα νερά είναι πράσινα, όχι λευκά» και υποστήριζε μια θεωρία κάπως υπερβολική, που όμως έγινε πιστευτή: «Τα αεροπλάνα πέταξαν στον Άρη»!

Η όλη ιστορία πέρασε «δεύτερη νιότη» το 1986 όταν βρέθηκαν τα συντρίμμια ενός Avenger στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντα κατά τη διάρκεια της έρευνας για τα συντρίμμια του διαστημικού λεωφορείου Space Shuttle Challenger. Τα απομεινάρια ανελκύστηκαν από τον πυθμένα του ωκεανού το 1990. Διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν ένα από τα αεροπλάνα που είχαν χαθεί το '45.