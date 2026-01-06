Η ταραχώδης ζωή του Σιντ Μπάρετ - Από τη σκιά στο φως και πάλι πίσω

Την άνοιξη του 1967, οι Pink Floyd κοιτούσαν τον κόσμο από ψηλά. «Δεν θα υπήρχαν οι Pink Floyd χωρίς τον Σιντ Μπάρετ», έχουν πει πολλοί. Ο Σιντ Μπάρετ, τραγουδιστής, κιθαρίστας και συνθέτης, ήταν ένα πραγματικό διαμάντι. Το ιδρυτικό μέλος της εμβληματικής μπάντας, ήταν ένας πολύτιμος, θεμέλιος λίθος της ροκ μουσικής που μνημονεύουμε μέχρι και σήμερα. Έζησε όμως μια ταραχώδη ζωή που σημαδεύτηκε από τις εξαρτήσεις του με τα ναρκωτικά και τη ψυχική του ασθένεια.

Παρόλο που η καριέρα του διήρκεσε λίγα μόνο χρόνια, έμεινε στην ιστορία ως μια μορφή μυθική, μια μουσική ιδιοφυΐα. Οι συνθέσεις του Μπάρετ συνδύαζαν την παιδική και ανεξέλεγκτη φαντασία του, σουρεαλιστικούς στίχους και αυτοσχεδιασμό. Η μουσική του δεν ήταν τίποτα λιγότερο από καθαρό, ατόφιο συναίσθημα.

«Music seems to help the pain»

Ο Σιντ Μπάρετ (Ρότζερ Κιθ Μπάρετ) γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1946 στο Κέιμπριτζ, ήταν το τέταρτο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας. Απέκτησε το ψευδώνυμο Σιντ σε ηλικία 15 ετών, τη χρονιά που ο πατέρας του, Μαξ, πέθανε από καρκίνο. Ο θάνατός του τον συγκλόνισε, εκείνη την ημέρα στο ημερολόγιό του έγραψε μία μόνο γραμμή: «Αγαπητέ μπαμπά, πέθανες σήμερα». Τρεις μέρες αργότερα, λέγεται ότι έγραψε στην κοπέλα του, Λίμπι, ότι «θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο για εκείνον, ίσως το κάνω κάποια στιγμή».

Ασχολήθηκε από μικρός με τη μουσική, βρήκε σε αυτήν παρηγοριά. Ο Σιντ γνώριζε τον Roger Waters από το δημοτικό σχολείο και γνώρισε τον David Gilmour ως έφηβο, έτσι οι δρόμοι τους έμελλε να διασταυρωθούν πολλές φορές. Αυτοί οι τρεις αργότερα έγιναν τα ιδρυτικά μέλη των κορυφαίων Pink Floyd.

Οι Pink Floyd σχηματίστηκαν το 1965 στο Λονδίνο. Ήταν από τα πρώτα ψυχεδελικά ροκ συγκροτήματα που είχαν ποτέ δημιουργηθεί. Το 1967 ήταν η χρονιά σταθμός για τη μπάντα, αφού υπέγραψαν συμβόλαιο με την EMI Records, κυκλοφορώντας τα singles «Arnold Layne» και «See Emily Play», και τα δύο γραμμένα από τον Syd, το πρώτο εξάμηνο της ίδιας χρονιάς. Σύντομα άρχισαν να δουλεύουν πάνω στο ντεμπούτο άλμπουμ τους «The Piper at the Gates of Dawn στα Abbey Road Studios», δίπλα στους Beatles, οι οποίοι ηχογραφούσαν τότε το «Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band».

Syd Barrett, Nick Mason, Roger Waters και Rick Wright. | Getty Images/Andrew Whittuck-Redferns

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η ψυχική του κατάρρευσή φαίνεται ότι είχε ήδη αρχίσει να τον κατασπαράζει. «Music seems to help the pain» ακούμε στο κομμάτι «Take Up Thy Stethoscope and Walk» (1967). Ο Σιντ, είχε αρχίσει να παρουσιάζει απρόβλεπτες συμπεριφορές και μεταπτώσεις λόγω της ψυχικής του ασθένειας αλλά και της εξάρτησής από ψυχεδελικά ναρκωτικά και συγκεκριμένα από το LSD.

Υπήρχε μια πελώρια σκιά πάνω από τους Pink Floyd, τη στιγμή που βρίσκονταν στ' αλήθεια στο απόγειό τους. Τα μέλη της μπάντας ανησυχούσαν πραγματικά για την υγεία του Σιντ.

Ο Σιντ έφυγε από τους Pink Floyd τον Μάρτιο του 1968, ακριβώς τη στιγμή που το συγκρότημα αποκτούσε παγκόσμια αναγνώριση και έζησε στο υπόγειο του σπιτιού της μητέρας του. Έχει γραφτεί μάλιστα ότι είχε κλείσει τα παράθυρα με σανίδες για να μην μπορέσει κανείς να δει τι υπάρχει μέσα από αυτές.

Ο μάνατζερ του συγκροτήματος, Blackhill Enterprises, είχε αποφασίσει να παραμείνει πάντως με τον Σιντ ως σόλο καλλιτέχνη. Η νέα δισκογραφική εταιρεία Harvest της EMI δεσμεύτηκε για ένα σόλο project και έτσι μέσα σε ένα χρόνο ο Σιντ ηχογράφησε το «The Madcap Laughs».

Η σόλο δουλειά του έτυχε θερμής υποδοχής και σημείωσε υψηλές νούμερα στις πωλήσεις για τα δεδομένα της εποχής, οπότε η EMI αποφάσισε να ηχογραφήσει και ένα επόμενο άλμπουμ. Οι ηχογραφήσεις για το άλμπουμ «Barrett» ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο 1970, με τον David Gilmour ως παραγωγό και μπάσο, τον Richard Wright στα πλήκτρα και τον Jerry Shirley των Humble Pie στα ντραμς. Ακολούθησαν ηχογραφήσεις τον Απρίλιο και τον Ιούλιο και το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1970. Ήταν και η τελευταία επίσημη δισκογραφική δουλειά του Σιντ Μπάρετ.

«Wish You Were Here»

Το «Wish You Were Here» είναι το 9ο στούντιο άλμπουμ του αγγλικού ροκ συγκροτήματος Pink Floyd, το οποίο κυκλοφόρησε στις 12 Σεπτεμβρίου 1975. Ξεκινά με μια μακρά ορχηστρική εισαγωγή που καταλήγει στο ρεφρέν του «Shine On You Crazy Diamond», οι στίχοι του οποίου γράφτηκαν ως φόρος τιμής στον Σιντ Μπάρετ. Οι στίχοι του επόμενου τραγουδιού, «Wish You Were Here», είναι αφιερωμένοι στην απουσία του. Παρόλο που ο Μπάρετ δεν ήταν μαζί τους, εξακολουθούσε να έχει αντίκτυπο στην ζωή των Pink Floyd.

Υπάρχει μια ιστορία πως όταν το συγκρότημα ηχογραφούσε το «Shine On You Crazy Diamond» στα Abbey Road Studios το 1975, ο Σιντ εμφανίστηκε ξαφνικά στο στούντιο. Ο 29χρονος είχε πάρει σημαντικό βάρος, είχε ξυρίσει το κεφάλι και τα φρύδια του και ήταν σχεδόν αγνώριστος. Τον έβλεπαν να περιφέρεται ή να στέκεται κοιτάζοντας στο κενό και να βουρτσίζει τα δόντια του όρθιος. Λέγεται ότι ο Roger Waters ήταν αυτός που κατάλαβε ότι αυτός ο τύπος ήταν Σιντ και ξέσπασε σε δάκρυα από την απογοήτευση για αυτό που έβλεπε ότι είχε συμβεί στον παιδικό του φίλο.

Ένα εύθραυστο αλλά ανθεκτικό διαμάντι

Στα μέσα της δεκαετίας του '70, o Σιντ Μπάρετ αποσύρθηκε οριστικά από τη μουσική βιομηχανία και επέστρεψε στο Κέιμπριτζ, όπου έζησε μια ήσυχη, απομονωμένη ζωή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αφιερωμένος στη ζωγραφική που του άρεσε από παιδί. Πέθανε από καρκίνο στο πάγκρεας στις 7 Ιουλίου του 2006, σε ηλικία 60 ετών. Η επιρροή και η λάμψη του ονόματος του, δεν έσβησε ποτέ.